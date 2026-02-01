เลือกตั้งล่วงหน้าทำพิษ “รักชนก” แฉแหลก 8 ข้อ ซัดกกต. “เหลี่ยมทุกดอก” ส่อพิรุธทุกขั้นตอน!
เดือดปุด! ไอซ์ รักชนก แฉแหลก 8 เหลี่ยมกลโกงเลือกตั้งล่วงหน้า ซัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เหลี่ยมทุกดอก” ส่อพิรุธทุกขั้นตอน!
ผลพวงจากปัญหาที่ส่อเค้าผิดพลาดชนิดเอิกเกริก ไล่ตั้งแต่เบอร์และรายชื่อผู้สมัครของพรรคประชาชน ที่จ.ชลบุรี ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ล่องหนจนแสวง บุญมี เลาธิการกกต. ต้องออกมายอมรับความผิดพลาด รวมถึงข้อมูลของผู้สมัครสส.ในกรุงเทพ.ของพรรส้ม จู่พอไปใช้สิทธิสแกนคิวอาร์โค้ดกลับขึ้นข้อมูลเก่าของปี 66
ด้วยเหตุนี้ ล่าสุด “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก อดีตสส.ตัวตึงจากพรรคปน.จึงทนไม่ไหว ออกโรงร่ายยาว “8 ข้อพิรุธ” ที่ทำเอาประชาชนตาดำๆ ถึงกับร้อง “อิหยังวะ” กับการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) งานนี้เจ้าตัวซัดหนักแบบไม่ไว้หน้า นิยามสั้นๆ แต่เจ็บจี๊ดว่า “เหลี่ยมทุกดอก แล้วบอกโปร่งใส”
จากนั้นร่ายยาวเนื้อหาแจกแจงพิรุธหนักหนา 8 ดอกชนิดจัดเต็ม ดังนี้
1) ไม่ติดชื่อผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ที่บอร์ดดูรายชื่อ ลำปาง ชลบุรี เชียงราย นครปฐม อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี กทม อันนี้แค่เฉพาะที่ได้รับการร้องเรียนอันที่ยังไม่รายงานไม่รู้อีกไม่รู้เท่าไหร่
2) หลายเขตติดป้ายชื่อ ไม่ว่า ผิดพลาดกันได้เป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อประชาชนถามว่า สส. พรรคประชาชนเบอร์อะไร บัตรหายไปไหน เจ้าหน้าที่ กกต. กลับให้ข้อมูลว่า ‘ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว‘ !!
3) ในกรุงเทพมหานคร สแกนป้ายแจ้งรายชื่อผู้สมัคร พบว่าปรากฏเป็นรายชื่อของการเลือกตั้งปี 66
4) หลังจากที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว กกต.จะต้องใส่รหัสเขตเพื่อส่งไปนับที่เขตนั้นๆ หลายเขตกรอกผิด ประชาชนทักท้วงแล้วแต่ไม่เป็นผล หลายเขตไม่ได้กรอกรหัส เป็นความจงใจทำให้ คะแนนไปผิดที่หรือไม่
5) มีเจ้าหน้าที่ กกต. บอกให้เขียนชื่อตัวเองบนบัตร! ซึ่งนั่นจะทำให้กลายเป็นบัตรเสียทันที!!
6) ค่ายทหารหลายค่าย ให้เลือกตั้งล่วงหน้า มีการเรียกเข้าห้องประชุม พูดปลุกใจ พูดว่าไม่ให้เลือกพรรคที่ด้อยค่าทหาร พรรคที่รักชาติ บิดเบือนข้อมูลว่าประชาชนจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อยกเลิก 112 ซึ่งไม่เป็นความจริง
7) ในค่ายทหารมีแค่เจ้าหน้าที่ กกต. ทหารชั้นผู้ใหญ่และทหารชั้นผู้น้อย ไม่มีบุคคลที่สามสามารถเข้าไปสังเกตการณ์ได้ บางค่ายมีการเดินเข้าไปมองในคูหาเลือกตั้ง
8) เลือกตั้งนอกราชการอาณาจักร ก็ปัญหาอีกร้อยแปดพันประการ หลายคนกังวลว่าคะแนนจะมาไม่ถึง เหมือนปีที่ผ่านๆมา
“ทุกคนเจออะไร ตั้งกล้องถ่ายคลิปไว้ให้หมด เจ้าหน้าที่คนไหนทำอะไรถ่ายให้เห็นหน้าเห็นการกระทำชัดๆ ทุกคะแนนมีความหมาย กว่าเราจะหามาได้แสนยากลำบาก แต่เสียไปง่ายๆด้วยความสะเพร่าของเจ้าหน้าที่ กกต.”
“จำได้ไหม กทม. เขต 33 แพ้แค่ 4คะแนน ลองคิดดูว่าถ้าประชาชนเขากาให้เราแล้ว แต่ความผิดพลาดมันเกิดจาก กกต. ทำให้คะแนนมันหายไป ใครจะรับผิดชอบ?”
“บางอย่างเข้าใจได้ว่ามันเกิดจากความผิดพลาด แต่บางอย่างเข้าใจไม่ได้จริงๆ กกต. มีไว้ทำไม? กกต. ย่อมาจากอะไร?
อย่าท้าทายกับความโกรธแค้นของประชาชนมากนัก ที่ผ่านมาอย่าคิดว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าคิดว่าคนเค้าจำไม่ได้ เค้าทบต้นทบดอกในใจ วันไหนที่ความโกรธปะทุขึ้นมาแล้วควบคุมไม่ได้ คนมีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังก็ระวังจะไม่มีเงาหัว” รักชนก ทิ้งท้าย
ทั้งนี้เสียงติติงการทำงานของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าหนล่าสุด นอกจากฝั่งของพรรคการเมืองที่ตรวสอบพบความผิดพลาดอย่างโจ่งแจ้งในหลายพื้นที่แล้ว สดๆ ร้อนๆ ด้านของไอลอว์ (iLaw) ยังเปิดโปงความผิดพลาดที่เสี่ยงต่อคะแนนจะผิดเพี้ยนอย่างหนัก เมื่อตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าประจำหน่วยเลือกตั้งหลายแห่งกรอกรหัสเขตเลือกตั้งหน้าซองผิดพลาด
ผลเสียหายที่สุด คือ บัตรเลือกตั้งสีเขียวซึ่งมีไว้กาเบอร์ผู้สมัครในเขตของประชาชน แต่เมื่อบัตรเดินทางไปผิดเขต ไปโผล่ในเขตอื่น เบอร์ที่กาจะไปตรงกับผู้สมัครคนอื่นในเขตนั้นๆ ทันที กลายเป็นการเทคะแนนให้ใครก็ไม่ทราบที่ไม่ได้ตั้งใจเลือก และเมื่อนับคะแนน จำนวนบัตรในเขตปลายทางที่รับซองผิดมาจะบวมเกินจำนวนผู้มาใช้สิทธิจริง ในขณะที่เขตต้นทางคะแนนก็จะหายไป กลายเป็นปัญหาคณิตศาสตร์การเมืองที่แก้ไม่ตก หรือที่เรียกกันว่า “บัตรเขย่ง”.
