“แสวง” แจงชัด กปน.นับคะแนน ผลเลือกตั้ง-ประชามติ พร้อมกันทั้ง 3 กระดาน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 11:43 น.
“แสวง” เลขาธิการ กกต. เผยเลือกตั้ง 8 ก.พ. กปน.จะนับคะแนนเลือกตั้งและประชามติ พร้อมกันทั้ง 3 กระดาน ทั้ง สส.-พรรค-ประชามติ

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ถูกเชิญให้สัมภาษณ์ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ดำเนินรายการโดย นาสยสรยุทธ สุทัศนะจินดา ถึงความกังวลและมาตรการรับมือในการนับคะแนนเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นพร้อมกันในวันที่ 8 ก.พ.นี้ โดยตอนหนึ่งกล่าวว่า

“อยากให้ประชาชนเข้าไปช่วยสังเกตการณ์ เพราะสถานที่จำกัด กระดาน 3 กระดานเรียงกัน เหม่อไม่ได้ เราบอกว่าต้องขานให้ชัด เสียงให้ดัง ถ้าเสียงดังมากก็จะไปกวนข้าง ๆ แล้วข้าง ๆ จะขีดตามไปอีก อันนี้คือต้องใช้สมาธิ แต่ว่าทุกอย่างถูกตรวจสอบโดยระบบว่าคนมาใช้สิทธิแค่นี้ คะแนนเป็นแบบนี้ บัตรเสียแค่นี้ ต้องกระทบได้เท่ากัน”

นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ในรายการ
YT/ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

นายแสวง ระบุต่อว่า ในส่วนของบัตรดี บัตรเสีย ต้องใช้ดุลพินิจ พร้อมกับมองว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ หลังจากที่เคยมีเคสที่บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรดี แต่เจ้าหน้าบอกว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งหากมีคนทักท้วง ต้องบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นายแสวง กล่าวถึงประเด็นเรื่องเสียงขานคะแนนทั้งเลือกตั้ง และประชามติที่อาจตีกันจนสับสนว่า “จริง ๆ เราเพิ่มพื้นที่ เพราะมีกิจกรรมประชามติเข้ามาด้วย เราเพิ่มพื้นที่ให้ห่างกันพอสมควรแล้ว” จากนั้น สรยุทธ ถามต่อว่า ประชามตินับทีหลังไม่ใช่หรือ

ด้าน นายแสวง กล่าวว่า “นับพร้อมกัน 3 กระดาน เพราะประชาชนต้องการผล เพื่อจะให้จบงาน 5 ทุ่มให้ได้ ให้ประชาชนทราบผลทั้ง 3 รายการ แต่ว่าประชามติไม่ใช่ตัวเลข เราก็จะเอาไว้ตรงกลาง แล้วก็เอาเสียงผู้หญิง ให้ผู้หญิงอยู่ตรงกลาง แล้วเสียงก็จะไม่… เพื่อลดความผิดพลาด”

