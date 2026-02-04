“ชัชชาติ” มั่นใจ กรุงเทพฯ พร้อม 100% จัดเลือกตั้ง 8 ก.พ. ติวเข้มเจ้าหน้าที่
ชัชชาติ มั่นใจ กรุงเทพ พร้อม 100% ในการจัดเลือกตั้งใหญ่ 8 ก.พ. ไม่เป็นกังวลเรื่องความหนาแน่นและความสับสน ติวเข้มเจ้าหน้าที่รับมือ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความพร้อมของ กทม. ในการจัดเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. 69 ว่า ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ ออกมาใช้สิทธิในวันที่ 8 ก.พ. 69 ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. มั่นใจได้ว่าการจัดการครั้งนี้จะเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน สะดวก และรวดเร็วที่สุด เพราะรอบนี้ ผู้ใช้สิทธิมาตรงเขต ไม่เหมือนตอนเลือกตั้งล่วงหน้า ไม่มีสิ่งที่น่าเป็นห่วง ทุกเขตเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการให้บริการคนพิการ สตรีตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ ที่เราจะดูแลและอำนวยความสะดวกเต็มที่ บทเรียนจากเลือกตั้งล่วงหน้าคือแรงผลักดัน ยันรอบนี้พร้อมรับมือคลื่นมหาชนเข้าคูหาอย่างราบรื่น
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครพร้อม 100% ในการจัดเลือกตั้งใหญ่ 8 ก.พ. 69 ที่กำลังจะถึงนี้ ไม่เป็นกังวล แม้ช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าจะมีประเด็นเรื่องความหนาแน่นและความสับสนในบางจุด แต่สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 ก.พ. ระบบจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก
• แยกเขตชัดเจน: ประชาชนจะไปใช้สิทธิตามหน่วยเลือกตั้งในเขตที่ตนมีชื่ออยู่ ทำให้ลดความแออัดและตัดปัญหาความสับสนเรื่องรหัสเขตหรือซองบัตรเลือกตั้ง
• เจ้าหน้าที่พร้อมเต็มอัตรา: มีการติวเข้มกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่สนับสนุนรวมกว่า 1.2 แสนคน เพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกอย่างมืออาชีพ
• ระบบนับคะแนนโปร่งใส: กทม. ได้ผ่านการทดสอบระบบประมวลผลคะแนนร่วมกับ กกต. แล้ว เพื่อให้การรายงานผลเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
พร้อมกล่าวย้ำว่า แต่ละสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีและล่วงหน้าพอสมควร ทั้งเรื่องสถานที่ การจราจร และการรับมือสภาพอากาศ ประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดความสับสนเหมือนช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมา
