เปิดจดหมาย “แอนนา ทีวีพูล” โอดชีวิตในคุกร้อนเหมือนนรก ร้อนจัดไม่มีพัดลม
โซเชียลแห่แชร์จดหมาย แอนนา ทีวีพูล เขียนถึงเพื่อนจากในแดนคุมขัง เล่าชีวิตสุดลำบาก ร้อนจัดไม่มีพัดลม เผยยอมอดข้าวได้แต่ขาดเครื่องสำอางไม่ได้ พร้อมสรุปบทลงโทษคดีกล่องสุ่มทิพย์ ศาลสั่งจำคุกกว่า 100 ปี
โซเชียลมีเดียแห่แชร์ภาพจดหมายเขียนด้วยลายมือของ “แอนนา” หรือ วรินทร วัตรสังข์ อดีตพิธีกรและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่เขียนส่งถึงเพื่อนสนิท ฟิล์ม หรือ น้องฟิล์มทิฟฟานี่มอลทีส ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เพื่ออัปเดตชีวิตความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ
เนื้อหาในจดหมาย แอนนาเริ่มต้นด้วยการขอบคุณและถามไถ่สารทุกข์สุกดิบของเพื่อน ๆ ก่อนจะเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากภายในแดนคุมขัง เธอระบุว่าสภาพอากาศร้อนจัดเหมือนนรก ไม่มีเครื่องปรับอากาศและพัดลม ต้องใช้พัดมือพัดคลายร้อน ในช่วงกลางวันหากฝนตก น้ำฝนก็จะสาดเข้ามาจนเปียก
นอกจากนี้ แอนนายังเล่าถึงสังคมภายในแดน 1 ที่เธออาศัยอยู่ ว่ามีผู้ต้องขังข้ามเพศที่แปลงเพศแล้วประมาณ 30 คน และยังไม่แปลงเพศอีกนับร้อยคน ทำให้มีการนินทากันอย่างหนัก สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเธอในตอนนี้คือความสวยงาม แอนนาระบุชัดเจนว่า เธอยอมอดข้าวได้ แต่ไม่สามารถอดทาครีมกันแดดและแต่งหน้าได้ พร้อมเอ่ยปากขอให้เพื่อนช่วยเปิดรับบริจาคเงินค่าอาหารและซื้อเครื่องสำอางส่งมาให้ เพื่อใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการใช้ชีวิต
แอนนายังทิ้งท้ายจดหมายด้วยอารมณ์ขันว่า เธอมีทั้งคุกและกุญแจมือ ดังนั้นเพื่อนจะมาทำตัวเป็นกะเทยเหมือนกันไม่ได้
สรุปคดีกล่องสุ่มทิพย์ แอนนา ทีวีพูล
สำหรับคดีความที่ทำให้แอนนาต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ คือคดีฉ้อโกงประชาชนผ่านการโฆษณาขาย “กล่องสุ่มทิพย์” และ “กล่องสุ่มทอง” ซึ่งผู้ซื้อจำนวนมากไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลงไว้ ศาลมีคำพิพากษาเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2567 สั่งลงโทษจำคุกแอนนารวมกว่า 100 ปี
บทลงโทษดังกล่าวมาจากการนับโทษสะสมในหลายกรรม เนื่องจากคดีนี้มีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า 119 ราย และมูลค่าความเสียหายสูงถึง 111 ล้านบาท ศาลตัดสินว่าแอนนามีความผิดหลักใน 2 ข้อหา ได้แก่ การฉ้อโกงประชาชน และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จากการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบเพื่อหลอกลวงผู้บริโภค
หลังศาลมีคำตัดสิน แอนนายอมรับสภาพและไม่ยื่นอุทธรณ์คดี แม้ตัวเลขโทษจำคุกรวมจะสูงกว่า 100 ปี แต่ประมวลกฎหมายอาญาของไทยได้กำหนดเพดานการรับโทษจำคุกจริงไว้สูงสุดตามเกณฑ์ ปัจจุบันแอนนายังคงรับโทษอยู่ในเรือนจำ ซึ่งคดีนี้ถือเป็นกรณีศึกษาสำคัญในการปราบปรามผู้กระทำผิดที่หลอกลวงขายของออนไลน์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สะเทือนวงการ “แอนนา ทีวีพูล” ส่งจดหมายตรงจากราชทัณฑ์ สุดพีคคือความคืบหน้าคดี
- เพื่อนเผย แอนนา เคยคิดจบชีวิต อาการหนัก ถึงขั้นต้องช็อตไฟฟ้ารักษา
- สรุปบทลงโทษ “แอนนา ทีวีพูล” คดีกล่องสุ่มทิพย์ ศาลสั่งจำคุกรวมกี่ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: