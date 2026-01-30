ข่าว

มิติใหม่! “ชัชชาติ” ตะโกนลั่น กลางพิธีเปิดสะพาน คำเดียวจบ เปิดใช้งานได้ทันที

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 15:29 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 15:29 น.
124
มิติใหม่! "ชัชชาติ" ตะโกนลั่น กลางพิธีเปิดสะพาน คำเดียวจบ เปิดใช้งานได้ทันที

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดใช้ถนน พรานนก-พุทธมณฑล อย่างเป็นทางการ ด้วยคำสั้นๆ ม้วนเดียวจบ ไม่เน้นพิธีรีตรอง เปิดใช้งานได้ทันที

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม. และทีมงานลงพื้นที่พิธีเปิดการจราจรโครงการ ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 ช่วงเชื่อมต่อระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงสาย 3 ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาการจราจรให้กับประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

โครงการก่อสร้างถนนช่วงดังกล่าวมีระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร โดยในระยะแรกจะเปิดให้รถสัญจรเฉพาะฝั่งขาออกก่อน เพื่อเร่งระบายรถ ส่วนฝั่งขาเข้าจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 มุ่งหน้าถนนพุทธมณฑลสาย 2 เพื่อเชื่อมต่อไปยังแยกไฟฉายนั้น มีกำหนดจะเปิดให้ใช้งานได้ในวันที่ 31 ม.ค.นี้ สำหรับทางขึ้น-ลงต่างๆ จะทยอยเปิดให้บริการครบสมบูรณ์ภายในช่วงปลายเดือน ม.ค.-ก.พ. 2569

สำหรับแผนการก่อสร้างในส่วนที่เหลืออีก 2.5 กิโลเมตร คาดว่าถนนพื้นราบจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ย. 2569 ซึ่งเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ จะทำให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อจากแยกไฟฉาย ถนนพรานนก มุ่งหน้าออกสู่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางได้อย่างมาก

บรรยากาศในพิธีเปิดเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเอง โดยหลังจากเดินสำรวจความเรียบร้อยของเส้นทางแล้วเสร็จ ชัชชาติ ไม่ได้มีพิธีรีตองยืดเยื้อ เพียงแค่ตะโกนให้สัญญาณสั้นๆ ว่า “เอ้า…เปิด” ถือเป็นการตัดริบบิ้นเปิดใช้งานถนนอย่างเป็นทางการทันที

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ขณะทำพิธีเปิดถนน
FB/ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ร่วงวันเดียว 5,000 บาท เศรษฐกิจ

ช็อกประวัติศาสตร์! ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ร่วงวันเดียว 5,000 บาท

2 นาที ที่แล้ว
สหรัฐฯ สั่งจับตา &quot;ไทย&quot; เพิ่มเข้าบัญชี &quot;ประเทศที่ต้องจับตามอง&quot; ปมแทรกแซงค่าเงิน เศรษฐกิจ

สหรัฐฯ เพิ่ม “ไทย” เข้าบัญชีประเทศ “ต้องจับตามอง” เหตุอาจแทรกแซงค่าเงิน

42 นาที ที่แล้ว
สรยุทธ กางเอกสารประกันสังคมจัดซื้อปากกา ใช้งบกว่า 2 แสน ข่าว

เพิ่งรู้! สรยุทธ กางเอกสาร ประกันสังคมจัดซื้อปากกา 500 ด้าม วงเงิน 2.4 แสน

45 นาที ที่แล้ว
ไฟป่าลามโดนระเบิดตกค้างทำงาน ทหารสังกัด ร.14 เจ็บ 2 นาย ข่าว

ด่วน! ไฟป่าลามจุด “ช่องอานม้า” ทำระเบิดตกค้างตูมสนั่น ทหารเจ็บสาหัส 2 นาย

54 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นุ่น รมิดา โพสต์อีกครั้ง หลังทีมแพทย์ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่น “ทุกคนบอบช้ำ ขอพื้นที่ให้หายใจบ้าง”

56 นาที ที่แล้ว
&quot;หมอสุรเวช&quot; ผู้ภักดีในหลวง ร.9 เล่าเหตุผลกา &quot;พรรคส้ม&quot; เขียนดีมาก คนไลก์เป็นหมื่น ข่าว

“หมอสุรเวช” ผู้ภักดีในหลวง ร.9 เล่าเหตุผลกา “พรรคส้ม” เขียนดีมาก คนไลก์เป็นหมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส โต้ข้อครหาพรรคสแกมเมอร์ ข่าว

ธรรมนัส โต้คนมอง พรรคสแกมเมอร์ แจงรู้จัก เบน สมิธ ยันบริสุทธิ์ ท้าสอบเส้นทางเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิติใหม่! &quot;ชัชชาติ&quot; ตะโกนลั่น กลางพิธีเปิดสะพาน คำเดียวจบ เปิดใช้งานได้ทันที ข่าว

มิติใหม่! “ชัชชาติ” ตะโกนลั่น กลางพิธีเปิดสะพาน คำเดียวจบ เปิดใช้งานได้ทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญชี้แจงเหตุผลทางการแพทย์เกี่ยวกับกรณี นุ่น รมิดา สูญเสียทายาท บันเทิง

หมอของขวัญ เดือดแทน ติงตรรกะชาวเน็ต ซ้ำเติมครอบครัว นุ่นรมิดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส เปิดใจหลัง ฟ้องประชาชนวิจารณ์แรง แค่มาคุย-ยกมือไหว้ ถอนฟ้องอยู่แล้ว ข่าว

ธรรมนัส เปิดใจ หลังฟ้องประชาชน วิจารณ์แรง แค่มาคุย-ยกมือไหว้ ถอนฟ้องอยู่แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แม่ลี โพสต์ฟาด! คำใบ้ “มดดำ” แม่พระเอกตรวจ DNA หลาน ทำคนโยงด่าสนุกปาก ทั้งที่ไม่ผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ประกาศตั้งเป้านโยบาย 100 วันแรก-1 ปีแรก-1 วาระ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิสราเอลตีตัวเลข ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต จากการสู้รบ 7 หมื่นศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 บันเทิง

สวยสมมง แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 ยืนหนึ่งเวทีแม่ระดับโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้ บันเทิง

อิงฟ้า วราหะ บินแก้ตาที่เกาหลี เผยผลรับพอใจมาก คนชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก สส. พรรคประชาชน แสดงความสามารถด้านสถิติในการตรวจสอบงบประมาณ ข่าวการเมือง

หลายคนไม่รู้ “ไอซ์ รักชนก” ดีกรีจบสถิติ มธ. สาเหตุตัวตึงไล่บี้งบประกันสังคมยับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปว่อน เด็กผวาถูกด่ากลางร้านอาหาร ฮีโร่พุ่งเขาช่วย-สวนคืน จนต้องยกมือไหว้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดิว วีรวัฒน์&quot; โพสต์แรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์ ข่าว

“ดิว วีรวัฒน์” แซะแรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ภรรยา “น.ต.สมัชชา” สัญญาทำดีที่สุด ไม่ต้องห่วงลูกในท้อง เกิดปีนี้แน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ เปิดเผยงบประมาณประกันสังคมสำหรับชุดสูทรวม 77 ล้านบาท เศรษฐกิจ

สรยุทธ กางตัวเลข “ประกันสังคม” ตัดสูทแจกข้าราชการ 2 ล็อต รวมกว่า 77 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลัง พ่อถูกรถชน เข้า ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น บันเทิง

จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลัง พ่อถูกรถชน เข้า ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขเด็ด

10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขดังทั่วไทย กระแสเลือกตั้งมาแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อ.เจษฎ์” โชว์รำดาบบวงสรวง ถวายนักรบบางระจัน เสียสละเลือดเพื่อแผ่นดินไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพการเผานาในนครนายกสร้างฝุ่นควัน PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ข่าว

ทัวร์ลง เพจสื่อนครนายก ท้า “ไม่ชอบควันก็เลิกกินข้าว” สวนกระแสฝุ่นวิกฤต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 พร้อมข้อมูลเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ข่าวการเมือง

รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 ครบทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เช็กที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 15:29 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 15:29 น.
124
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ร่วงวันเดียว 5,000 บาท

ช็อกประวัติศาสตร์! ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ร่วงวันเดียว 5,000 บาท

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
สหรัฐฯ สั่งจับตา &quot;ไทย&quot; เพิ่มเข้าบัญชี &quot;ประเทศที่ต้องจับตามอง&quot; ปมแทรกแซงค่าเงิน

สหรัฐฯ เพิ่ม “ไทย” เข้าบัญชีประเทศ “ต้องจับตามอง” เหตุอาจแทรกแซงค่าเงิน

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569

นุ่น รมิดา โพสต์อีกครั้ง หลังทีมแพทย์ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่น “ทุกคนบอบช้ำ ขอพื้นที่ให้หายใจบ้าง”

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
หมอของขวัญชี้แจงเหตุผลทางการแพทย์เกี่ยวกับกรณี นุ่น รมิดา สูญเสียทายาท

หมอของขวัญ เดือดแทน ติงตรรกะชาวเน็ต ซ้ำเติมครอบครัว นุ่นรมิดา

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
Back to top button