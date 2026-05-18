ข่าว
แผ่นดินไหวระดับ 5.3 ชายฝั่งตอนใต้เมียนมา ช่วงเวลา 9 โมงประเทศไทย
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เผย แผ่นดินไหวระดับ 5.3 ลึก 10 กิโลเมตร ชายฝั่งตอนใต้เมียนมา ช่วงเวลา 9 โมงประเทศไทย ไม่กระทบไทย
เว็บไซต์ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 5.3 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา เมื่อช่วงเวลาประมาณ 09:05:23 ตามเวลาของประเทศไทย
โดยในเอกสารที่ทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวแนบมาด้วยนั้นระบุว่า “กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวตรวจพบแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.05 น. ที่บริเวณ ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา (16.351°N, 96.286°E) ขนาด 5.3 ลึก 10 กม.
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 247 กม. ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป”
