สงสาร! เด็กชายหนีออกจากบ้าน ระบายทั้งน้ำตา เผยเรียนหนัก แบกความกดดันไม่ไหว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 15:05 น.
สงสาร! เด็กชายเดินหนีออกจากบ้าน ตร.เข้าช่วย เปิดใจทั้งน้ำตา แบกรับความกดดันเรื่องเรียนไม่ไหว ล่าสุดกลับสู่อ้อมอกแม่ปลอดภัย

เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์เรื่องราวของเด็กชายรายหนึ่งหลังหนีออกจากบ้านเนื่องจากมีความกดดันจากการเรียน โดยระบุว่า “สงสารมาก “ยังไงแม่ก็รักลูกนะ” สายตรวจช่วยเด็กชายเดินหนีออกจากบ้าน เพราะกดดันเรื่องเรียน สะท้อนความเปราะบางที่ผู้ปกครองมองข้าม

อุทาหรณ์ให้ทุกครอบครัว หลังตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านคลองสวนได้เข้าช่วยเหลือน้องนรายหนึ่งที่พลัดหลงออกมาเดินเพียงลำพัง เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ บ้านคลองสวน ได้รับแจ้ง พบเด็กพลัดหลงเดินอยู่ริมทางเพียงคนเดียว จึงเข้าทำการช่วยเหลือและปลอบขวัญ

น้องเริ่มเปิดใจ และระบายความในใจทั้งน้ำตาถึงสาเหตุที่ตัดสินใจ เดินออกจากบ้านมาเพียงลำพังว่าเป็นเพราะความกดดันมหาศาลจากการเรียนและการแข่งขันที่รุมเร้า จนหัวใจดวงน้อยๆ รับไม่ไหว โชคดีที่เข้าช่วยเหลือได้ทัน ปลอดภัยและไม่ได้รับอันตราย ก่อนจะประสานผู้ปกครองเพื่อส่งมอบตัวกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัย

ฝากเตือนผู้ปกครองอย่ากดดันอย่างที่ตัวเองต้อง การปล่อยให้เค้ามีชีวิตของเค้าค่ะ อยากเรียนอะไรก็ให้เค้าตัดสินใจเอง “ชีวิตเป็นของเค้า””

เจ้าหน้าที่ตำรวจหลังพาเด็กชายกลับไปหาแม่
FB/ เจ๊ม้อย v+

จากโพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น “ไม่ต้องคาดหวังให้ลูกเก่งกว่าใคร หรือเป็นหัวแถวในทุกๆ เรื่อง มันไม่มีอะไรกำหนดได้ว่าวันนี้ดีแล้วมันจะดีตลอดไป หรือว่าวันนี้เลวร้าย มันจะร้ายตลอดไป เด็กบางคนเริ่มต้นไม่ดีเรียนไม่เก่ง แต่ชีวิตก็ประสบความสำเร็จ ให้เค้าเลือกเอง เราก็แค่คอยรับฟัง ให้คำปรึกษาก็พอแล้ว”

“ตอนลูกอยู่ในท้อง ก็หวังแค่ว่าเค้าจะครบ 32 พอเค้าออกมาครบ 32 ก็หวังว่าเค้าจะเรียนเก่งกว่าลูกคนอื่น หวังว่าโตมาเค้าจะเป็นโน้นนี่นั่น แบกความหวังของพ่อแม่ไม่สิ้นสุด”

“เมื่อก่อนเพื่อนคาดหวังลูกมาก ต้องเรียนพิเศษ ต้องเข้าห้องสตาร์ ต้องคะแนนดี จนตัวแม่เองกดดัน ป่วยแพนิค ตอนนี้ ลูกมาบอกนางชอบเต้น ชอบกีต้า กลอง นางเปิดใจ ส่งเต้น กิจกรรม เรียนเบาขึ้น ทุกวันนี้สุขทั้งแม่และลูก ชีวิตเค้าเลือกเอง แค่เราแนะนำระหว่างทาง”

