ข่าวการเมือง

เลือกตั้งล่วงหน้าทำพิษ “รักชนก” แฉแหลก 8 ข้อ ซัดกกต. “เหลี่ยมทุกดอก” ส่อพิรุธทุกขั้นตอน!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 16:30 น.
55
ไอซ์รักชนกกกตเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้

เดือดปุด! ไอซ์ รักชนก แฉแหลก 8 เหลี่ยมกลโกงเลือกตั้งล่วงหน้า ซัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เหลี่ยมทุกดอก” ส่อพิรุธทุกขั้นตอน!

ผลพวงจากปัญหาที่ส่อเค้าผิดพลาดชนิดเอิกเกริก ไล่ตั้งแต่เบอร์และรายชื่อผู้สมัครของพรรคประชาชน ที่จ.ชลบุรี ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ล่องหนจนแสวง บุญมี เลาธิการกกต. ต้องออกมายอมรับความผิดพลาด รวมถึงข้อมูลของผู้สมัครสส.ในกรุงเทพ.ของพรรส้ม จู่พอไปใช้สิทธิสแกนคิวอาร์โค้ดกลับขึ้นข้อมูลเก่าของปี 66

ด้วยเหตุนี้ ล่าสุด “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก อดีตสส.ตัวตึงจากพรรคปน.จึงทนไม่ไหว ออกโรงร่ายยาว “8 ข้อพิรุธ” ที่ทำเอาประชาชนตาดำๆ ถึงกับร้อง “อิหยังวะ” กับการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) งานนี้เจ้าตัวซัดหนักแบบไม่ไว้หน้า นิยามสั้นๆ แต่เจ็บจี๊ดว่า “เหลี่ยมทุกดอก แล้วบอกโปร่งใส”

จากนั้นร่ายยาวเนื้อหาแจกแจงพิรุธหนักหนา 8 ดอกชนิดจัดเต็ม ดังนี้

1) ไม่ติดชื่อผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ที่บอร์ดดูรายชื่อ ลำปาง ชลบุรี เชียงราย นครปฐม อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี กทม อันนี้แค่เฉพาะที่ได้รับการร้องเรียนอันที่ยังไม่รายงานไม่รู้อีกไม่รู้เท่าไหร่

2) หลายเขตติดป้ายชื่อ ไม่ว่า ผิดพลาดกันได้เป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อประชาชนถามว่า สส. พรรคประชาชนเบอร์อะไร บัตรหายไปไหน เจ้าหน้าที่ กกต. กลับให้ข้อมูลว่า ‘ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว‘ !!

3) ในกรุงเทพมหานคร สแกนป้ายแจ้งรายชื่อผู้สมัคร พบว่าปรากฏเป็นรายชื่อของการเลือกตั้งปี 66

บรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ที่เทคนิคราชสิทธิ พบว่าป้ายบอร์ดรายชื่อผู้สมัครเขตกทม.28 อยู่บริเวณด้านหน้าพื้นที่เลือกตั้ง จึงมีแค่ผู้มาใช้สิทธิ์เท่านั้นที่เดินเข้าไปดูได้ และพอทีมงานมาสำรวจ QR code ด้านนอก ที่ไว้สแกนดูผู้สมัครกทม. กลายเป็นว่าเป็นข้อมูลรายชื่อผู้สมัครจากปี66 ทั้งหมด
ภาพ Facebook @ชลณัฏฐ์ โกยกุล – ปาล์ม – Chonlanat Koaykul

4) หลังจากที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว กกต.จะต้องใส่รหัสเขตเพื่อส่งไปนับที่เขตนั้นๆ หลายเขตกรอกผิด ประชาชนทักท้วงแล้วแต่ไม่เป็นผล หลายเขตไม่ได้กรอกรหัส เป็นความจงใจทำให้ คะแนนไปผิดที่หรือไม่

5) มีเจ้าหน้าที่ กกต. บอกให้เขียนชื่อตัวเองบนบัตร! ซึ่งนั่นจะทำให้กลายเป็นบัตรเสียทันที!!

