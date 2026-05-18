บันเทิง

เปิดจดหมาย “แอนนา ทีวีพูล” โอดชีวิตในคุกร้อนเหมือนนรก ร้อนจัดไม่มีพัดลม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 09:39 น.
64
เปิดจดหมาย "แอนนา ทีวีพูล" โอดชีวิตในคุกร้อนเหมือนนรก ร้อนจัดไม่มีพัดลม
ภาพจาก : FB/Thunyarat Chitpraphachin

โซเชียลแห่แชร์จดหมาย แอนนา ทีวีพูล เขียนถึงเพื่อนจากในแดนคุมขัง เล่าชีวิตสุดลำบาก ร้อนจัดไม่มีพัดลม เผยยอมอดข้าวได้แต่ขาดเครื่องสำอางไม่ได้ พร้อมสรุปบทลงโทษคดีกล่องสุ่มทิพย์ ศาลสั่งจำคุกกว่า 100 ปี

โซเชียลมีเดียแห่แชร์ภาพจดหมายเขียนด้วยลายมือของ “แอนนา” หรือ วรินทร วัตรสังข์ อดีตพิธีกรและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่เขียนส่งถึงเพื่อนสนิท ฟิล์ม หรือ น้องฟิล์มทิฟฟานี่มอลทีส ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เพื่ออัปเดตชีวิตความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ

เนื้อหาในจดหมาย แอนนาเริ่มต้นด้วยการขอบคุณและถามไถ่สารทุกข์สุกดิบของเพื่อน ๆ ก่อนจะเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากภายในแดนคุมขัง เธอระบุว่าสภาพอากาศร้อนจัดเหมือนนรก ไม่มีเครื่องปรับอากาศและพัดลม ต้องใช้พัดมือพัดคลายร้อน ในช่วงกลางวันหากฝนตก น้ำฝนก็จะสาดเข้ามาจนเปียก

นอกจากนี้ แอนนายังเล่าถึงสังคมภายในแดน 1 ที่เธออาศัยอยู่ ว่ามีผู้ต้องขังข้ามเพศที่แปลงเพศแล้วประมาณ 30 คน และยังไม่แปลงเพศอีกนับร้อยคน ทำให้มีการนินทากันอย่างหนัก สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเธอในตอนนี้คือความสวยงาม แอนนาระบุชัดเจนว่า เธอยอมอดข้าวได้ แต่ไม่สามารถอดทาครีมกันแดดและแต่งหน้าได้ พร้อมเอ่ยปากขอให้เพื่อนช่วยเปิดรับบริจาคเงินค่าอาหารและซื้อเครื่องสำอางส่งมาให้ เพื่อใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการใช้ชีวิต

แอนนายังทิ้งท้ายจดหมายด้วยอารมณ์ขันว่า เธอมีทั้งคุกและกุญแจมือ ดังนั้นเพื่อนจะมาทำตัวเป็นกะเทยเหมือนกันไม่ได้

โซเชียลแห่แชร์จดหมาย แอนนา ทีวีพูล เขียนถึงเพื่อนจากในแดนคุมขัง
ภาพจาก : FB/Thunyarat Chitpraphachin

สรุปคดีกล่องสุ่มทิพย์ แอนนา ทีวีพูล

สำหรับคดีความที่ทำให้แอนนาต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ คือคดีฉ้อโกงประชาชนผ่านการโฆษณาขาย “กล่องสุ่มทิพย์” และ “กล่องสุ่มทอง” ซึ่งผู้ซื้อจำนวนมากไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลงไว้ ศาลมีคำพิพากษาเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2567 สั่งลงโทษจำคุกแอนนารวมกว่า 100 ปี

บทลงโทษดังกล่าวมาจากการนับโทษสะสมในหลายกรรม เนื่องจากคดีนี้มีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า 119 ราย และมูลค่าความเสียหายสูงถึง 111 ล้านบาท ศาลตัดสินว่าแอนนามีความผิดหลักใน 2 ข้อหา ได้แก่ การฉ้อโกงประชาชน และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จากการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบเพื่อหลอกลวงผู้บริโภค

หลังศาลมีคำตัดสิน แอนนายอมรับสภาพและไม่ยื่นอุทธรณ์คดี แม้ตัวเลขโทษจำคุกรวมจะสูงกว่า 100 ปี แต่ประมวลกฎหมายอาญาของไทยได้กำหนดเพดานการรับโทษจำคุกจริงไว้สูงสุดตามเกณฑ์ ปัจจุบันแอนนายังคงรับโทษอยู่ในเรือนจำ ซึ่งคดีนี้ถือเป็นกรณีศึกษาสำคัญในการปราบปรามผู้กระทำผิดที่หลอกลวงขายของออนไลน์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

การรถไฟไทย จ่อลงดาบคนขับรถไฟ หลังพบฉี่ม่วง ยอมรับไม่ได้ตรวจเป็นประจำ

6 วินาที ที่แล้ว
ป๋าต๊อบ ฝากข้อความถึง ทราย สก๊อต เข้าใจความเจ็บปวดของเด็ก ข่าวดารา

ป๋าต๊อบ ให้กำลังใจ ทราย สก๊อต เห็นใจพูดไปไม่มีคนฟัง ลั่น กล้าเล่าอดีตคือหลังชนฝา

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช้างศึก โพสต์ยินดี “มิคเกลสัน” จ่อเป็นแข้งไทยบู๊บุนเดสลีกา ในรอบ 47 ปี

14 นาที ที่แล้ว
ม.มหิดล โพสต์อาลัย &quot;แทน ฑีฆา&quot; ศิษย์เก่าเสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

ม.มหิดล โพสต์อาลัย “แทน ฑีฆา” ศิษย์เก่าเสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์

25 นาที ที่แล้ว
ค้านประกันตัว! พนง.ขับรถไฟ-พนง.โบกธง ชนรถเมล์สังเวย 8 ศพ เตรียมฝากขังวันนี้ ข่าว

ค้านประกันตัว! พนง.ขับรถไฟ-พนง.โบกธง ชนรถเมล์สังเวย 8 ศพ เตรียมฝากขังวันนี้

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ขสมก. กำชับคนขับรถเมล์ ห้ามจอดคร่อมบนทางรถไฟ กำชับให้อยู่หลังเส้นเหลือง

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต. แจ้งข่าวดี คณะกรรมาธิการยุโรป อนุมัติ Visa Cascade ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

47 นาที ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย แทน ชนกชนม์ นักฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยวัย 27 ปี ข่าว

โพสต์สุดท้าย แทน ชนกชนม์ นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย ก่อนจากไปกะทันหัน

51 นาที ที่แล้ว
เปิดจดหมาย &quot;แอนนา ทีวีพูล&quot; โอดชีวิตในคุกร้อนเหมือนนรก ร้อนจัดไม่มีพัดลม บันเทิง

เปิดจดหมาย “แอนนา ทีวีพูล” โอดชีวิตในคุกร้อนเหมือนนรก ร้อนจัดไม่มีพัดลม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แผ่นดินไหวระดับ 5.3 ชายฝั่งตอนใต้เมียนมา ช่วงเวลา 9 โมงประเทศไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทน ชนกชนม์ นักฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยเสียชีวิต ข่าว

อาลัย น้องแทน ชนกชนม์ นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย สุดเศร้า จากไปอายุน้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จุลพันธ์&quot; สั่งเยียวยาด่วน พบผู้ประกันตนบาดเจ็บ อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

“จุลพันธ์” สั่งเยียวยาด่วน พบผู้ประกันตนบาดเจ็บ อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเจ็ททหารสหรัฐฯ ชนกันกลางอากาศ ระหว่างการแสดง ดีดตัวได้ทัน (คลิป)

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 พ.ค. 69 เปิดตลาดเช้าร่วง 200 บาท ทองแท่งขายออก 70,200 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้งหนัก! กรมราง เผย พนักงานขับรถไฟ ยังไม่ได้ใบอนุญาต สั่งสอบวินัยร้ายแรงทันที ข่าว

อึ้งหนัก! กรมราง เผย พนักงานขับรถไฟ ยังไม่ได้ใบอนุญาต สั่งสอบวินัยร้ายแรงทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนสวนกุหลาบฯ โพสต์อาลัย “ฑีฆา” ศิษย์เก่า OSK 128 เหยื่อรถไฟชนรถเมล์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” เผยใบลาออกมีผลวันนี้ 17.00 น. ขอทำงานจนถึงวินาทีสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เครือข่ายงดเหล้า เตือนแคมเปญ “วิ่งแลกเบียร์” ผิดกฎหมาย มีโทษจำ-ปรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฝากขังเจ้าหน้าที่โบกธงรถไฟ ก่อนชนรถเมล์เซ่น 8 ศพ แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักประดาน้ำเสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ ขณะกู้ร่าง 5 นักท่องเที่ยวอิตาเลียนเสียชีวิตที่มัลดีฟส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“สังข์ ดอกสะเดา” ตลกดังเสียชีวิตแล้ว หลังลูกหยุดการรักษา ไม่อยากให้พ่อทรมาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กล่องดำรถไฟเผย คนขับใช้เบรกฉุกเฉินก่อนจุดปะทะรถเมล์ 100 เมตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยผลตรวจคนขับรถไฟชนรถเมล์ พบฉี่ม่วง สั่งตรวจพนักงานทุกคนที่เหลือ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โซเชียลแชร์คลิป รถเมล์ 514 จอดค้างบนรางรถไฟมักกะสัน ชาวเน็ตลั่นทำตามกฎได้แปบเดียว

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่บุญธรรมบินจากอุบลฯ ตามหาลูกสาววัย 25 สูญหาย หลังรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

แม่บุญธรรมบินจากอุบลฯ ตามหาลูกสาววัย 25 สูญหาย หลังรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 09:39 น.
64
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การรถไฟไทย จ่อลงดาบคนขับรถไฟ หลังพบฉี่ม่วง ยอมรับไม่ได้ตรวจเป็นประจำ

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569

ช้างศึก โพสต์ยินดี “มิคเกลสัน” จ่อเป็นแข้งไทยบู๊บุนเดสลีกา ในรอบ 47 ปี

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
ม.มหิดล โพสต์อาลัย &quot;แทน ฑีฆา&quot; ศิษย์เก่าเสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์

ม.มหิดล โพสต์อาลัย “แทน ฑีฆา” ศิษย์เก่าเสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
ค้านประกันตัว! พนง.ขับรถไฟ-พนง.โบกธง ชนรถเมล์สังเวย 8 ศพ เตรียมฝากขังวันนี้

ค้านประกันตัว! พนง.ขับรถไฟ-พนง.โบกธง ชนรถเมล์สังเวย 8 ศพ เตรียมฝากขังวันนี้

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
Back to top button