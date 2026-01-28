ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” พบการเผาขนาดใหญ่ ทิศตะวันออก ทำค่าฝุ่นพุ่ง คาดตอนกลางวันจะดีขึ้น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 08:45 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 08:45 น.
54

ชัชชาติ พบการเผาขนาดใหญ่ กลุ่มควันครอบคลุมพื้นที่เทียบเท่ากรุงเทพ ในพื้นที่ทิศตะวันออก ทำค่าฝุ่นพุ่ง คาดตอนกลางวันจะดีขึ้น

นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ไลฟ์เฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 69 ว่า มีกลุ่มควันจากด้านตะวันออก เคลื่อนตัวเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ทำให้ฝุ่นเกิดการสะสมอาจทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มพุ่งสูงตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป พรุ่งนี้ (28 ม.ค. 69) ตอนกลางวันจะดีขึ้น

จากการตรวจสอบพบว่ามีการเผาขนาดใหญ่ สาเหตุหลักที่ทำให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงขึ้นกะทันหัน ไม่ใช่เกิดจากการจราจร แต่เกิดจากการเผาในจังหวัดใกล้เคียงทางทิศตะวันออกในช่วงบ่าย ซึ่งมีพื้นที่การเผาประมาณ 13,000 ไร่ กลุ่มควันจากการเผาดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,700 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด

สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ในวันนี้ได้แก่

1 เขตหนองจอก 80.8 มคก./ลบ.ม.
2 เขตมีนบุรี 77.3 มคก./ลบ.ม.
3 เขตคลองสามวา 76.5 มคก./ลบ.ม.
4 เขตคันนายาว 76.1 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 71.7 มคก./ลบ.ม.
6 เขตสายไหม 70.7 มคก./ลบ.ม.
7 เขตลาดกระบัง 69.2 มคก./ลบ.ม.
8 สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง 68 มคก./ลบ.ม.
9 สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 66.9 มคก./ลบ.ม.
10 สวนหนองจอก เขตหนองจอก 66.5 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบึงกุ่ม 65.9 มคก./ลบ.ม.
12 เขตสะพานสูง 63.6 มคก./ลบ.ม.

