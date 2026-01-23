ข่าว

“ธนาธร” จี้ “อนุทิน” เร่งจ่ายเงินค่าซ่อมบ้านน้ำท่วมหาดใหญ่ ปชช. ร้องยังไม่ได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 10:19 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 10:19 น.
ธนาธร จี้ อนุทิน เร่งจ่ายเงินค่าซ่อมบ้านน้ำท่วมหาดใหญ่ จำนวนเงินหลังละ 49,500 บาท หลังประชาชนร้องเรียนว่ายังไม่ได้เงินช่วยเหลือ

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ถึง รักษาการนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล

เรื่อง เร่งรัดการจ่ายเงินซ่อมแซมน้ำท่วมหาดใหญ่

วันนี้ ผมได้เดินทางมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่หาดใหญ่ ได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายชุมชน และได้รับฟังข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเงินซ่อมบ้านน้ำท่วม หลังละ 49,500 บาท ที่จนถึงตอนนี้ยังมีคนไม่ได้รับอีกเป็นจำนวนมาก

หลายคนเดินเข้ามาคุยกับผมด้วยความคับแค้นใจถึงกับน้ำตาซึม พวกเขาต้องทนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านไม่มีฝาผนังไม่มีม่าน ไม่มีเงินซ่อมบ้าน ซื้อข้าวของเครื่องใช้ใหม่ และเขาอยู่กันแบบนี้มา 2 เดือนแล้ว

เงินจำนวน 49,500 บาท นี้เป็นเงินก้อนใหญ่สำหรับคนที่นี่ แต่เป็นเงินไม่มากเลยสำหรับรัฐบาลที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินมาจ่ายเยียวยาประชาชน

ที่ผ่านมา ความล่าช้าเกิดจากมีการเพิ่มกระบวนการอนุมัติ เทศบาลและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ต้องเสนอผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองระดับอำเภอ และจังหวัด ก่อนส่งให้ ปภ. กระทรวงมหาดไทยที่ส่วนกลาง และเข้า ครม. อนุมัติ
กระบวนการที่ซ้ำซ้อนยืดยาว ไม่ตอบสนองต่อความเดือดร้อนจากส่วนกลาง หากไม่มีคนมีอำนาจกำกับสั่งการเร่งรัด ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่จึงจะเสร็จ ปล่อยให้ประชาชนต้องเฝ้ารออย่างไม่รู้จุดหมาย

ผมขอให้นายกฯเร่งจ่ายเงินจำนวนนี้ให้ถึงมือชาวหาดใหญ่โดยเร็วที่สุด ผมเชื่อว่าพรรคประชาชนในฐานะฝ่ายค้านจะไม่ขัดขวาง ไม่นำมาเป็นประเด็นโจมตีว่าเป็นการหาเสียง หวังคะแนนนิยมทางการเมือง ขอเพียงให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของคนหาดใหญ่”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