6) ค่ายทหารหลายค่าย ให้เลือกตั้งล่วงหน้า มีการเรียกเข้าห้องประชุม พูดปลุกใจ พูดว่าไม่ให้เลือกพรรคที่ด้อยค่าทหาร พรรคที่รักชาติ บิดเบือนข้อมูลว่าประชาชนจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อยกเลิก 112 ซึ่งไม่เป็นความจริง

7) ในค่ายทหารมีแค่เจ้าหน้าที่ กกต. ทหารชั้นผู้ใหญ่และทหารชั้นผู้น้อย ไม่มีบุคคลที่สามสามารถเข้าไปสังเกตการณ์ได้ บางค่ายมีการเดินเข้าไปมองในคูหาเลือกตั้ง

8) เลือกตั้งนอกราชการอาณาจักร ก็ปัญหาอีกร้อยแปดพันประการ หลายคนกังวลว่าคะแนนจะมาไม่ถึง เหมือนปีที่ผ่านๆมา

“ทุกคนเจออะไร ตั้งกล้องถ่ายคลิปไว้ให้หมด เจ้าหน้าที่คนไหนทำอะไรถ่ายให้เห็นหน้าเห็นการกระทำชัดๆ ทุกคะแนนมีความหมาย กว่าเราจะหามาได้แสนยากลำบาก แต่เสียไปง่ายๆด้วยความสะเพร่าของเจ้าหน้าที่ กกต.”

“จำได้ไหม กทม. เขต 33 แพ้แค่ 4คะแนน ลองคิดดูว่าถ้าประชาชนเขากาให้เราแล้ว แต่ความผิดพลาดมันเกิดจาก กกต. ทำให้คะแนนมันหายไป ใครจะรับผิดชอบ?”

“บางอย่างเข้าใจได้ว่ามันเกิดจากความผิดพลาด แต่บางอย่างเข้าใจไม่ได้จริงๆ กกต. มีไว้ทำไม? กกต. ย่อมาจากอะไร?
อย่าท้าทายกับความโกรธแค้นของประชาชนมากนัก ที่ผ่านมาอย่าคิดว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าคิดว่าคนเค้าจำไม่ได้ เค้าทบต้นทบดอกในใจ วันไหนที่ความโกรธปะทุขึ้นมาแล้วควบคุมไม่ได้ คนมีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังก็ระวังจะไม่มีเงาหัว” รักชนก ทิ้งท้าย

ภาพจาก : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

ทั้งนี้เสียงติติงการทำงานของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าหนล่าสุด นอกจากฝั่งของพรรคการเมืองที่ตรวสอบพบความผิดพลาดอย่างโจ่งแจ้งในหลายพื้นที่แล้ว สดๆ ร้อนๆ ด้านของไอลอว์ (iLaw) ยังเปิดโปงความผิดพลาดที่เสี่ยงต่อคะแนนจะผิดเพี้ยนอย่างหนัก เมื่อตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าประจำหน่วยเลือกตั้งหลายแห่งกรอกรหัสเขตเลือกตั้งหน้าซองผิดพลาด

ผลเสียหายที่สุด คือ บัตรเลือกตั้งสีเขียวซึ่งมีไว้กาเบอร์ผู้สมัครในเขตของประชาชน แต่เมื่อบัตรเดินทางไปผิดเขต ไปโผล่ในเขตอื่น เบอร์ที่กาจะไปตรงกับผู้สมัครคนอื่นในเขตนั้นๆ ทันที กลายเป็นการเทคะแนนให้ใครก็ไม่ทราบที่ไม่ได้ตั้งใจเลือก และเมื่อนับคะแนน จำนวนบัตรในเขตปลายทางที่รับซองผิดมาจะบวมเกินจำนวนผู้มาใช้สิทธิจริง ในขณะที่เขตต้นทางคะแนนก็จะหายไป กลายเป็นปัญหาคณิตศาสตร์การเมืองที่แก้ไม่ตก หรือที่เรียกกันว่า “บัตรเขย่ง”.

ภาพจาก Facebook @ iLaw
เลือกตั้งวุ่น เลขากกต ออกโรงป้องหน่วยงาน หลังชื่อพรรคประชาชนหายวับจากหน่วยเลือกตั้ง
แฟ้มภาพ
(แฟ้มภาพ) รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
วันที่ 31 มกราคม 2569 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางลงพื้นที่สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
แฟ้มภาพ
การเตรียมความพร้อมการจัดหน่วยเลือกตั้ง ณ บริเวณพื้นที่โครงการตะวันนาบางกะปิ (ตะวันนา 2) แขวงคลองจั่น ซึ่งเป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

สตราส์บูร์ก พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 01 ก.พ. 69

24 วินาที ที่แล้ว
ไอซ์รักชนกกกตเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ ข่าวการเมือง

เลือกตั้งล่วงหน้าทำพิษ “รักชนก” แฉแหลก 8 ข้อ ซัดกกต. “เหลี่ยมทุกดอก” ส่อพิรุธทุกขั้นตอน!

