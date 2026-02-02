ข่าวการเมือง

“แสวง” ร่ายยาว! ขอสังคมเข้าใจ งานระดับชาติคนร่วมล้าน “ไม่มีความสมบูรณ์แบบ”

เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 16:02 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 16:05 น.
57
แฟ้มภาพ @กกต.

เลขาฯ กกต. แจงปมดราม่าเลือกตั้งล่วงหน้าพังหลายจุด ชี้พยายามทำให้ดีที่สุดในระดับที่สังคมรับได้ ขณะที่โลกโซเชียลแฉหลักฐานรหัสหน้าซองผิด-QR Code เน่า ทำวิกฤตศรัทธาพุ่ง

วันนี้ (2 ก.พ.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อสื่อสารกับประชาชน หลังเกิดกระแสความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตพื้นที่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งพบปัญหาความบกพร่องของเจ้าหน้าที่และระบบในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

นายแสวงระบุว่า ความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเห็น แต่งานที่ต้องบริหารคนจำนวนมหาศาล ทั้งเจ้าหน้าที่เกือบ 2 ล้านคน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกกว่า 53 ล้านคน ย่อมหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดไม่ได้ พร้อมยืนยันว่า กกต. จะพยายามทำให้ดีที่สุดในจุดที่สังคมรับได้ และมุ่งหน้าสู่ความผิดพลาดที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

“เรื่องสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องที่ใครก็อยากเห็น โดยเฉพาะงานสำคัญของชาติ แต่เราจะหาความสมบูรณ์แบบได้จากที่ไหน เก่งแค่ไหน วัยวุฒิดีอย่างไร ก็ผิดพลาดได้ แต่การเอาคนมาทำงานร่วมกันที่เป็นประชาชน อีกฝั่งมี 1 ล้านร่วม 2 ล้านคน อีกฝั่งมี 53 ล้านคน ย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ แต่เราจะทำให้ดีที่สุดในจุดที่ต่ำสุดที่สังคมรับได้ และจะพยายามให้เข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบมากที่สุด”

เลขาฯ กกต. ชี้แจงปมเลือกตั้งวุ่น ชี้เป็นการบริหารคนจำนวนมหาศาล
แฟ้มภาพ

แม้เลขาฯ กกต. จะขอความเห็นใจ แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งล่วงหน้ากลับถูกตีแผ่อย่างหนักผ่านแฮชแท็ก #เลือกตั้งล่วงหน้า โดยมีประเด็นหลักที่ กกต. ต้องเผชิญคำถามดังนี้

รหัสหน้าซองผิดระนาว

  • ในจังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการ พบเจ้าหน้าที่กรอกรหัสเขตเลือกตั้งหน้าซองบรรจุบัตรผิด ซึ่งเสี่ยงต่อการส่งบัตรไปนับคะแนนผิดเขตหรือกลายเป็นบัตรเสีย

ระบบดิจิทัลสอบตก

  • การใช้ QR Code เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในกรุงเทพฯ กลับกลายเป็นข้อมูลเก่าของการเลือกตั้งปี 2566 ทำให้ผู้สมัครพรรคประชาชนและประชาชนทั่วไปสับสนอย่างหนัก

รายชื่อล่องหน

  • ที่จังหวัดชลบุรี มีรายงานว่าป้ายประกาศรายชื่อผู้สมัครบางพรรคถูกติดตั้งในจุดที่มองเห็นยาก หรือหายไปจากบอร์ดหน้าหน่วยเลือกตั้ง

ด้านกลุ่มสังเกตการณ์อย่าง iLaw ได้ออกมาให้ข้อมูลโต้แย้งในเชิงระบบว่า ความผิดพลาดเหล่านี้ “ป้องกันได้” หากมีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย (กปน.) อย่างเข้มข้น และมีระบบตรวจสอบซ้ำที่ดีพอ ไม่ใช่เพียงอ้างเรื่องจำนวนคนมากเพียงอย่างเดียว เพราะงบประมาณการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้สูงถึงหลักพันล้านบาท

คำชี้แจงของนายแสวงในครั้งนี้ ถูกมองว่าเป็นความพยายาม “ลดแรงเสียดทาน” ก่อนถึงวันเลือกตั้งจริงในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 อย่างไรก็ตาม ภาคประชาชนและฝ่ายการเมืองยังคงตั้งคำถามว่า กกต. จะมีมาตรการแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์ปั่นป่วนขึ้นอีกในวันจริง ซึ่งเป็นวันที่มีจำนวนผู้ใช้สิทธิมากกว่าหลายเท่า

Sawaeng Boonmee revealed on facebook
แฟ้มภาพ Facebook @Sawaeng Boonmee

ขณะเดียวกัน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าววานนี้ (1 ก.พ.) ในการปราศรัยที่เวที จ.ตราด โดยเน้นย้ำว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ของเจ้าหน้าที่หน้าหน่วย แต่สะท้อนถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการของ กกต. ส่วนกลาง พร้อมย้ำประโยคเด็ดว่า “ความผิดพลาดที่กระทบต่อคะแนนเสียงประชาชน ต้องมีคนติดคุก” เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานความรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่การออกมาแถลงขอโทษแล้วจบไป.

เลือกตั้งวุ่น เลขากกต ออกโรงป้องหน่วยงาน หลังชื่อพรรคประชาชนหายวับจากหน่วยเลือกตั้ง
แฟ้มภาพ
วันที่ 31 มกราคม 2569 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางลงพื้นที่สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
แฟ้มภาพ

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

