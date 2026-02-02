ไอซ์ รักชนก ซัดแรง กกต. มีไว้ทำไม? ทำงานชุ่ย-ป้ายหาย ลั่น เกิดแต่กับพรรคxู
เลือกตั้งล่วงหน้าเดือด! ไอซ์ รักชนก ซัด กกต. มีไว้ทำไม? ทำงานชุ่ย-ป้ายแนะนำผู้สมัครหาย ถามแรง มีไว้จัดการให้โปร่งใส หรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้พรรคอื่น ลั่น คนที่ควรด่า ด่าเถอะ
วานนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2569) ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าต่างออกมาใช้สิทธิใช้เสียงที่มาค่ากำหนดอนาคตประเทศไทย หลังจากที่กลาย ๆ คนเข้าไปลงคะแนนเสียงในเขตพื้นที่ที่มีสิทธิเลือกตั้งพบว่ามีปัญหาหลายอย่าง เช่น รายชื่อผู้สมัครหายและข้อมูล QR Code เก่าที่ทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสับสน รวมทั้งความผิดพลาดในการกรอกรหัสเขตเลือกตั้งบนหน้าซองบัตรเลือกตั้ง ทำให้การนับคะแนนยุ่งยาก
ล่าสุด รักชนก ศรีนอก ออกมาเรียกร้องถึงการทำงานของ กกต. ที่มีหน้าที่จัดการและดูแลการเลือกตั้ง แต่กลับพบปัญหามากมาย ซึ่งพรรคประชาชนก็ได้รับผลกระทบ ตัวอย่างเช่น รายชื่อและรูปถ่ายของนางทิพา ปวีณาเสถียร ผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 1 พรรคประชาชน หายไปจากบอร์ดแนะนำตัวหน้าหน่วยเลือกตั้ง อาจทำให้ประชาชนสับสนในการลงคะแนนเสียงได้
“ใครไปเลือกตั้งล่วงหน้ามาแล้ว ยกมือให้ดูหน่อย พรรคประชาชนมีป้ายไหม มีใช่ไหม แต่ผู้สมัคร สส. จ.ชลบุรี, จ.ลำปาง, จ.ปทุมธานี, จ.นนทบุรี และ กรุงเทพฯ รวมทั้งหลาย ๆ จังหวัดที่ยังไม่ได้รับรายงานอีกเพียบ คนที่ไปเลือกตั้งเปิดดูใบรายชื่อผู้สมัคร สส. หน้าหน่วยเลือกตั้ง ไม่มีอยู่พรรคเดียว เกิดแต่กับพวกxู ไม่มีอยู่พรรคเดียว คือ พรรคประชาชน
แล้วเคสที่ผิดพลาด iLaw บอกว่าได้รับการร้องเรียนมา 400 กว่าเคส มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ มันมีแค่พรรคประชาชนพรรคเดียว ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ติดข้อมูลให้ มันเป็นอะไรคุณพี่ กกต. มีไว้ทำไม มีไว้จัดการเลือกตั้งให้มันโปร่งใส เป็นธรรม หรือ มีไว้เป็นผู้ช่วยหาเสียง พรรคการเมืองไหนรึป่าว
อย่าทำให้ประชาชนเขาสงสัย อย่าทำอะไรให้มันชัดเจนขนาดนั้น ตอนนี้ กกต. เริ่มแผลงฤทธิ์แล้วนะคะ เดี๋ยวต่อไปคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รึป่าว หรือต่อไปศาลรัฐธรรมนูญรึป่าว เพราะเพิ่งแต่งตั้งกันไป อย่าทำให้มันชัดเจนขนาดนั้น มันน่าเกลียด
นอกจากไม่มีข้อมูลบนบอร์ดเลือกตั้ง ดิฉันอยากจะบอกว่ามันทุเรศกว่านั้น บางเวลาจะพูดคำหยาบคนบางคนเหนียมอาย แต่ด่าคนที่มันควรโดนด่า ด่าเถอะค่ะ บางทีคนไปถามว่าผู้สมัคร สส. เขตของพรรคประชาชนเขตนี้เบอร์อะไรทำไมไม่มีป้าย เขาตอบว่าโดนตัดสิทธิไปแล้ว อ้าว ป้ายก็ไม่ติด พอมาถามบอกโดนตัดสิทธิอีก แบบนี้ กกต. มีไว้ทำไม?”
