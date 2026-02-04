กกต. เรียกสอบ ซีเค หลังโพสต์เล่ายายรับเงินซื้อเสียง 2 พันบาท
กกต. เรียกสอบ ซีเค เจิง ผู้บริหารคนดัง หลังโพสต์เฟซบุ๊กเล่ายายรับเงินซื้อเสียง 2 พันบาท ก่อนที่โพสต์ดังกล่าวจะหายไปในเวลาต่อมา
จากกรณีที่ ซีเค เจิง ผู้บริหาร Fastwork โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการซื้อเสียงเลือกตั้ง ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันลงคะแนนจริง 8 ก.พ. ว่า “ผมเพิ่งโทรไปหายาย เมื่อกี้นี้ ถามเขาว่า…
CK: ยาย เลือกตั้งปีนี้จะเลือกใคร
ยาย: เอ้าลูก! ยายรับเงินเขามาแล้ว 2,000 น่าจะเลือกพรรค xxx นะ
CK: ยายเห็น TV OLED ที่ซีเคเพิ่งซื้อให้ตรงข้างหน้ายายไหมครับ? เดี๋ยวพรุ่งนี้ซีเคส่งคนมายึดคืนนะครับ…” ซึ่งโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุด นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.ได้สั่งการให้ สำนักงาน กกต.เรียกตัว นายซีเค เข้ามาสอบสวนถึงประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าโพสต์ดังกล่าวหายไปจากหน้าเฟซของซีเคแล้ว
