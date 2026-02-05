ข่าวดาราบันเทิง

โอ๊ต ปราโมทย์ เพ่งรู้ป่วยเรื้อรัง 3 ปี ฝืนเจ็บมานาน เตรียมผ่าตัดใหญ่ อาจต้องพักยาว

โอ๊ต ปราโมทย์ เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดสะสม 3 ปี

โอ๊ต ปราโมทย์ เพิ่งรู้ตัวเอ็นหัวไหล่ฉีกนาน 3 ปี เตรียมเคลียร์คิวผ่าตัดใหญ่ ยันสปิริตแรงรับงานได้ปกติ การันตี Running Man Thailand เหนื่อยสุดในชีวิตแต่สนุกครบรส

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง CEO และพิธีกรอารมณ์ดีที่ไม่ว่าจะไปอยู่หน้าสื่อไหน ๆ ก็มีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม สำหรับ โอ๊ต ปราโมทย์ แต่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจถึงปัญหาสุขภาพที่เพิ่งทราบความจริง พร้อมอัปเดตผลงานรายการยักษ์ใหญ่อย่าง Running Man Thailand ที่เจ้าตัวทุ่มสุดตัว

โอ๊ต ปราโมทย์ เปิดเผยว่า ตนเพิ่งทราบว่ามีอาการเอ็นหัวไหล่ฉีกมานานถึง 3 ปีแล้วโดยไม่รู้ตัว โดยอาการที่ผ่านมาไม่ได้เจ็บปวดรุนแรงถึงขั้นทนไม่ได้ แต่จะรู้สึกหงุดหงิดและรำคาญในบางอิริยาบถหรือมีอาการเจ็บแปล๊บ ๆ จนกระทั่งไปตรวจร่างกายและทำ MRI หัวไหล่จึงพบสาเหตุที่แท้จริง

หลังจากทราบผล แพทย์ได้สั่งห้ามดึง ห้ามผลัก ห้ามดัน และห้ามออกแรงเยอะโดยเด็ดขาด แต่เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นเรื่องยากเพราะขัดกับลักษณะงานที่ทำ โดยเฉพาะรายการ Running Man ที่ต้องใช้แรงมหาศาล

สำหรับแนวทางการรักษา โอ๊ตระบุว่าต้องผ่าตัดเท่านั้น เนื่องจากลักษณะการฉีกของตนเป็นการขาดด้านล่าง ซึ่งเอ็นจะเผยอออกและไม่สามารถกลับไปติดกันเองได้ ต่างจากการขาดด้านบนที่กล้ามเนื้ออาจกดเอ็นลงไปให้สมานกันได้หากดูแลดี ๆ

เจ้าตัวไม่ได้รู้สึกกลัวการผ่าตัด เพราะเคยผ่านการผ่าตัดหัวเข่ามาแล้ว และมองว่าเป็นเรื่องปกติของการซ่อมแซมร่างกายตามอายุและการใช้งานหนัก ถือเป็นการรักษาร่างกาย แต่ยอมรับว่าอยากหายเพราะรู้สึกรำคาญอาการที่เป็นอยู่

ปัญหาหลักในขณะนี้คือเรื่องของเวลา เนื่องจากคิวงานแน่นมาก เจ้าตัวคาดว่าอาจจะล็อกคิวผ่าตัดได้ในช่วงกลางปีนี้ หรืออย่างช้าที่สุดคือต้นปี 2570 หากผ่าตัดจะต้องใส่ที่คล้องแขนประมาณ 1 เดือนถึง 1 เดือนครึ่ง และต้องทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง โดยกว่าจะกลับมาใช้งานได้เต็มรูปแบบต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือน

โอ๊ตยังกล่าวอีกว่า ปีหน้าอาจจะต้องสละเวลาเที่ยวประจำปีเพื่อมารักษาตัวอย่างจริงจัง เพราะหากปล่อยทิ้งไว้แล้วเอ็นฉีกเพิ่ม จะทำให้หัวไหล่ไม่มีแรงเลย

ภาพจาก Facebook : Pramote Pathan

แม้จะมีอาการบาดเจ็บและต้องรอผ่าตัด แต่โอ๊ตยืนยันกับผู้จัดและลูกค้าว่ายังสามารถรับงานได้ตามปกติ ต่อให้ต้องใส่เฝือกหรือที่คล้องแขนก็ยังสามารถทำงานได้ ร้องเพลงก็ถือไมค์มือซ้ายได้ หรือแม้แต่เอ็นขาดก็ยังแกว่งแขนทักทายได้ จึงไม่อยากให้กังวล

ในส่วนของพาร์ทการทำงาน โอ๊ตได้พูดถึงรายการ Running Man Thailand ที่กำลังจะออกอากาศวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ว่า เป็นรายการที่ถ่ายทำหนักที่สุดในชีวิตวัย 40 กว่าปี ต้องใช้ร่างกายเยอะมาก แต่ก็สนุกมากเช่นกัน ทำให้รู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

โอ๊ตชี้แจงประเด็นการเปรียบเทียบกับเวอร์ชันต่างประเทศว่า แต่ละประเทศมีจริตความสนุกและมุกตลกที่แตกต่างกัน ของไทยจะเป็นรสชาติที่แซ่บและถึงเครื่องแบบอาหารไทย อยากให้เชื่อใจทีมงานและเคมีของเมมเบอร์ทั้ง 7 คนที่โปรดิวเซอร์เกาหลีคัดเลือกมาเองกับมือ

โอ๊ตทิ้งท้ายเชิญชวนแฟน ๆ ว่ารายการนี้จะทำให้ได้เห็นดาราในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เช่น อิ้งค์ วรันธร ในแบบที่ไม่เคยเจอ, เจฟ ซาเตอร์ เวลาเล่นเกมจริงจัง, นุนิว, เต ตะวัน รวมทั้ง ต้าอู๋ ในบริบทใหม่ ๆ ด้วยโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่และการเล่นจริงเจ็บจริง รับรองว่าไม่มีรายการไหนในไทยทำได้แบบนี้แน่นอน

ภาพจาก Facebook : Pramote Pathan

 