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เครโมเนเซ่ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 1 ก.พ. 69

46 นาที ที่แล้ว
บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ถูกส่งไปนับคะแนนหลังปิดหีบ 8 ก.พ. ข่าวการเมือง

เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นับคะแนนตอนไหน? วิธีขนส่งบัตรจากคูหาไปนับที่เขต

46 นาที ที่แล้ว
กกตจัดเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ รหัสขตเลือกตั้งผิด ข่าว

ด่วน! “iLaw” แฉจนท. กรอกรหัสเขตเลือกตั้งหน้าซองผิด เสี่ยงเทคะแนนให้ใครไม่รู้

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กทม. เดือด! ผู้สมัครพรรคประชาชน แฉ กกต. ปล่อยคิวอาร์โค้ดเน่า-ข้อมูลปี 66 โผล่ยกชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 งวด 1 ก.พ. 69 แจ็คพอตจะแตกไหม เช็กผลด่วนที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ก.พ. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แก๊งโจ๋ 5 รุม 1 หวังถ่ายคลิปประจาน เจอเหยื่อสาว โชว์สกิล MMA สวนยับเบ้าตาแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต เลือกตั้งล่วงหน้าชลบุรี ข่าวการเมือง

“แสวง” หลังพิงฝา! แจงพัลวันปมชื่อผู้สมัคร พรรคประชาชน “ล่องหน” ที่ชลบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนล็อกอินเข้าแอป SSO Plus ประกันสังคมเพื่อเช็กสิทธิประโยชน์ ข่าว

เว็บแทบแตก! คนแห่เข้า แอปฯ SSO Plus ประกันสังคม นาทีละ 1.7 พันราย หลังระบบกลับมาแล้ววันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถล่มเละ! แอป SSO+ ปิดซ่อม 11 วัน พังใน 2 นาที แนะแจงเหตุป่นปี้ทั้งที่งบ 850 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกราโด ทาราเซนา นักแสดงชาวเม็กซิกันที่โด่งดังจาก Apocalypto เสียชีวิตในวัย 55 ปี บันเทิง

สิ้นดาวร้ายฮอลลีวูด “เกราโด ทาราเซนา” จากหนังดัง Apocalypto เสียชีวิตในวัย 55 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ก.พ. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ ราโย บาเยกาโน่ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 1 ก.พ. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูผา นพวิชญ์ ผู้สมัคร สส. เพื่อไทย เขต 12 มีประวัติเป็นอดีตนักแสดง. ข่าวการเมือง

ประวัติ ภูผา นพวิชญ์ ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย เขต 12 อดีตดาราดีกรีนิเทศฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน โดนแล้วที่ชลบุรี ชาวบ้านแฉไม่มีเบอร์-ชื่อผู้สมัคร หน่วยเลือกตั้งโกหกหน้าตาเฉย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อรายใหม่แฟ้มลับเอปสไตน์ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ข่าวต่างประเทศ

เหยื่อรายใหม่แฉ เจ้าชายแอนดรูว์-เอปสไตน์ ทารุณสุดช็อก ภาพลับมัดตัวกลางคฤหาสน์หรู

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ชี้แจงนโยบายพรรคประชาชนเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ยันชัด พรรคประชาชน ไร้นโยบายดัน แรงงานข้ามชาติ นั่งบอร์ดประกันสังคม วอนสังคมช่วยแก้ข่าว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 นักเรียนหญิงชุมพร ข่าว

หัวใจพ่อสลาย! แจ้งจับ 5 นร. รุมตบตีลูกวัย 13 บังคับแก้ผ้าถ่ายคลิปประจานว่อนเน็ต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีปลุกเสกเหรียญพิทักษ์แผ่นดินที่วัดสวนธรรมปีติ โดยหลวงปู่ศิลา เลขเด็ด

เลขมงคล หลวงปู่ศิลา พิธีพุทธาภิเษก เหรียญพิทักษ์แผ่นดิน จับตาเลขเด็ด 1 ก.พ. 69

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

นอกเครื่องแบบเจอแทงสาหัส ตร.เร่งล่ามือมีดเค้นปมอุกอาจ!

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขั้นตอนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 เริ่มตั้งแต่ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

สรุปขั้นตอนใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า วันนี้ 1 ก.พ. 69 เช็กให้ชัวร์ก่อนหย่อนตู้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 16:30 น.
55
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สตราส์บูร์ก พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 01 ก.พ. 69

เผยแพร่: 1 กุมภาพันธ์ 2569

เครโมเนเซ่ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 1 ก.พ. 69

เผยแพร่: 1 กุมภาพันธ์ 2569
กกตจัดเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ รหัสขตเลือกตั้งผิด

ด่วน! “iLaw” แฉจนท. กรอกรหัสเขตเลือกตั้งหน้าซองผิด เสี่ยงเทคะแนนให้ใครไม่รู้

เผยแพร่: 1 กุมภาพันธ์ 2569

ตรวจหวย N3 งวด 1 ก.พ. 69 แจ็คพอตจะแตกไหม เช็กผลด่วนที่นี่

เผยแพร่: 1 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button