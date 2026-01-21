พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมเอาผิดเพจดัง ปล่อยข่าวตำรวจค้นบ้านรองหัวหน้าพรรค
สาทิตย์ ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม หลังมีเพจดังรายงานว่า ตำรวจค้นบ้านรองหัวหน้าพรรค คนดังภาคใต้ พัวพันขบวนการยาเสพติด
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เพจ CSI LA โพสต์ข้อความระบุว่า “ด่วน ตำรวจเตรียมเข้าค้นบ้าน “รองหัวหน้าพรรคสีฟ้า” คนดังภาคใต้ อักษรย่อ “ท.” พัวพันขบวนการค้ายาเสพติด” และทำให้เกิดการพุ่งเป้ามายัง นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคภาคใต้นั้น
นายสาทิตย์กล่าวว่า ข่าวนี้จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีข้อเท็จจริงใดๆ เป็นเพียงการจับแพะชนแกะ ข้อเท็จจริงคือ เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (20 ม.ค. 2569) เจ้าหน้าที่ตำรวจ จ.นครศรีธรรมราช เข้าจับกุมคดียาเสพติด ซึ่งผู้ต้องหานามสกุล เดชเดโช เป็นนามสกุลเดียวกับ นายชัยชนะ ซึ่งในรายละเอียดของข่าวพบว่า ตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม
ขอยืนยันว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ นายชัยชนะ เพียงแต่นามสกุลเดียวกัน แต่มีการนำเอาข่าวนี้ไปจับแพะชนแกะ ผสมผเสกับเรื่อง 10 นักการเมืองและมีการลงในเพจข่าวบางเพจ ในทำนองว่าจะเข้าไปค้นบ้านของ รองหัวหน้าพรรคสีฟ้า พร้อมยืนยันว่า จากการตรวจสอบแล้วไม่มีความจริงแต่ประการใด ซึ่งคนเข้าใจว่าเป็นการทำให้เกิดความเสียหายกับรองหัวหน้าพรรคมากกว่าและในวันนี้จะมีการให้ฝ่ายกฎหมายของ นายชัยชนะ แจ้งความเอาผิด กับผู้ที่จงใจทำให้เกิดความเสียหาย
นายสาทิตย์ ยืนยันว่า เป็นเรื่องการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากพรรคมีคะแนนเสียงที่ดีในพื้นที่ภาคใต้ จึงอาจมีบางฝ่ายจงใจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและส่งผลต่อคะแนนเสียงทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ยังคงยืนยันเรื่องการเมืองสุจริต หากเป็นคนของพรรคจริงก็ไม่ปล่อยไว้อย่างแน่นอน
