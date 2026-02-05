ย้อนคำสัมภาษณ์ “จูรี นุ่มแก้ว” คนระโนด เหตุไม่ลงสมัคร สส.เขต 4 แต่ลงเขต 2 แทน
ย้อนคำสัมภาษณ์ “จูรี นุ่มแก้ว” คนระโนด เผยสาเหตุไม่ลงสมัคร สส.เขต 4 ต้องการทำการเมืองใหม่ที่ไม่ซื้อเสียง เลือกเจาะฐานคนชั้นกลางในหาดใหญ่แทน
จากกรณีที่ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคประชาชน ขึ้นเวทีปราศรัยท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมฟังเป็นจำนวนมาก โดยช่วงหนึ่งได้กล่าวด้วยน้ำเสียงและท่าทางขึงขังว่า “แล้วพี่น้องจะเอาคนระโนดมาเป็น สส.เราเหรอ” พร้อมย้ำจุดยืนว่า “เราเอาคนหาดใหญ่เท่านั้น” ก่อนจะทิ้งท้ายประโยคที่เรียกเสียงเชียร์จากผู้สนับสนุนว่า “คนระโนดให้ไปอยู่ระโนด”
ต่อมา นายจูรี นุ่มแก้ว รองหัวหน้าพรรค และผู้สมัคร สส.สงลา พรรคประชาธิปัตย์ แชร์คลิปการปราศรัยดังกล่าวลงในโซเชียลมีเดีย พร้อมระบุข้อความว่า “แม้ฉันเกิดระโนด ฉันก็ช่วยเหลือ แบ่งปันและรักหาดใหญ่แห่งนี้ไม่แพ้ใครเหมือนกัน”
ก่อนหน้านี้ นายจูรี โพสต์ระบายความรู้สึกในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ตอนนี้พอคะแนนตามหลัง ก็เริ่มบูลลี่ในชาติกำเนิดของฉันว่า “ฉันเกิดระโนด” “ไปเลือกทำไมเด็กบ้านๆ” “และอีกมากมายจากขาเชียร์
เธอต้องทำความเข้าใจนะว่าที่ เขากำลังจะเลือกนิคือ ผู้แทนของคนสงขลาเขต 2 สำคัญคือในเรื่องคุณสมบัติการสมัคร กฎหมายเขียนไว้ชัด ใช้หลักการเกิดคือ “ภูมิลำเนาจังหวัด” หมายถึง ใครเกิดสงขลา ลงสงขลาได้หมดทุกเขต เพราะเป็นทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสงขลา
แล้วอิมาปั่นให้เกิดความเกลียดชัง แยกแตกกันในจังหวัดทำไอไหร หนักไปหวานั้นคือ คุณตะโกนบอกสังคมว่า “คุณคือนักประชาธิปไตยตัวจริง แต่คุณกลับยอมรับความเห็นต่างไม่ได้เลย คุณดูถูกทุกคนที่คิดไม่เหมือนคุณ ต่อว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เลือกคนระโนดว่า “ว่าเขาโง่มั้ง ขาดหุ้นมั้ง” ตกลงคุณคือนักประชาธิปไตย หรือว่าเป็นเผด็จการกันแน่ ที่พยามจะให้ทุกคนคิดเหมือนคุณทุกอย่าง เลิกสักทีตะนิสัยที่ว่า ทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเอง
ฉันเติบโตมากับการโดนดูถูกมาทั้งชีวิต ยิ่งถูกเข้าพันนี้ มันเหมือนยิ่งเติมไฟเติมพลัง ให้ฉันยิ่งต้องสู้เพื่อเป็นปากเสียงให้ชาวบ้าน ปลดแอกให้ชาวบ้านอีกมากมายที่ต้องจมอยู่ถูกดูถูก ที่ต้องเจ็บปวดอยู่กับเรื่องพันนี้”
อย่างไรก็ตาม เพจดังอย่าง วิวาทะ V2 ได้นำถ้อยคำสัมภาษณ์กับสื่อเมื่อเดือน ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมาถึงสาเหตุที่ไม่ลงสมัคร สส. ในเขต 4 อำเภอระโนด บ้านเกิด แต่เลือกมาลงเขต 2 หาดใหญ่แทน โดยระบุว่า
“ถามจริงๆ ใช่ไหม อันนี้ก็เป็นคำถามมาก บ้านเราเราเกิดที่ระโนดทำไมถึงไม่ลงเขต 4 ถ้าเราคิด การที่ถ้าเราจะบุกเบิกการเมืองใหม่ ก็ต้องเริ่มมาจากกลุ่มคนเมืองก่อน ไปทำใหม่โดยที่เราไม่ซื้อเสียงเลย ไปทำในพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะ ทุกคนไม่ได้จำโทรศัพท์ บ้านห่างหลัง พื้นที่ 4 อำเภอ เป็นคนที่ว่ายังไม่รู้จักโซเชียลมาก
การเมืองใหม่ที่เราอยากจะทำในมิติใหม่มันก็เป็นไปได้ยาก ผมเลยมองว่า หาดใหญ่เป็นกลุ่มที่มีคนชั้นกลาง กลุ่มคนที่สามารถที่เข้าใจในสิ่งที่เราส่งตรงไปเลยได้ทันทีมากกว่าก็เลยเล็งเห็นโอกาสตรงนี้”
