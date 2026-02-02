“แสวง” ร่ายยาว! ขอสังคมเข้าใจ งานระดับชาติคนร่วมล้าน “ไม่มีความสมบูรณ์แบบ”
เลขาฯ กกต. แจงปมดราม่าเลือกตั้งล่วงหน้าพังหลายจุด ชี้พยายามทำให้ดีที่สุดในระดับที่สังคมรับได้ ขณะที่โลกโซเชียลแฉหลักฐานรหัสหน้าซองผิด-QR Code เน่า ทำวิกฤตศรัทธาพุ่ง
วันนี้ (2 ก.พ.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อสื่อสารกับประชาชน หลังเกิดกระแสความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตพื้นที่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งพบปัญหาความบกพร่องของเจ้าหน้าที่และระบบในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
นายแสวงระบุว่า ความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเห็น แต่งานที่ต้องบริหารคนจำนวนมหาศาล ทั้งเจ้าหน้าที่เกือบ 2 ล้านคน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกกว่า 53 ล้านคน ย่อมหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดไม่ได้ พร้อมยืนยันว่า กกต. จะพยายามทำให้ดีที่สุดในจุดที่สังคมรับได้ และมุ่งหน้าสู่ความผิดพลาดที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
“เรื่องสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องที่ใครก็อยากเห็น โดยเฉพาะงานสำคัญของชาติ แต่เราจะหาความสมบูรณ์แบบได้จากที่ไหน เก่งแค่ไหน วัยวุฒิดีอย่างไร ก็ผิดพลาดได้ แต่การเอาคนมาทำงานร่วมกันที่เป็นประชาชน อีกฝั่งมี 1 ล้านร่วม 2 ล้านคน อีกฝั่งมี 53 ล้านคน ย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ แต่เราจะทำให้ดีที่สุดในจุดที่ต่ำสุดที่สังคมรับได้ และจะพยายามให้เข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบมากที่สุด”
แม้เลขาฯ กกต. จะขอความเห็นใจ แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งล่วงหน้ากลับถูกตีแผ่อย่างหนักผ่านแฮชแท็ก #เลือกตั้งล่วงหน้า โดยมีประเด็นหลักที่ กกต. ต้องเผชิญคำถามดังนี้
รหัสหน้าซองผิดระนาว
- ในจังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการ พบเจ้าหน้าที่กรอกรหัสเขตเลือกตั้งหน้าซองบรรจุบัตรผิด ซึ่งเสี่ยงต่อการส่งบัตรไปนับคะแนนผิดเขตหรือกลายเป็นบัตรเสีย
ระบบดิจิทัลสอบตก
- การใช้ QR Code เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในกรุงเทพฯ กลับกลายเป็นข้อมูลเก่าของการเลือกตั้งปี 2566 ทำให้ผู้สมัครพรรคประชาชนและประชาชนทั่วไปสับสนอย่างหนัก
รายชื่อล่องหน
- ที่จังหวัดชลบุรี มีรายงานว่าป้ายประกาศรายชื่อผู้สมัครบางพรรคถูกติดตั้งในจุดที่มองเห็นยาก หรือหายไปจากบอร์ดหน้าหน่วยเลือกตั้ง
ด้านกลุ่มสังเกตการณ์อย่าง iLaw ได้ออกมาให้ข้อมูลโต้แย้งในเชิงระบบว่า ความผิดพลาดเหล่านี้ “ป้องกันได้” หากมีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย (กปน.) อย่างเข้มข้น และมีระบบตรวจสอบซ้ำที่ดีพอ ไม่ใช่เพียงอ้างเรื่องจำนวนคนมากเพียงอย่างเดียว เพราะงบประมาณการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้สูงถึงหลักพันล้านบาท
คำชี้แจงของนายแสวงในครั้งนี้ ถูกมองว่าเป็นความพยายาม “ลดแรงเสียดทาน” ก่อนถึงวันเลือกตั้งจริงในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 อย่างไรก็ตาม ภาคประชาชนและฝ่ายการเมืองยังคงตั้งคำถามว่า กกต. จะมีมาตรการแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์ปั่นป่วนขึ้นอีกในวันจริง ซึ่งเป็นวันที่มีจำนวนผู้ใช้สิทธิมากกว่าหลายเท่า
ขณะเดียวกัน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าววานนี้ (1 ก.พ.) ในการปราศรัยที่เวที จ.ตราด โดยเน้นย้ำว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ของเจ้าหน้าที่หน้าหน่วย แต่สะท้อนถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการของ กกต. ส่วนกลาง พร้อมย้ำประโยคเด็ดว่า “ความผิดพลาดที่กระทบต่อคะแนนเสียงประชาชน ต้องมีคนติดคุก” เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานความรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่การออกมาแถลงขอโทษแล้วจบไป.
