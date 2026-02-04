ปธ.ต่อต้านคอร์รัปชัน จี้ กกต. เผย คนไทยกลัวโกงเลือกตั้งรอบนี้มาก
ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เผย คนไทยกลัวโกงเลือกตั้งรอบนี้มาก จี้ กกต. สื่อสารสร้างความเชื่อมั่น หลังมีการซื้อเสียงเยอะ
นาย มานะ นิมิตรมงคล ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง 8 ก.พ. นี้ว่า “ทำไมคนกลัว “โกงเลือกตั้ง” ครั้งนี้มาก
1. เกิดการซื้อเสียงหนักมากในการเลือกตั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต. ที่เพิ่งผ่านมา แม้ตกเป็นข่าวฉาวรับรู้กันทั่วประเทศ แต่ กกต. และหน่วยงานรัฐต่างทำอะไรไม่ได้
2. มีการโยกย้ายข้าราชการจำนวนมากในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่มหาดไทย ทำให้เกรงว่าจะเกิดเรื่องตุกติกจากการใช้ทรัพยากรและอำนาจรัฐในทางมิชอบ
3. ก่อนการเลือกตั้งมีการย้ายพรรคของนักการเมืองจำนวนมาก บวกกับข่าวการซื้อตัว ส.ส. ด้วยราคาแพงและการแข่งขันเลือกตั้งรุนแรง ทำให้เชื่อว่า ภายใต้การเมืองแบบไทยๆ ผู้สมัครที่กระแสเป็นรองจะเลือกใช้เงินสร้างโอกาสแห่งชัยชนะ
4. ปัญหาและความบกพร่องในหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าหลายแห่ง โดยปรากฏเป็นข่าวว่า เหยื่อคือผู้สมัครจากฝ่ายค้านเท่านั้น…จริงหรือไม่?
5. กกต. ทำหน้าที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ประชาชนคาดหวัง ถูกชี้ความผิดพลาดหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องการลงประชามติและใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
ที่น่าเป็นห่วงคือ บ่อยครั้งเจ้าหน้าที่ กกต. แสดงพฤติกรรมเหมือนข่มขู่ขัดขวางผู้เห็นต่าง ด้วยการอ้างข้อกฎหมายเพื่อปฏิเสธหรือตอบโต้คนที่คิดและพูดไม่เหมือนตน
วันนี้ คนไทยกลัวการทุ่มเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง ส.ส. แล้วทำให้เราได้รัฐบาลภายใต้อิทธิพลของสแกมเมอร์ ทุนเทา ธุรกิจผิดกฎหมาย และพวกโกงบ้านกินเมือง
น่าแปลกใจว่า แม้เกิดเรื่องน่ากังขาอย่างต่อเนื่องแต่กลุ่มคนที่มีอำนาจสูงสุดขององค์กร คือ “คณะกรรมการ กกต.” ทั้ง 7 คน กลับไม่เคยออกมาสื่อสารให้สังคมเชื่อมั่นเลย หวังว่า กกต. จะพิสูจน์ได้ว่าตนสุจริต เป็นธรรม ตรงไปตรงมา ยึดเอาประโยชน์บ้านเมืองเหนืออื่นใด
ในการเลือกตั้งที่ควรเป็นวาระประชาธิปไตยของประชาชน ไม่อยากเห็นใครโกงความรับผิดชอบ โกงความคาดหวังของประชาชน และ “โกงอนาคตประเทศไทย” ครับ”
