กกต. แถลงปมเลือกตั้งล่วงหน้า ยันไม่มีทุจริต ปลุกขวัญเจ้าหน้าที่สู้ต่อ 8 ก.พ.นี้
หลังเจอถล่มยับปมเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา ล่าสุด กกต. ออกโรงปลุกขวัญ กปน. และเจ้าหน้าที่กว่า 1.5 ล้านชีวิต ย้ำทำด้วยใจอาสา วอนสังคมเห็นใจ มั่นใจไม่มีทุจริต ก่อนลุยศึกใหญ่ 8 ก.พ. นี้
วันนี้ (3 ก.พ. 69) เวลา 16.29 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารแถลงการณ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อส่งสารถึงกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งเต็มไปด้วยข้อร้องเรียนเรื่องความผิดพลาดและการตั้งข้อสังเกตเรื่องความไม่โปร่งใส
ปลุกขวัญเจ้าหน้าที่ ยอมรับ “พลาดบ้าง” แต่ “ไม่โกง”
แถลงการณ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ส่งกำลังใจให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และผู้ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ประกอบกับสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นวันออกเสียงประชามติซึ่งเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป นั้น
ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา มีผู้วิจารณ์และกล่าวหาการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความผิดพลาด บกพร่อง และอาจส่อไปในทางทุจริตซึ่งในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้ปฏิบัติที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 20,000 คน อาจรู้สึกท้อถอยและหมดกำลังใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบดีว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้มีจิตอาสา ที่เข้ามาช่วยปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยทุ่มเทแรงกายแรงใจ เสียสละ เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถท่ามกลางความคาดหวังของประชาชน เพื่อให้ภารกิจจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำเร็จ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตระหนักถึงความทุ่มเท แรงกดดันที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายต้องเผชิญ และเข้าใจว่าคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะรวมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสิ้นประมาณ 1,500,000 คน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจว่าในการดำเนินการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จะไม่มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการทุจริตเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความเข้าใจว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว อาจจะมีข้อบกพร่อง หรือความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นได้บ้าง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอขอบคุณคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และขอส่งกำลังใจให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่จะร่วมปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่จะถึงนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความมั่นใจว่าพลังความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ของพวกเราคือหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และเที่ยงธรรม ทุกความเสียสละของทุกท่านในวันนี้ คือการทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินที่ทรงเกียรติ และเป็นรากฐานสำคัญของประชาธิปไตย และประโยชน์สูงสุดของประเทศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ไฮไลต์ตอนจบ สไตล์เดิม “ปิดช่องคอมเมนต์”
สิ่งที่ชาวเน็ตจับตามองและกลายเป็นประเด็นร้อนแรงไม่แพ้เนื้อหาแถลงการณ์ คือการที่เพจเฟซบุ๊กสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลือกใช้ฟังก์ชัน “ปิดช่องทางแสดงความคิดเห็น” (Turn off commenting) อีกเช่นเคย ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปตั้งคำถามหรือแสดงความเห็นในพื้นที่ต้นทางได้ มวลชนจึงหลั่งไหลไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดในเพจ Drama-addict แทน โดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่สะท้อนความอัดอั้นและตั้งคำถามถึงความโปร่งใส อาทิ
“ไม่ต้องแถลงยืดยาว แค่อยากรู้ว่า 1. ความผิดพลาดเกิดจากอะไร 2. สิ่งที่ผิดไปแล้วจะแก้ไขยังไง 3. ทำอย่างไรจะไม่ให้ผิดพลาดอีก”
“สอนดีๆ อบรมดีๆ ทำป้ายขั้นตอนให้ชัดๆ ช่วยกันทวนสอบครับ”
“อันดับแรกกล้าเปิดเม้นท์ก่อนครับ”, “เปิดความคิดเห็นดิ มีคนรอแจก ค อยู่เพียบ”
“แจ้งให้ทราบ ไม่รับความคิดเห็น 55555555 โคตรโปร่ง โคตรประชาธิปไตย”
