“จุลพันธ์” สั่งเยียวยาด่วน พบผู้ประกันตนบาดเจ็บ อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์
“จุลพันธ์” สั่งเยียวยาด่วน หลังพบผู้ประกันตนบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ พร้อมดูแลค่ารักษา-ชดเชยขาดรายได้
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทาง ที่ถนนอโศก-ดินแดงเมื่อวานนี้ว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงานตนได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุด
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า จากรายงานล่าสุด พบว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 32 ราย ในจำนวนนี้ พบว่า ผู้บาดเจ็บเป็นผู้ประกันตนจำนวน 9 ราย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 7 ราย และมาตรา 40 จำนวน 2 ราย สำหรับผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 กรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ
กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ใน 72 ชั่วโมงแรก จากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อ โรงพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้ง 2 โรงพยาบาล และหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ 50% ของฐานค่าจ้าง 291 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 90 วัน
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 หรือแรงงานอิสระ สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลหลักผ่านสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ บัตรทอง โดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัว กรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ 300 บาท กรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้าน มีใบรับรองแพทย์ ได้รับวันละ 200 บาท
“ผมได้กำชับและเน้นย้ำกับสำนักงานประกันสังคมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ประกันตนและครอบครัว เพื่อให้ทุกคนได้รับการเยียวยาที่รวดเร็วและเหมาะสมที่สุดในเวลานี้” นายจุลพันธ์ กล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อึ้งหนัก! กรมราง เผย พนักงานขับรถไฟ ยังไม่ได้ใบอนุญาต สั่งสอบวินัยร้ายแรงทันที
- แม่บุญธรรมบินจากอุบลฯ ตามหาลูกสาววัย 25 สูญหาย หลังรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน
- โซเชียลแห่อาลัย “หนุ่มอนาคตไกล” จบป.โท เก่ง 6 ภาษา หนึ่งในเหยื่อรถไฟชนรถเมล์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: