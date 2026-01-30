มิติใหม่! “ชัชชาติ” ตะโกนลั่น กลางพิธีเปิดสะพาน คำเดียวจบ เปิดใช้งานได้ทันที
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดใช้ถนน พรานนก-พุทธมณฑล อย่างเป็นทางการ ด้วยคำสั้นๆ ม้วนเดียวจบ ไม่เน้นพิธีรีตรอง เปิดใช้งานได้ทันที
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม. และทีมงานลงพื้นที่พิธีเปิดการจราจรโครงการ ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 ช่วงเชื่อมต่อระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงสาย 3 ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาการจราจรให้กับประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
โครงการก่อสร้างถนนช่วงดังกล่าวมีระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร โดยในระยะแรกจะเปิดให้รถสัญจรเฉพาะฝั่งขาออกก่อน เพื่อเร่งระบายรถ ส่วนฝั่งขาเข้าจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 มุ่งหน้าถนนพุทธมณฑลสาย 2 เพื่อเชื่อมต่อไปยังแยกไฟฉายนั้น มีกำหนดจะเปิดให้ใช้งานได้ในวันที่ 31 ม.ค.นี้ สำหรับทางขึ้น-ลงต่างๆ จะทยอยเปิดให้บริการครบสมบูรณ์ภายในช่วงปลายเดือน ม.ค.-ก.พ. 2569
สำหรับแผนการก่อสร้างในส่วนที่เหลืออีก 2.5 กิโลเมตร คาดว่าถนนพื้นราบจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ย. 2569 ซึ่งเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ จะทำให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อจากแยกไฟฉาย ถนนพรานนก มุ่งหน้าออกสู่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางได้อย่างมาก
บรรยากาศในพิธีเปิดเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเอง โดยหลังจากเดินสำรวจความเรียบร้อยของเส้นทางแล้วเสร็จ ชัชชาติ ไม่ได้มีพิธีรีตองยืดเยื้อ เพียงแค่ตะโกนให้สัญญาณสั้นๆ ว่า “เอ้า…เปิด” ถือเป็นการตัดริบบิ้นเปิดใช้งานถนนอย่างเป็นทางการทันที
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ชัชชาติ” พบการเผาขนาดใหญ่ ทิศตะวันออก ทำค่าฝุ่นพุ่ง คาดตอนกลางวันจะดีขึ้น
- “ชัชชาติ” ยันไม่เคยเอาผิด จนท.ทำความสะอาด ปม “ไอซ์” ลงเรือร่วมเก็บกระทง
- “ชัชชาติ” ยอมรับไม่ถนัดตั้งคำขวัญวันเด็ก แจงปีนี้ไม่เปิดให้นั่งเก้าอี้ผู้ว่า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: