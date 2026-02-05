อดีตปลัด อบต. ชัยนาท เสียชีวิตในเจ้าพระยา ทิ้งพินัยกรรมสุดท้าย สั่งเสียดูแลแมว
เหตุเศร้าในชัยนาท อดีตปลัด อบต.วัย 66 หายตัวไปเกือบสัปดาห์ ก่อนพบเสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยา ญาติเล่าคำสั่งเสียสุดท้าย “อย่าทิ้งซาซ่า” พร้อมเปิดรายละเอียดพินัยกรรมที่เตรียมไว้ก่อนจากไป
บรรยากาศบนโลกโซเชียลเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและข้อความร่วมไว้อาลัย ภายหลังมีรายงานการพบร่างผู้เสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่จังหวัดชัยนาท ซึ่งต่อมาญาติได้ยืนยันตัวตนว่าเป็น อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วัย 66 ปี ที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนานเกือบ 1 สัปดาห์ โดยผู้เสียชีวิตได้ทิ้งคำสั่งเสียสั้น ๆ ที่สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ได้รับรู้ว่า “อย่าทิ้งซาซ่า”
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท ได้รับแจ้งเหตุเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2569 ว่าพบผู้เสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท ใกล้กับประตูระบายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จึงได้ประสานแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบ จากการชันสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้ และเจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
จากการสอบถามข้อมูลจากญาติผู้เสียชีวิต พบลำดับเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุสลด ดังนี้
– ญาติระบุว่าได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงบ่าย เวลาประมาณ 14.00 น. ก่อนที่จะขาดการติดต่อและหายตัวไป
– ทางครอบครัวได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อช่วยเร่งติดตามหาตัว แต่ในช่วงแรกยังไม่พบเบาะแสใด ๆ
– เจ้าหน้าที่รับแจ้งพบร่างผู้เสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยา ญาติจึงเดินทางมาตรวจสอบและยืนยันตัวตนว่าเป็นอดีตปลัด อบต. ที่สูญหายไป
สำหรับสาเหตุของการตัดสินใจจบชีวิตในครั้งนี้ ญาติคาดว่าเกิดจากปัญหาสุขภาพรุมเร้า เนื่องจากผู้เสียชีวิตป่วยเป็นทั้งโรคมะเร็งและโรคไบโพลาร์ ส่งผลให้เกิดความเครียดสะสม
ข้อมูลจากญาติระบุว่า ก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยเปรยว่าจะไปกระโดดน้ำบริเวณข้างป่าไม้มาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งในครั้งนั้นญาติรวม 3 คน ได้ช่วยกันพูดคุยเกลี้ยกล่อมจนสถานการณ์ดูเหมือนจะคลี่คลาย แต่สุดท้ายผู้ตายก็ตัดสินใจก่อเหตุสลด โดยทิ้งไว้เพียงความทรงจำและคำสั่งเสียถึงแมวคู่ใจ
เรื่องราวที่บีบหัวใจที่สุดในเหตุการณ์นี้ คือข้อมูลจากญาติที่เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตได้จัดเตรียมพินัยกรรมไว้ล่วงหน้า โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินและจุดเก็บกุญแจบ้านไว้อย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ ยังมีข้อความกำชับสำคัญที่ญาติจำได้ขึ้นใจคือ “อย่าทิ้งซาซ่า” ซึ่งเป็นแมวตัวโปรดที่ผู้เสียชีวิตรักและเป็นห่วงมากที่สุด แม้ในวาระสุดท้ายก็ยังฝากฝังให้ช่วยดูแล
(ขอบคุณข้อมูลจาก: มติชน ออนไลน์)
