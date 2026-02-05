ข่าวการเมือง

ย้อนคำสัมภาษณ์ “จูรี นุ่มแก้ว” คนระโนด เหตุไม่ลงสมัคร สส.เขต 4 แต่ลงเขต 2 แทน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 10:09 น.
61
ย้อนคำสัมภาษณ์ "จูรี นุ่มแก้ว" คนระโนด เหตุไม่ลงสมัคร สส.เขต 4 แต่ลงเขต 2 แทน

ย้อนคำสัมภาษณ์ “จูรี นุ่มแก้ว” คนระโนด เผยสาเหตุไม่ลงสมัคร สส.เขต 4 ต้องการทำการเมืองใหม่ที่ไม่ซื้อเสียง เลือกเจาะฐานคนชั้นกลางในหาดใหญ่แทน

จากกรณีที่ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคประชาชน ขึ้นเวทีปราศรัยท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมฟังเป็นจำนวนมาก โดยช่วงหนึ่งได้กล่าวด้วยน้ำเสียงและท่าทางขึงขังว่า “แล้วพี่น้องจะเอาคนระโนดมาเป็น สส.เราเหรอ” พร้อมย้ำจุดยืนว่า “เราเอาคนหาดใหญ่เท่านั้น” ก่อนจะทิ้งท้ายประโยคที่เรียกเสียงเชียร์จากผู้สนับสนุนว่า “คนระโนดให้ไปอยู่ระโนด”

ต่อมา นายจูรี นุ่มแก้ว รองหัวหน้าพรรค และผู้สมัคร สส.สงลา พรรคประชาธิปัตย์ แชร์คลิปการปราศรัยดังกล่าวลงในโซเชียลมีเดีย พร้อมระบุข้อความว่า “แม้ฉันเกิดระโนด ฉันก็ช่วยเหลือ แบ่งปันและรักหาดใหญ่แห่งนี้ไม่แพ้ใครเหมือนกัน”

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ขณะปราศรัยบนเวทีหาเสียงจังหวัดสงขลา
FB/ จูรี นุ่มแก้ว

ก่อนหน้านี้ นายจูรี โพสต์ระบายความรู้สึกในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ตอนนี้พอคะแนนตามหลัง ก็เริ่มบูลลี่ในชาติกำเนิดของฉันว่า “ฉันเกิดระโนด” “ไปเลือกทำไมเด็กบ้านๆ” “และอีกมากมายจากขาเชียร์

เธอต้องทำความเข้าใจนะว่าที่ เขากำลังจะเลือกนิคือ ผู้แทนของคนสงขลาเขต 2 สำคัญคือในเรื่องคุณสมบัติการสมัคร กฎหมายเขียนไว้ชัด ใช้หลักการเกิดคือ “ภูมิลำเนาจังหวัด” หมายถึง ใครเกิดสงขลา ลงสงขลาได้หมดทุกเขต เพราะเป็นทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสงขลา

แล้วอิมาปั่นให้เกิดความเกลียดชัง แยกแตกกันในจังหวัดทำไอไหร หนักไปหวานั้นคือ คุณตะโกนบอกสังคมว่า “คุณคือนักประชาธิปไตยตัวจริง แต่คุณกลับยอมรับความเห็นต่างไม่ได้เลย คุณดูถูกทุกคนที่คิดไม่เหมือนคุณ ต่อว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เลือกคนระโนดว่า “ว่าเขาโง่มั้ง ขาดหุ้นมั้ง” ตกลงคุณคือนักประชาธิปไตย หรือว่าเป็นเผด็จการกันแน่ ที่พยามจะให้ทุกคนคิดเหมือนคุณทุกอย่าง เลิกสักทีตะนิสัยที่ว่า ทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเอง

ฉันเติบโตมากับการโดนดูถูกมาทั้งชีวิต ยิ่งถูกเข้าพันนี้ มันเหมือนยิ่งเติมไฟเติมพลัง ให้ฉันยิ่งต้องสู้เพื่อเป็นปากเสียงให้ชาวบ้าน ปลดแอกให้ชาวบ้านอีกมากมายที่ต้องจมอยู่ถูกดูถูก ที่ต้องเจ็บปวดอยู่กับเรื่องพันนี้”

FB/ จูรี นุ่มแก้ว

อย่างไรก็ตาม เพจดังอย่าง วิวาทะ V2 ได้นำถ้อยคำสัมภาษณ์กับสื่อเมื่อเดือน ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมาถึงสาเหตุที่ไม่ลงสมัคร สส. ในเขต 4 อำเภอระโนด บ้านเกิด แต่เลือกมาลงเขต 2 หาดใหญ่แทน โดยระบุว่า

“ถามจริงๆ ใช่ไหม อันนี้ก็เป็นคำถามมาก บ้านเราเราเกิดที่ระโนดทำไมถึงไม่ลงเขต 4 ถ้าเราคิด การที่ถ้าเราจะบุกเบิกการเมืองใหม่ ก็ต้องเริ่มมาจากกลุ่มคนเมืองก่อน ไปทำใหม่โดยที่เราไม่ซื้อเสียงเลย ไปทำในพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะ ทุกคนไม่ได้จำโทรศัพท์ บ้านห่างหลัง พื้นที่ 4 อำเภอ เป็นคนที่ว่ายังไม่รู้จักโซเชียลมาก

การเมืองใหม่ที่เราอยากจะทำในมิติใหม่มันก็เป็นไปได้ยาก ผมเลยมองว่า หาดใหญ่เป็นกลุ่มที่มีคนชั้นกลาง กลุ่มคนที่สามารถที่เข้าใจในสิ่งที่เราส่งตรงไปเลยได้ทันทีมากกว่าก็เลยเล็งเห็นโอกาสตรงนี้”

FB/ วิวาทะ V2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ข่าวการเมือง

ประวัติ แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ผู้กุมชะตา เลือกตั้งใหญ่ 2569

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กางงบประมาณ สายด่วนประกันสังคม ใช้ 158 ล้าน “สรยุทธ” โทร 12 นาทีไม่มีใครรับ

2 นาที ที่แล้ว
ด่วน! สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ทีเข้ากรุ เซ่นปมทำโทษนักเรียนเกินเหตุ ข่าว

สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ครั้งเข้ากรุ เซ่นปม ทำโทษนักเรียนเกินเหตุ

5 นาที ที่แล้ว
นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ &quot;เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน&quot; ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง ข่าวต่างประเทศ

นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ “เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน” ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง

12 นาที ที่แล้ว
สุกี้จินดา หาดใหญ่ ปิดกิจการ หลังน้ำท่วม เศรษฐกิจ

ไปต่อไม่ไหว! ร้านสุกี้หาดใหญ่ปิดถาวร วิกฤตน้ำท่วมทำร้านพัง เสียหายมหาศาล

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“วอชิงตัน โพสต์” สื่อยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ประกาศจ้างออกนักข่าว 300 ชีวิต

20 นาที ที่แล้ว
แอป SCB EASY ปิดปรับปรุงระบบโอนเงินต่างประเทศในวันที่ 7 ก.พ. เศรษฐกิจ

แอปฯ SCB EASY แจ้ง ปิดระบบโอนเงินต่างประเทศชั่วคราว 7 ก.พ. 69 นี้

20 นาที ที่แล้ว
ญาติข้องใจ เงินเยียวยาแม่เด็ก 1.7 ล้าน เข้าบัญชีตา ส่วนหลานได้แค่ 2 แสน อ้างใช้หนี้ ข่าว

ญาติข้องใจ เงินเยียวยาแม่เด็ก 1.7 ล้าน เข้าบัญชีตา ส่วนหลานได้แค่ 2 แสน อ้างใช้หนี้

26 นาที ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนนีย์ ถอดเสื้อโชว์ชุดชั้นในในคลิปใหม่ บันเทิง

ไอจีแตก! “ซิดนีย์ สวีนนีย์” ถกเสื้อ อวดหุ่นแซ่บทะลุจอ ทำแฟนคลับแห่โฟกัส

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม แจ้งความสื่อโซเชียล นำรูปแปะข้อความ “มีส้มไม่มีเรา มีแต่ม.112”

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกชายเจ้าหญิงนอร์เวย์ ร่ำไห้กลางศาล ชีวิตพังติดเซ็กซ์-ยา เพราะเป็นลูกเชื้อพระวงศ์ ปฏิเสธข่มขืน

47 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เปิดภาพ จางวางเปลื้อง คุณปู่แท้ๆ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย อวดภาพคุณปู่แท้ ๆ เจอแซวหล่อเท่ได้ปู่ อึ้ง เป็นข้าราชบริพารชั้นสูง

50 นาที ที่แล้ว
ข้อความสุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไป น็อต แม็กซิม โพสต์อาลัย บันเทิง

ข้อความสุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไป น็อต แม็กซิม โพสต์อาลัย

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แท็กซี่สารภาพข่มขืนนักศึกษาสาว อ้างไม่รู้ผีห่าซาตานตัวไหนเข้าสิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะนำแอป คนทำงานอิสระ งานฟรีแลนซ์-รายได้เสริม ครอบคลุม 10 อาชีพยอดฮิต เศรษฐกิจ

เปิดตัวแอป “คนทำงานอิสระ” หางานฟรีแลนซ์-รายได้เสริม ครอบคลุม 10 อาชีพยอดฮิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พายุโซนร้อน “บาเซียง” จ่อถล่มฟิลิปปินส์ เตือนภัยระดับ 2 น้ำท่วม ดินถล่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๊ต ปราโมทย์ เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดสะสม 3 ปี บันเทิง

โอ๊ต ปราโมทย์ เพ่งรู้ป่วยเรื้อรัง 3 ปี ฝืนเจ็บมานาน เตรียมผ่าตัดใหญ่ อาจต้องพักยาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคำสัมภาษณ์ &quot;จูรี นุ่มแก้ว&quot; คนระโนด เหตุไม่ลงสมัคร สส.เขต 4 แต่ลงเขต 2 แทน ข่าวการเมือง

ย้อนคำสัมภาษณ์ “จูรี นุ่มแก้ว” คนระโนด เหตุไม่ลงสมัคร สส.เขต 4 แต่ลงเขต 2 แทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อดีตปลัด อบต. ชัยนาท เสียชีวิตในเจ้าพระยา ทิ้งพินัยกรรมสุดท้าย สั่งเสียดูแลแมว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” โพสต์ภาพคู่ “ทักษิณ” ไม่เศร้า-สบายมาก ใกล้ 5 เดือน พ่อติดคุก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มดดำ แฉ เคยเข้าคอร์ส &quot;ครูอ้อย&quot; วีรกรรมเด็ด ทำอึ้ง ขุดข้อมูลแอป บริษัท 7 พันล้าน บันเทิง

มดดำ แฉ เคยเข้าคอร์ส “ครูอ้อย” วีรกรรมเด็ด ทำอึ้ง เลิกสอนทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จา พนม ป่วยมะเร็งในถุงน้ำดี ระยะ 3 เข้าระยะ 4 ผ่าตัด-รับคีโมแล้ว แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ ข่าวดารา

อาการล่าสุด จา พนม ป่วยมะเร็งในถุงน้ำดี ระยะ 3 เข้าระยะ 4 แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กิตติ สิงหาปัด” โพสต์สั้นๆ ประเทศขับเคลื่อนด้วยความสุจริต ไม่น่าสิ้นชาติได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคไหนไม่รักชาติ? &quot;พิพัฒน์&quot; ลั่น &quot;เลือกข้าง&quot; ไม่ผิด ถ้าบริสุทธิ์ใจต้องไม่ดิ้น ข่าวการเมือง

พรรคไหนไม่รักชาติ? “พิพัฒน์” ลั่น “เลือกข้าง” ไม่ผิด ถ้าบริสุทธิ์ใจต้องไม่ดิ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรวดี ศรีท้าว นักวิ่งทีมชาติไทยที่มีชื่อเสียงในซีเกมส์ ข่าว

รู้จัก เรวดี ศรีท้าว นักวิ่งรักชาติ เจ้าของวลี “ไม่กลัวทุจริตเท่าสิ้นชาติ” ดีกรีราชินีซีเกมส์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 10:09 น.
61
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กางงบประมาณ สายด่วนประกันสังคม ใช้ 158 ล้าน “สรยุทธ” โทร 12 นาทีไม่มีใครรับ

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
ด่วน! สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ทีเข้ากรุ เซ่นปมทำโทษนักเรียนเกินเหตุ

สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ครั้งเข้ากรุ เซ่นปม ทำโทษนักเรียนเกินเหตุ

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ &quot;เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน&quot; ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง

นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ “เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน” ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
สุกี้จินดา หาดใหญ่ ปิดกิจการ หลังน้ำท่วม

ไปต่อไม่ไหว! ร้านสุกี้หาดใหญ่ปิดถาวร วิกฤตน้ำท่วมทำร้านพัง เสียหายมหาศาล

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button