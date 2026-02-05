ข่าว

อดีตปลัด อบต. ชัยนาท เสียชีวิตในเจ้าพระยา ทิ้งพินัยกรรมสุดท้าย สั่งเสียดูแลแมว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 10:11 น.
55

เหตุเศร้าในชัยนาท อดีตปลัด อบต.วัย 66 หายตัวไปเกือบสัปดาห์ ก่อนพบเสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยา ญาติเล่าคำสั่งเสียสุดท้าย “อย่าทิ้งซาซ่า” พร้อมเปิดรายละเอียดพินัยกรรมที่เตรียมไว้ก่อนจากไป

บรรยากาศบนโลกโซเชียลเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและข้อความร่วมไว้อาลัย ภายหลังมีรายงานการพบร่างผู้เสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่จังหวัดชัยนาท ซึ่งต่อมาญาติได้ยืนยันตัวตนว่าเป็น อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วัย 66 ปี ที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนานเกือบ 1 สัปดาห์ โดยผู้เสียชีวิตได้ทิ้งคำสั่งเสียสั้น ๆ ที่สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ได้รับรู้ว่า “อย่าทิ้งซาซ่า”

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท ได้รับแจ้งเหตุเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2569 ว่าพบผู้เสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท ใกล้กับประตูระบายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จึงได้ประสานแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบ จากการชันสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้ และเจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา

จากการสอบถามข้อมูลจากญาติผู้เสียชีวิต พบลำดับเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุสลด ดังนี้

– ญาติระบุว่าได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงบ่าย เวลาประมาณ 14.00 น. ก่อนที่จะขาดการติดต่อและหายตัวไป

– ทางครอบครัวได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อช่วยเร่งติดตามหาตัว แต่ในช่วงแรกยังไม่พบเบาะแสใด ๆ

– เจ้าหน้าที่รับแจ้งพบร่างผู้เสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยา ญาติจึงเดินทางมาตรวจสอบและยืนยันตัวตนว่าเป็นอดีตปลัด อบต. ที่สูญหายไป

สำหรับสาเหตุของการตัดสินใจจบชีวิตในครั้งนี้ ญาติคาดว่าเกิดจากปัญหาสุขภาพรุมเร้า เนื่องจากผู้เสียชีวิตป่วยเป็นทั้งโรคมะเร็งและโรคไบโพลาร์ ส่งผลให้เกิดความเครียดสะสม

ข้อมูลจากญาติระบุว่า ก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยเปรยว่าจะไปกระโดดน้ำบริเวณข้างป่าไม้มาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งในครั้งนั้นญาติรวม 3 คน ได้ช่วยกันพูดคุยเกลี้ยกล่อมจนสถานการณ์ดูเหมือนจะคลี่คลาย แต่สุดท้ายผู้ตายก็ตัดสินใจก่อเหตุสลด โดยทิ้งไว้เพียงความทรงจำและคำสั่งเสียถึงแมวคู่ใจ

เรื่องราวที่บีบหัวใจที่สุดในเหตุการณ์นี้ คือข้อมูลจากญาติที่เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตได้จัดเตรียมพินัยกรรมไว้ล่วงหน้า โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินและจุดเก็บกุญแจบ้านไว้อย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ ยังมีข้อความกำชับสำคัญที่ญาติจำได้ขึ้นใจคือ “อย่าทิ้งซาซ่า” ซึ่งเป็นแมวตัวโปรดที่ผู้เสียชีวิตรักและเป็นห่วงมากที่สุด แม้ในวาระสุดท้ายก็ยังฝากฝังให้ช่วยดูแล

(ขอบคุณข้อมูลจาก: มติชน ออนไลน์)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ข่าวการเมือง

ประวัติ แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ผู้กุมชะตา เลือกตั้งใหญ่ 2569

51 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กางงบประมาณ สายด่วนประกันสังคม ใช้ 158 ล้าน “สรยุทธ” โทร 12 นาทีไม่มีใครรับ

2 นาที ที่แล้ว
ด่วน! สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ทีเข้ากรุ เซ่นปมทำโทษนักเรียนเกินเหตุ ข่าว

สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ครั้งเข้ากรุ เซ่นปม ทำโทษนักเรียนเกินเหตุ

4 นาที ที่แล้ว
นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ &quot;เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน&quot; ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง ข่าวต่างประเทศ

นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ “เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน” ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง

12 นาที ที่แล้ว
สุกี้จินดา หาดใหญ่ ปิดกิจการ หลังน้ำท่วม เศรษฐกิจ

ไปต่อไม่ไหว! ร้านสุกี้หาดใหญ่ปิดถาวร วิกฤตน้ำท่วมทำร้านพัง เสียหายมหาศาล

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“วอชิงตัน โพสต์” สื่อยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ประกาศจ้างออกนักข่าว 300 ชีวิต

20 นาที ที่แล้ว
แอป SCB EASY ปิดปรับปรุงระบบโอนเงินต่างประเทศในวันที่ 7 ก.พ. เศรษฐกิจ

แอปฯ SCB EASY แจ้ง ปิดระบบโอนเงินต่างประเทศชั่วคราว 7 ก.พ. 69 นี้

20 นาที ที่แล้ว
ญาติข้องใจ เงินเยียวยาแม่เด็ก 1.7 ล้าน เข้าบัญชีตา ส่วนหลานได้แค่ 2 แสน อ้างใช้หนี้ ข่าว

