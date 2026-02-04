ข่าว

เจ้าของ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 13:53 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 13:53 น.
58
เจ้าของ "ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์" รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง

เปิดใจ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” กรณีชนะประมูลตัดสูทให้สำนักงานประกันสังคม 3 ครั้ง ยืนยันดำเนินธุรกิจถูกต้อง โรงงานยังเปิดดำเนินการปกติ ไม่ใช่โรงงานร้าง

ตามที่ได้มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” หลังพบว่าเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการจัดจ้างตัดชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม พร้อมกับเอกสารโครงการดังกล่าวที่เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 42,262,500 ก่อนที่ในเวลาต่อมาพบว่า “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการ 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2555-2562 ดังต่อไปนี้

  • ปี 2555 ตัดสูทจำนวน 6,000 ชุด วงเงิน 34.73 ล้านบาท
  • ปี 2558 ตัดสูทจำนวน 7,000 ชุด วงเงิน 40.5 ล้านบาท
  • ปี 2562 ตัดสูทจำนวน 7,350 ตัว วงเงิน 42 ล้านบาท

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ “หจก.ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) พบว่า “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 2524 วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและรับทำการผลิต เสื้อผ้าสำเร็จรูป ทุกประเภท เครื่องแต่งกาย ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท ปัจจุบัน “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” มีสถานะ “ร้าง” ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 2553

โรงงานศักดิ์ชัยการ์เม้นท์
ภาพจาก: Google Maps

อ้างอิงจาก PPTV รายงานว่า นายณัฐจักร์ ธนกิจพลพัฒน์ เจ้าของโรงงานศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ ชี้แจงว่า โรงงานประมูลงานได้ตั้งแต่ปี 2555 รวมแล้ว 3 ครั้ง ส่วนราคา 5,000 บาท มองว่าไม่ได้แพงเกินไป เนื่องจากในหนึ่งชุดไม่ได้มีแค่เสื้อสูทเพียงอย่างเดียว แต่ประกอบด้วยกางเกง 2 ตัว เสื้อสูท 1 ตัว และเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแขนยาวรวมอีก 4 ตัว โดยบางปีหน่วยงานระบุสเปกเนื้อผ้าคุณภาพสูงอีกด้วย

ประเด็นข้อสงสัยเรื่องการนำเงินของผู้ประกันตนมาใช้ตัดสูท นายณัฐจักร์ยืนยันว่าตนทำหน้าที่ในฐานะผู้รับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อเท่านั้น จึงไม่ทราบรายละเอียดว่าทางหน่วยงานนำงบประมาณส่วนใดมาใช้จ่าย สำหรับประสบการณ์ทางธุรกิจ ตนทำโรงงานตัดสูทมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันอายุ 73 ปี เริ่มกิจการมาตั้งแต่ยุคพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ในแวดวงธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าต่างรู้จักโรงงานของตนเป็นอย่างดี ที่ผ่านมาเคยมีโอกาสตัดสูทให้บุคคลสำคัญระดับประเทศมาแล้วมากมาย เช่น อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร และนายชวน หลีกภัย รวมถึงผู้นำจากต่างประเทศก็เคยเดินทางมาใช้บริการที่นี่

ส่วนข้อสังเกตเรื่องขนาดของกิจการที่ดูเหมือนเป็นร้านเล็กๆ นายณัฐจักร์อธิบายว่าภาพที่เห็นด้านล่างเป็นเพียงสำนักงาน แต่พื้นที่จริงบริเวณชั้น 2 ถึงชั้น 4 คือส่วนของโรงงานที่มีอุปกรณ์เครื่องจักรทันสมัย พร้อมด้วยทีมงานช่างตัดเย็บกว่า 100 คน

ลูกค้าของโรงงานไม่ได้มีเพียงสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น หน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น ศาล หรือสมาคมนักกีฬาก็เรียกใช้บริการเช่นกัน พร้อมยืนยันว่าตนมีโรงงานแห่งนี้เพียงที่เดียว ไม่เคยมีโรงงานย่านพระโขนงตามที่มีกระแสข่าว คาดว่าอาจชื่อตรงกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ป๋าเต็ด ซัด กกต. ตรรกะอะไร ปมท้าประชาชนไม่เชื่อก็ไม่ต้องโหวต ข่าวการเมือง

ป๋าเต็ด โพสต์ถามตรรกะอะไร ปม กกต. เผยความเสียหาย ลั่น ไม่มั่นใจ อย่าไปเลือกตั้ง

2 นาที ที่แล้ว
เจ้าของ &quot;ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์&quot; รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง ข่าว

เจ้าของ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาล รธน. ตีตกคำร้อง “เท้ง-อนุทิน” เซ็นข้อตกลง MOA ขัดแย้งรัฐธรรมนูญ

28 นาที ที่แล้ว
ลูกค้าชายวัย 80 ปีไม่พอใจเมื่อพนักงานเรียกว่า &#039;คุณลูกค้า&#039; ข่าว

คลิป ดราม่าลุง 80 ปรี๊ดแตก พนักงานเรียก “คุณลูกค้า” หาว่าด้อยค่า-ไร้มารยาท

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวจีน มาแปลก ยก “ดราโก้ มัลฟอย” ตัวละครดัง เป็นสัญลักษณ์ตรุษจีน

44 นาที ที่แล้ว
ตร.มาเลย์เร่งสอบคนขับคุกคามผู้โดยสารสาว ข่าวต่างประเทศ

ว่อนเน็ต คนขับหื่นคุกคามสาว ถาม ‘ราคาเท่าไหร่’ ประวัติช็อก ขุดเจอเป็นครูประถม

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ประท้วง ไทย รุกอธิปไตย นำทูตทหาร ดูศูนย์สแกมเมอร์โอร์เสม็ด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อแม่ฆ่าลูกออทิสติก-ตายตาม ปมเครียดรัฐตัดเงิน ไร้คนเหลียวแล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ขอศาลปกครอง มีคำสั่งเพิกถอน ทำประชามติ 8 ก.พ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค ยายซื้อเสียงที่ปทุมธานี รับเงินจาก 2 พรรคตามที่กล่าวในคลิปสัมภาษณ์ ข่าว

ชาวเน็ตขุดคลิป “ซีเค” หลุดปากบอก “กรณ์” ยายรับเงินซื้อเสียงจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แสวง&quot; แจงชัด กปน.นับคะแนน ผลเลือกตั้ง-ประชามติ พร้อมกันทั้ง 3 กระดาน ข่าวการเมือง

“แสวง” แจงชัด กปน.นับคะแนน ผลเลือกตั้ง-ประชามติ พร้อมกันทั้ง 3 กระดาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จตุพร” วิเคราะห์ คนมอง “กกต.” กลั่นแกล้ง “พรรคส้ม” ทำคะแนนพุ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยที่ถูกเปรียบเทียบเป็นคนป่วยแห่งเอเชีย เศรษฐกิจ

สิ้นลายเสือตัวที่ 5 สื่อต่างชาติวิเคราะห์ เศรษฐกิจไทยวิกฤต กลายเป็น “คนป่วยแห่งเอเชีย” โดนเพื่อนบ้านแซงยับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ครูอ้อย&quot; ร่ายโต้ดราม่า ศิษย์เก่าชีวิตพัง เพราะเหลวไหลเอง แฉโดนเล่นงาน 20 ปี เพราะพาดพิงผู้มีอิทธิพล ข่าว

“ครูอ้อย” ร่ายโต้ดราม่า ศิษย์เก่าชีวิตพัง เพราะทำตัวเอง แฉโดนเล่นงาน เพราะพาดพิงผู้มีอิทธิพล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.สาว เสียชีวิตกลางรีสอร์ตสกีญี่ปุ่น เป้เกี่ยวกับสายกระเช้า ร่างลอยกลางอากาศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทบ.โต้ ไม่มีการขอใช้พื้นที่ทหาร เป็นหน่วยเลือกตั้ง ไม่บังคับความคิดทหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม ยอมรับผิด ระบบแอปฯ SSO Plus ขัดข้อง ข่าว

ประกันสังคม ขอโทษ-ยอมรับผิด ระบบขัดข้อง ปัญหาเพียบ ข้อมูลมั่ว ยอดไม่ตรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;ครูปอ&quot; จบชีวิต แฟนแฉถูกบีบเรื่องเงิน-ผอ.โต้ &quot;กลัวความผิด&quot; สั่งย้ายแล้ว ข่าว

สรุปดราม่า “ครูปอ” จบชีวิต แฟนแฉถูกบีบเรื่องเงิน-ผอ.โต้ “กลัวความผิด” สั่งย้ายแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ระเบิดปั๊มน้ำมัน ใกล้โรงงานไฟฟ้าตาลุโบะ เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 1 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูฯดัง แจงปม ลูกน้องขโมยไอโฟน-ทองคำ ยันทั้งหมดเป็นความจริง จ่อฟ้องคนหมิ่น ข่าว

อินฟลูฯดัง แจงดราม่า ลูกน้องขโมยไอโฟน-ทองคำ ยันไม่โกหก ลั่นจ่อฟ้องคนหมิ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเช็กสถานะคืนภาษี 2569 ผ่าน My Tax Account ทำได้ง่ายและสะดวก เศรษฐกิจ

วิธีเช็กสถานะ คืนภาษี 2569 ง่ายๆ ผ่าน D-My Tax ยื่นไปกี่วันถึงได้เงิน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปธ.ต่อต้านคอร์รัปชัน จี้ กกต. เผย คนไทยกลัวโกงเลือกตั้งรอบนี้มาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

หวานมาก! ตั้น พิเชษฐ์ไชย แต่งงานแฟนสาว เริ่มต้นชีวิตคู่ พี่ชาย ‘ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ โผล่ยินดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภานอร์เวย์ โหวตชนะ &quot;คงไว้ระบอบกษัตริย์&quot; ไม่สนดราม่าฉาว เจ้าหญิง ลูกชายคดีข่มขืน ข่าวต่างประเทศ

สภานอร์เวย์ โหวตชนะ “คงไว้ระบอบกษัตริย์” ไม่สนดราม่าฉาว เจ้าหญิง ลูกชายคดีข่มขืน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปวงจรปิดแสดงเหตุการณ์นักเรียนหญิงถูกมอเตอร์ไซค์ชนที่ทางม้าลาย ข่าว

ทางม้าลายอีกแล้ว! คลิปวงจรปิดจับภาพชัด 2 นักเรียนเดินข้ามถนน จยย.เบรกไม่อยู่ไถลชนร่างนักเรียนหญิงล้มคว่ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 13:53 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 13:53 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป๋าเต็ด ซัด กกต. ตรรกะอะไร ปมท้าประชาชนไม่เชื่อก็ไม่ต้องโหวต

ป๋าเต็ด โพสต์ถามตรรกะอะไร ปม กกต. เผยความเสียหาย ลั่น ไม่มั่นใจ อย่าไปเลือกตั้ง

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569

ศาล รธน. ตีตกคำร้อง “เท้ง-อนุทิน” เซ็นข้อตกลง MOA ขัดแย้งรัฐธรรมนูญ

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569

ชาวจีน มาแปลก ยก “ดราโก้ มัลฟอย” ตัวละครดัง เป็นสัญลักษณ์ตรุษจีน

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
บัตรกดเงินสด

แนะนำ 5 บัตรเงินสด Non-Bank ถูกกฎหมาย น่าเชื่อถือ

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button