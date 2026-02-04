เจ้าของ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง
เปิดใจ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” กรณีชนะประมูลตัดสูทให้สำนักงานประกันสังคม 3 ครั้ง ยืนยันดำเนินธุรกิจถูกต้อง โรงงานยังเปิดดำเนินการปกติ ไม่ใช่โรงงานร้าง
ตามที่ได้มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” หลังพบว่าเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการจัดจ้างตัดชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม พร้อมกับเอกสารโครงการดังกล่าวที่เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 42,262,500 ก่อนที่ในเวลาต่อมาพบว่า “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการ 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2555-2562 ดังต่อไปนี้
- ปี 2555 ตัดสูทจำนวน 6,000 ชุด วงเงิน 34.73 ล้านบาท
- ปี 2558 ตัดสูทจำนวน 7,000 ชุด วงเงิน 40.5 ล้านบาท
- ปี 2562 ตัดสูทจำนวน 7,350 ตัว วงเงิน 42 ล้านบาท
โดยข้อมูลเกี่ยวกับ “หจก.ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) พบว่า “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 2524 วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและรับทำการผลิต เสื้อผ้าสำเร็จรูป ทุกประเภท เครื่องแต่งกาย ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท ปัจจุบัน “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” มีสถานะ “ร้าง” ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 2553
อ้างอิงจาก PPTV รายงานว่า นายณัฐจักร์ ธนกิจพลพัฒน์ เจ้าของโรงงานศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ ชี้แจงว่า โรงงานประมูลงานได้ตั้งแต่ปี 2555 รวมแล้ว 3 ครั้ง ส่วนราคา 5,000 บาท มองว่าไม่ได้แพงเกินไป เนื่องจากในหนึ่งชุดไม่ได้มีแค่เสื้อสูทเพียงอย่างเดียว แต่ประกอบด้วยกางเกง 2 ตัว เสื้อสูท 1 ตัว และเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแขนยาวรวมอีก 4 ตัว โดยบางปีหน่วยงานระบุสเปกเนื้อผ้าคุณภาพสูงอีกด้วย
ประเด็นข้อสงสัยเรื่องการนำเงินของผู้ประกันตนมาใช้ตัดสูท นายณัฐจักร์ยืนยันว่าตนทำหน้าที่ในฐานะผู้รับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อเท่านั้น จึงไม่ทราบรายละเอียดว่าทางหน่วยงานนำงบประมาณส่วนใดมาใช้จ่าย สำหรับประสบการณ์ทางธุรกิจ ตนทำโรงงานตัดสูทมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันอายุ 73 ปี เริ่มกิจการมาตั้งแต่ยุคพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ในแวดวงธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าต่างรู้จักโรงงานของตนเป็นอย่างดี ที่ผ่านมาเคยมีโอกาสตัดสูทให้บุคคลสำคัญระดับประเทศมาแล้วมากมาย เช่น อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร และนายชวน หลีกภัย รวมถึงผู้นำจากต่างประเทศก็เคยเดินทางมาใช้บริการที่นี่
ส่วนข้อสังเกตเรื่องขนาดของกิจการที่ดูเหมือนเป็นร้านเล็กๆ นายณัฐจักร์อธิบายว่าภาพที่เห็นด้านล่างเป็นเพียงสำนักงาน แต่พื้นที่จริงบริเวณชั้น 2 ถึงชั้น 4 คือส่วนของโรงงานที่มีอุปกรณ์เครื่องจักรทันสมัย พร้อมด้วยทีมงานช่างตัดเย็บกว่า 100 คน
ลูกค้าของโรงงานไม่ได้มีเพียงสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น หน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น ศาล หรือสมาคมนักกีฬาก็เรียกใช้บริการเช่นกัน พร้อมยืนยันว่าตนมีโรงงานแห่งนี้เพียงที่เดียว ไม่เคยมีโรงงานย่านพระโขนงตามที่มีกระแสข่าว คาดว่าอาจชื่อตรงกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พิรุธจ้างตัดสูท ประกันสังคม กว่า 42 ล้าน พบผู้ชนะประมูล สถานะร้าง ตั้งแต่ปี 53
- เจาะธุรกิจ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” ผู้ชนะประมูลตัดสูทประกันสังคม 42 ล้าน
- ย้อนเอกสาร ประกันสังคม พบจ้างตัดชุดสูท-ทำปฏิทิน วิธีเฉพาะเจาะจง ได้เจ้าเดิมตลอด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: