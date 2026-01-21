ข่าวการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมเอาผิดเพจดัง ปล่อยข่าวตำรวจค้นบ้านรองหัวหน้าพรรค

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 10:39 น.
57

สา​ทิตย์ ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม หลังมีเพจดังรายงานว่า ตำรวจค้นบ้านรองหัวหน้าพรรค คนดังภาคใต้ พัวพันขบวนการยาเสพติด

นายสา​ทิตย์​ วงศ์​หนอง​เตย​ รองหัวหน้า​พรรค​ประชาธิปัต​ย์ ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เพจ CSI LA โพสต์ข้อความระบุว่า “ด่วน ตำรวจเตรียมเข้าค้นบ้าน “รองหัวหน้าพรรคสีฟ้า” คนดังภาคใต้ อักษรย่อ “ท.” พัวพันขบวนการค้ายาเสพติด” และทำให้เกิดการพุ่งเป้ามายัง นายชัยชนะ​ เดชเดโช​ รองหัวหน้า​พรรค​ภาคใต้นั้น

นายสาทิตย์กล่าวว่า ข่าวนี้จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีข้อเท็จจริงใดๆ เป็นเพียงการจับแพะชนแกะ ข้อเท็จจริงคือ เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (20 ม.ค. 2569)​ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จ.นครศรีธรรมราช เข้าจับกุมคดียาเสพติด ซึ่งผู้ต้องหานามสกุล เดชเดโช เป็นนามสกุลเดียวกับ นายชัยชนะ ซึ่งในรายละเอียดของข่าวพบว่า ตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม

ขอยืนยันว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ นายชัยชนะ เพียงแต่นามสกุลเดียวกัน แต่มีการนำเอาข่าวนี้ไปจับแพะชนแกะ ผสมผเสกับ​เรื่อง​ 10 นักการเมืองและมีการลงในเพจข่าวบางเพจ ในทำนองว่าจะเข้าไปค้นบ้านของ รองหัวหน้าพรรคสีฟ้า พร้อมยืนยันว่า จากการตรวจสอบแล้วไม่มีความจริงแต่ประการใด​ ซึ่งคนเข้าใจว่าเป็นการทำให้เกิดความเสียหายกับรองหัวหน้าพรรคมากกว่าและในวันนี้จะมีการให้ฝ่ายกฎหมายของ นายชัยชนะ แจ้งความเอาผิด กับผู้ที่จงใจทำให้เกิดความเสียหาย

นายสาทิตย์​ ยืนยันว่า เป็นเรื่องการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากพรรคมีคะแนนเสียงที่ดีในพื้นที่ภาคใต้​ จึงอาจมีบางฝ่ายจงใจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและส่งผลต่อคะแนนเสียงทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ยังคงยืนยันเรื่องการเมืองสุจริต หากเป็นคนของพรรคจริงก็ไม่ปล่อยไว้อย่างแน่นอน

