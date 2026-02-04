ข่าวการเมือง

ทบ.โต้ ไม่มีการขอใช้พื้นที่ทหาร เป็นหน่วยเลือกตั้ง ไม่บังคับความคิดทหาร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 11:05 น.
กองทัพบก โต้ ไม่มีการขอใช้พื้นที่ทหาร เป็นหน่วยเลือกตั้ง ยืนยันว่าไม่สามารถบังคับความคิดทหารได้ วอนอย่าพาดพิงชี้นำไปทางที่ผิด

ทีมโฆษกกองทัพบก โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กองทัพบกแจงยังไม่มีการขอใช้พื้นที่ทหารใช้เป็นหน่วยเลือกตั้ง ขออย่าพาดพิงชี้นำทำคนเข้าใจผิด

จากกรณีที่มีบางบุคคลกล่าวถึงว่าในหน่วยทหารหลายหน่วยในช่วงก่อนมีการเลือกตั้งล่วงหน้า มีการเรียกกำลังพลเข้าประชุมเพื่อพูดปลุกใจโน้มน้าวทำนองไม่ให้เลือกพรรคการเมืองที่ด้อยค่าทหารนั้น

พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ในการพูดให้ข้อคิดเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจใดๆ นั้น หากเป็นเรื่องจริง อาจมองเป็นความหลากหลายของข้อมูลตามหลักพื้นฐานธรรมชาติในช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ซึ่งมิใช่นโยบายหรือคำสั่งเชิงบังคับ ส่วนจะส่งผลต่อผู้ที่รับฟังหรือไม่นั้น เป็นเรื่องของดุลยพินิจส่วนบุคคล ที่ไม่สามารถจะไปบังคับกันได้
ซึ่งการขอคะแนนเสียงสนับสนุนบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น เป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในช่วงมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือทางอ้อมของกลุ่มหัวคะแนนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นบริบทของการแข่งขันทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย

แต่สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่ว่าการกระทำใดเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องย่อมต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีประเด็นเรื่องการด้อยค่าทหารที่คนจำนวนมากไม่ใช่เฉพาะทหารเท่านั้นเชื่อว่ามีอยู่จริง เช่น วาทกรรม “มีทหารไว้ทำไม” ซึ่งเคยถูกนำเสนอในลักษณะเป็นกระแสในสังคมอย่างต่อเนื่อง และมีลักษณะเป็นการสื่อสารเชิงเกลียดชัง มากกว่าการวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กร

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาในหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับในระดับบุคคล แต่เมื่อถูกนำไปสื่อสารต่อสาธารณะกลับเป็นไปในลักษณะการเหมารวมเพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร หรือในบางกรณีมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพโดยใช้ข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนผสมกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง แล้วเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ จนก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อองค์กร ซึ่งพบเห็นได้บ่อย โดยเฉพาะในช่วงสามถึงสี่ปีที่ผ่านมา และเพิ่งจะเริ่มมีการนำเสนอข้อมูลในมุมอื่นๆ ที่หลากหลายมากขึ้นในช่วงระยะหลังนี้เอง

ส่วนกรณีที่กล่าวถึงว่าภายในค่ายทหารมีเพียงเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าสังเกตการณ์ รวมถึงกรณีมีการเดินเข้าไปมองในคูหาเลือกตั้งนั้น

ขอเรียนว่า ปัจจุบันยังไม่มีการขอใช้พื้นที่ภายในหน่วยทหารใช้เป็นหน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง การกล่าวถึงในลักษณะดังกล่าว จึงเป็นการกล่าวหาเกินความเป็นจริง

และโดยปกติทุกหน่วยเลือกตั้งไม่ว่าจะตั้งอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามล้วนต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานกรอบกฎหมายเดียวกัน ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนทั่วไปต้องสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้

โฆษกกองทัพบกย้ำว่า ผู้ที่มีบทบาทในสังคมควรนำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และหลีกเลี่ยงการสื่อสารในลักษณะที่อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดส่งผลกระทบภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นองค์กรอื่น เหมือนในหลายกรณีของอดีตที่ผ่านมา และยืนยันว่ากองทัพบกมีจุดยืนแน่วแน่ในการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