ญาติข้องใจ เงินเยียวยาแม่เด็ก 1.7 ล้าน เข้าบัญชีตา ส่วนหลานได้แค่ 2 แสน อ้างใช้หนี้

26 นาที ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนนีย์ ถอดเสื้อโชว์ชุดชั้นในในคลิปใหม่ บันเทิง

ไอจีแตก! “ซิดนีย์ สวีนนีย์” ถกเสื้อ อวดหุ่นแซ่บทะลุจอ ทำแฟนคลับแห่โฟกัส

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม แจ้งความสื่อโซเชียล นำรูปแปะข้อความ “มีส้มไม่มีเรา มีแต่ม.112”

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกชายเจ้าหญิงนอร์เวย์ ร่ำไห้กลางศาล ชีวิตพังติดเซ็กซ์-ยา เพราะเป็นลูกเชื้อพระวงศ์ ปฏิเสธข่มขืน

46 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เปิดภาพ จางวางเปลื้อง คุณปู่แท้ๆ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย อวดภาพคุณปู่แท้ ๆ เจอแซวหล่อเท่ได้ปู่ อึ้ง เป็นข้าราชบริพารชั้นสูง

49 นาที ที่แล้ว
ข้อความสุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไป น็อต แม็กซิม โพสต์อาลัย บันเทิง

ข้อความสุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไป น็อต แม็กซิม โพสต์อาลัย

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แท็กซี่สารภาพข่มขืนนักศึกษาสาว อ้างไม่รู้ผีห่าซาตานตัวไหนเข้าสิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะนำแอป คนทำงานอิสระ งานฟรีแลนซ์-รายได้เสริม ครอบคลุม 10 อาชีพยอดฮิต เศรษฐกิจ

เปิดตัวแอป “คนทำงานอิสระ” หางานฟรีแลนซ์-รายได้เสริม ครอบคลุม 10 อาชีพยอดฮิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พายุโซนร้อน “บาเซียง” จ่อถล่มฟิลิปปินส์ เตือนภัยระดับ 2 น้ำท่วม ดินถล่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๊ต ปราโมทย์ เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดสะสม 3 ปี บันเทิง

โอ๊ต ปราโมทย์ เพ่งรู้ป่วยเรื้อรัง 3 ปี ฝืนเจ็บมานาน เตรียมผ่าตัดใหญ่ อาจต้องพักยาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคำสัมภาษณ์ &quot;จูรี นุ่มแก้ว&quot; คนระโนด เหตุไม่ลงสมัคร สส.เขต 4 แต่ลงเขต 2 แทน ข่าวการเมือง

ย้อนคำสัมภาษณ์ “จูรี นุ่มแก้ว” คนระโนด เหตุไม่ลงสมัคร สส.เขต 4 แต่ลงเขต 2 แทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อดีตปลัด อบต. ชัยนาท เสียชีวิตในเจ้าพระยา ทิ้งพินัยกรรมสุดท้าย สั่งเสียดูแลแมว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” โพสต์ภาพคู่ “ทักษิณ” ไม่เศร้า-สบายมาก ใกล้ 5 เดือน พ่อติดคุก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มดดำ แฉ เคยเข้าคอร์ส &quot;ครูอ้อย&quot; วีรกรรมเด็ด ทำอึ้ง ขุดข้อมูลแอป บริษัท 7 พันล้าน บันเทิง

มดดำ แฉ เคยเข้าคอร์ส “ครูอ้อย” วีรกรรมเด็ด ทำอึ้ง เลิกสอนทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จา พนม ป่วยมะเร็งในถุงน้ำดี ระยะ 3 เข้าระยะ 4 ผ่าตัด-รับคีโมแล้ว แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ ข่าวดารา

อาการล่าสุด จา พนม ป่วยมะเร็งในถุงน้ำดี ระยะ 3 เข้าระยะ 4 แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กิตติ สิงหาปัด” โพสต์สั้นๆ ประเทศขับเคลื่อนด้วยความสุจริต ไม่น่าสิ้นชาติได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคไหนไม่รักชาติ? &quot;พิพัฒน์&quot; ลั่น &quot;เลือกข้าง&quot; ไม่ผิด ถ้าบริสุทธิ์ใจต้องไม่ดิ้น ข่าวการเมือง

พรรคไหนไม่รักชาติ? “พิพัฒน์” ลั่น “เลือกข้าง” ไม่ผิด ถ้าบริสุทธิ์ใจต้องไม่ดิ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรวดี ศรีท้าว นักวิ่งทีมชาติไทยที่มีชื่อเสียงในซีเกมส์ ข่าว

รู้จัก เรวดี ศรีท้าว นักวิ่งรักชาติ เจ้าของวลี “ไม่กลัวทุจริตเท่าสิ้นชาติ” ดีกรีราชินีซีเกมส์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 10:11 น.
55
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566

ประวัติ แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ผู้กุมชะตา เลือกตั้งใหญ่ 2569

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ &quot;เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน&quot; ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง

นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ “เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน” ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
สุกี้จินดา หาดใหญ่ ปิดกิจการ หลังน้ำท่วม

ไปต่อไม่ไหว! ร้านสุกี้หาดใหญ่ปิดถาวร วิกฤตน้ำท่วมทำร้านพัง เสียหายมหาศาล

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569

“วอชิงตัน โพสต์” สื่อยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ประกาศจ้างออกนักข่าว 300 ชีวิต

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button