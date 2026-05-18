อาลัย น้องแทน ชนกชนม์ นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย สุดเศร้า จากไปอายุน้อย
อาลัย แทน ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร นักฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยวัย 27 ปี เสียชีวิตแล้ว ย้อนผลงานเด่นชุดคว้าแชมป์โลก ลุยศึกระดับประเทศ
แฟนกีฬาเศร้าเพจ Icebreakers Ice Hockey team แจ้งข่าว แทน ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยวัย 27 ปี เสียชีวิตแล้ว ระบุข้อความอาลัยถึงบุคคลอันเป็นที่รักว่า “วันนี้พวกเราสูญเสียรุ่นพี่ที่น่ารักมากๆ ของพวกเราไป ‘พี่แทน’ จะยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราเสมอ พี่เป็นทั้งเพื่อนร่วมทีมที่ดี เป็นรอยยิ้ม เป็นพลังบวก และเป็นความทรงจำดี ๆ ของใครหลายคน เป็นที่รักของเพื่อน ๆ และ น้อง ๆ เสมอมา
ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ ทุกความห่วงใย และทุกช่วงเวลาดี ๆ ที่พี่มอบให้กับพวกเราเสมอ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของพี่แทนค่ะ พวกเราจะคิดถึงพี่เสมอ หลับให้สบายนะพี่แทน”
ขณะที่เพจ Bangkok Ice Hockey League โพสต์ข้อความถึง แทน ชนกชนม์ ระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ “น้องแทน” ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร Chanokchon Limpinphet Tan Limpinphet นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งผู้เปี่ยมด้วยความสามารถและจิตวิญญาณของนักสู้
น้องแทน ไม่เพียงแต่เป็นนักกีฬาที่สร้างผลงานอันน่าจดจำบนลานน้ำแข็ง แต่ยังเป็นที่รักและเคารพของเพื่อนร่วมทีม สตาฟโค้ช และแฟนกีฬา ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และรอยยิ้มของน้องแทน จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจและอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไป
ในนามของ BIHL และเพื่อนนักกีฬา ขอร่วมส่งกำลังใจและความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ไปยังครอบครัวครอบครัว “น้องแทน” และญาติทุกท่านในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ ขอให้ดวงวิญญาณของน้องแทนไปสู่สุขคติในสัมปรายภพ
ด้วยอาลัยยิ่ง BIHL และ เพื่อนนักกีฬาฮอกี้น้ำแข็ง”
อย่างไรก็ดียังไม่มีการแจ้งสาเหตุการเสียชีวิต หากมีการแจงข้อมูลเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
สำหรับ ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร หรือ แทน เป้นหนึ่งในนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้มากความสามารถของทีมชาติไทยในชุดลงแข่งขันชิงแชมป์โลก, เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว และซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งเคยคว้าแชมป์โลกในระดับดิวิชั่น 3 กลุ่มเอ
