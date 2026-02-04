ดูดวง

3 ราศี ดวงเด่นเรื่องชื่อเสียง มีคนพูดถึงผลงาน ช่วยดันให้ไปต่อได้

เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 05:00 น.
เช็กด่วน 3 ราศีที่กราฟชื่อเสียงกำลังพุ่งทะยาน “ปากต่อปาก” จะพาให้คุณได้ดิบได้ดี เตรียมตัวรับโอกาสใหญ่จากผู้สนับสนุนได้เลย

ใครที่เคยรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่มีใครเห็น ปิดทองหลังพระมานาน ขอบอกว่า “จักรวาลกำลังจะเปิดไฟส่องมาที่คุณแล้วครับ” ช่วงนี้จะมี 3 ราศี ที่ผลงานของคุณจะกลายเป็นไวรัลในที่ทำงาน หรือถูกพูดถึงในวงกว้าง จนมีคน (หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์) คอยผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้ไกลกว่าเดิม มาดูกันครับว่าใครคือผู้โชคดี

1. ราศีสิงห์

ชาวสิงห์ที่เงียบหายไปนาน หรือซุ่มทำโปรเจกต์บางอย่างอยู่ ถึงเวลา “Show Time” แล้วครับ ดวงดาวบอกว่าผลงานที่คุณเพิ่งปล่อยออกไป หรือกำลังจะนำเสนอ จะได้รับเสียงตอบรับที่เกินคาด ไม่ใช่แค่คำชมตามมารยาท แต่เป็นการ “ชื่นชมจากใจจริง” ชื่อของคุณจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในที่ประชุม หรือวงสนทนาของผู้มีอิทธิพล สิ่งที่ต้องระวังคือ “ความเขิน” อย่าถ่อมตัวจนเกินงาม ยืดอกรับคำชม แล้วโอกาสใหม่ๆ จะวิ่งเข้าหาคุณเอง

2. ราศีกันย์

ปกติชาวกันย์ทำงานละเอียดและเนี๊ยบอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาอาจจะขาด “คนเห็นค่า” ทว่าในช่วงนี้ ดวงนารีอุปถัมภ์หรือผู้ใหญ่เมตตาแรงมาก! ผลงานเก่าๆ ที่คุณเคยทำทิ้งไว้ หรือความดีที่คุณทำโดยไม่หวังผล จะกลับมาส่งผลให้คุณดูดีขึ้นมาทันที จะมีคนนำเรื่องราวของคุณไปเล่าต่อในทางที่ดี เหมือนมี PR ส่วนตัวโดยไม่ต้องจ้าง ใครที่รอการเลื่อนขั้น หรือรอโอกาสไปต่อเรื่องงาน จะมี “ลมใต้ปีก” พัดพาให้คุณลอยลำไปถึงฝั่ง

3. ราศีกุมภ์

ความ “แตกต่าง” คืออาวุธลับของคุณในช่วงนี้ ชาวกุมภ์ที่มีไอเดียแปลกๆ ที่เคยโดนปัดตก ให้ลองนำกลับมาเสนอใหม่ หรือปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอ เพราะช่วงนี้กระแสสังคมต้องการความแปลกใหม่ สิ่งที่คุณทำจะไปสะดุดตาคนกลุ่มใหญ่ จนเกิดการแชร์หรือบอกต่อ (Word of Mouth) รัวๆ คุณไม่ได้ดังเพราะทำตามใคร แต่ดังเพราะ “ความเป็นตัวของตัวเอง” และจะมีสปอนเซอร์ หรือนายทุน สนใจเข้ามาร่วมงานด้วย

