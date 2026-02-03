ข่าวการเมือง

กกต. แถลงปมเลือกตั้งล่วงหน้า ยันไม่มีทุจริต ปลุกขวัญเจ้าหน้าที่สู้ต่อ 8 ก.พ.นี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 17:26 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 17:26 น.
53
กกต. ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 8 ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

หลังเจอถล่มยับปมเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา ล่าสุด กกต. ออกโรงปลุกขวัญ กปน. และเจ้าหน้าที่กว่า 1.5 ล้านชีวิต ย้ำทำด้วยใจอาสา วอนสังคมเห็นใจ มั่นใจไม่มีทุจริต ก่อนลุยศึกใหญ่ 8 ก.พ. นี้

วันนี้ (3 ก.พ. 69) เวลา 16.29 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารแถลงการณ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อส่งสารถึงกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งเต็มไปด้วยข้อร้องเรียนเรื่องความผิดพลาดและการตั้งข้อสังเกตเรื่องความไม่โปร่งใส

ปลุกขวัญเจ้าหน้าที่ ยอมรับ “พลาดบ้าง” แต่ “ไม่โกง”

แถลงการณ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ส่งกำลังใจให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และผู้ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ประกอบกับสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นวันออกเสียงประชามติซึ่งเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป นั้น

ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา มีผู้วิจารณ์และกล่าวหาการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความผิดพลาด บกพร่อง และอาจส่อไปในทางทุจริตซึ่งในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้ปฏิบัติที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 20,000 คน อาจรู้สึกท้อถอยและหมดกำลังใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบดีว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้มีจิตอาสา ที่เข้ามาช่วยปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยทุ่มเทแรงกายแรงใจ เสียสละ เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถท่ามกลางความคาดหวังของประชาชน เพื่อให้ภารกิจจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำเร็จ

แถลงการณ์จากกกต. ย้ำความโปร่งใสในการเลือกตั้งล่วงหน้า 2569
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตระหนักถึงความทุ่มเท แรงกดดันที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายต้องเผชิญ และเข้าใจว่าคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะรวมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสิ้นประมาณ 1,500,000 คน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจว่าในการดำเนินการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จะไม่มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการทุจริตเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความเข้าใจว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว อาจจะมีข้อบกพร่อง หรือความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นได้บ้าง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอขอบคุณคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และขอส่งกำลังใจให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่จะร่วมปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่จะถึงนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความมั่นใจว่าพลังความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ของพวกเราคือหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และเที่ยงธรรม ทุกความเสียสละของทุกท่านในวันนี้ คือการทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินที่ทรงเกียรติ และเป็นรากฐานสำคัญของประชาธิปไตย และประโยชน์สูงสุดของประเทศ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

กกต. มั่นใจว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเที่ยงธรรม
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ไฮไลต์ตอนจบ สไตล์เดิม “ปิดช่องคอมเมนต์”

สิ่งที่ชาวเน็ตจับตามองและกลายเป็นประเด็นร้อนแรงไม่แพ้เนื้อหาแถลงการณ์ คือการที่เพจเฟซบุ๊กสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลือกใช้ฟังก์ชัน “ปิดช่องทางแสดงความคิดเห็น” (Turn off commenting) อีกเช่นเคย ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปตั้งคำถามหรือแสดงความเห็นในพื้นที่ต้นทางได้ มวลชนจึงหลั่งไหลไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดในเพจ Drama-addict แทน โดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่สะท้อนความอัดอั้นและตั้งคำถามถึงความโปร่งใส อาทิ

“ไม่ต้องแถลงยืดยาว แค่อยากรู้ว่า 1. ความผิดพลาดเกิดจากอะไร 2. สิ่งที่ผิดไปแล้วจะแก้ไขยังไง 3. ทำอย่างไรจะไม่ให้ผิดพลาดอีก”

“สอนดีๆ อบรมดีๆ ทำป้ายขั้นตอนให้ชัดๆ ช่วยกันทวนสอบครับ”

“อันดับแรกกล้าเปิดเม้นท์ก่อนครับ”, “เปิดความคิดเห็นดิ มีคนรอแจก ค อยู่เพียบ”

“แจ้งให้ทราบ ไม่รับความคิดเห็น 55555555 โคตรโปร่ง โคตรประชาธิปไตย”

แถลงการณ์เน้นความสำคัญของความร่วมมือในการเลือกตั้ง
Drama-addict, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

อ่านข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สลดช่างซ่อมลิฟต์ดิ่งช่องลิฟต์ชั้น 3 ดับคาคอนโดย่านเทพารักษ์ ข่าวภูมิภาค

ลูกบ้านแห่ผวา! “ช่างซ่อมลิฟต์” พลัดตกช่องลิฟต์ดับสลด 1 ราย คอนโดย่านเทพารักษ์

47 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

รวบแก๊งมารศาสนา! หลอกคนแก่ลงทุน “เงินบุญช่วยชาติ” ลุ้นปันผล 1 ล้าน พบเงินหมุนเกือบพันล้าน

6 นาที ที่แล้ว
ความหวังใหม่! นักวิจัยจีน พบยาต้านโควิด VV116 ยับยั้ง &quot;ไวรัสนิปาห์&quot; ได้ผลดี ข่าวต่างประเทศ

ความหวังใหม่! นักวิจัยจีน พบยาต้านโควิด VV116 เผยยับยั้ง “ไวรัสนิปาห์” ได้ดี

15 นาที ที่แล้ว
พีเค แจงสัมพันธ์อดีตภรรยาจบด้วยดี บันเทิง

พีเค แจงปมหย่าอดีตภรรยา ยันแยกทางแบบสมัครใจ จบกันด้วยดี แม้เคยไม่เข้าใจกัน

31 นาที ที่แล้ว
กกต. ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. ข่าวการเมือง

กกต. แถลงปมเลือกตั้งล่วงหน้า ยันไม่มีทุจริต ปลุกขวัญเจ้าหน้าที่สู้ต่อ 8 ก.พ.นี้

34 นาที ที่แล้ว
&quot;สุดารัตน์&quot; ชูนโยบาย &quot;กู้ชีพ 30 บาท&quot; ปฏิรูปสาธารณสุข-ประกันสังคม แก้เหลื่อมล้ำ ข่าวการเมือง

สุดารัตน์ ชูนโยบาย “กู้ชีพ 30 บาท” ปฏิรูปสาธารณสุข-ประกันสังคม แก้เหลื่อมล้ำ

51 นาที ที่แล้ว
จอมเทียน พัทยา ของเหลวสีดำ ข่าวการเมือง

ประจานความชุ่ย! โปรเจกต์ 250 ล้าน “ธนาธาร” แฉพิรุธผู้รับเหมามักง่าย อ้างแค่ที่พักน้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาจวกไทย ดึง FBI ลงพื้นที่ ปราบสแกมเมอร์บังหน้า หวังยึดครองโอร์เสม็ด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อูน ดิสนีย์ ประเทศไทย ตั้งคำถามถึงการสร้างดิสนีย์แลนด์ในไทย ข่าว

อูน ไดมอนด์เกรน จี้พรรคการเมืองใช้ “ดิสนีย์แลนด์” หาเสียง ถามเจ้าของลิขสิทธิ์หรือยัง?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ข้าราชการการเมือง ลาออกจากตำแหน่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปวินบิลลี่โอแกน บันเทิง

ปวิน ฟาด บิลลี่ โอแกน หนุนภท.ไม่สร้างแรงกระเพื่อม แถม “นนนี่” ลูกสาวหลุดเปรยแรง!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เริ่ม 11 ก.พ. นี้ หลายร้านขานรับนโยบาย “หวานปกติ = หวาน 50%” เช็กแบรนด์เข้าร่วม ที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นเผชิญพายุหิมะถล่มหนัก สังเวยแล้ว 30 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นตายพุ่ง 30 ศพ หิมะถล่มหนัก สลด พบยายวัย 91 ดับคาบ้าน สั่งระดมพลช่วยด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โอดแบกงานล้นมือ รักษาคน-งานเอกสาร ท้อระบบไร้ความก้าวหน้า ข่าว

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โอดแบกงานล้นมือ รักษาคน-งานเอกสาร ท้อระบบไร้ความก้าวหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บรรยง พงษ์พานิช” ประกาศจุดยืน กาให้พรรคส้มทั้ง 2 ใบ พร้อมให้ 3 เหตุผล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ ย้ำกา 2 ใบคือกุญแจสำคัญตั้งรัฐบาลประชาชน ข่าว

เท้ง ณัฐพงษ์ สวนคนถาม ประเทศไม่ใช่สนามเด็กเล่น เชื่อเป็นตัวเลือกดีที่สุด จุดแข็งไร้โกง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณฟ้า เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า โดดเด่นในรายการโหนกระแส ข่าว

เปิดวาร์ป “คุณฟ้า” เจ้าของแบรนด์ดัง ผู้เสียหายเคส “ทนายหื่น” สวยทะลุจอ จนนักเรียนโหนกระแสหลุดโฟกัส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งหลงงานศพคือร้านบุฟเฟต์ ข่าว

ประทับใจ ฝรั่งไปนั่งกินข้าวงานศพ เข้าใจผิด คิดว่าร้านบุฟเฟต์ เจ้าภาพต้อนรับอย่างดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการเกษียณ ปี 2569 วิธียื่นรับบำเหน็จบำนาญ เริ่มล่วงหน้า 1 ก.พ. กรมบัญชีกลาง เศรษฐกิจ

ข้าราชการเกษียณ ปี 2569 วิธียื่นรับบำเหน็จบำนาญ เริ่มล่วงหน้า 1 ก.พ. กรมบัญชีกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา ลั่นแรง ไอ้หนุ่ม-ไอ้ทนายแก้ว พร้อมแนบเอกสารฟ้องหมิ่น ทำคนแห่ใสใจ บันเทิง

ปู มัณฑนา ลั่นแรง ไอ้หนุ่ม-ไอ้ทนายแก้ว พร้อมแนบเอกสารฟ้องหมิ่น ทำคนแห่ใสใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มศรราม มอสปฏิภาณ บันเทิง

ศรราม เปิดแชท มอส ส่งต่อกำลังใจคำโตจาก “เสก โลโซ” ในวันที่ชีวิตต้องเดินต่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ อ้าง “ครูปอ” น้อยใจ-กลัวความผิด เลือกจบชีวิตตัวเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของสำนักงานประกันสังคมที่มีชื่อของธุรกิจ ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ ปรากฏอยู่ เศรษฐกิจ

เจาะธุรกิจ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” ผู้ชนะประมูลตัดสูทประกันสังคม 42 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลยกฟ้อง กกต. โดนฟ้องเว็บลงทะเบียนประชามติล่ม ทำคนไทย 8 แสนเสียสิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว ข่าว

เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 17:26 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 17:26 น.
53
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สลดช่างซ่อมลิฟต์ดิ่งช่องลิฟต์ชั้น 3 ดับคาคอนโดย่านเทพารักษ์

ลูกบ้านแห่ผวา! “ช่างซ่อมลิฟต์” พลัดตกช่องลิฟต์ดับสลด 1 ราย คอนโดย่านเทพารักษ์

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569

รวบแก๊งมารศาสนา! หลอกคนแก่ลงทุน “เงินบุญช่วยชาติ” ลุ้นปันผล 1 ล้าน พบเงินหมุนเกือบพันล้าน

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
ความหวังใหม่! นักวิจัยจีน พบยาต้านโควิด VV116 ยับยั้ง &quot;ไวรัสนิปาห์&quot; ได้ผลดี

ความหวังใหม่! นักวิจัยจีน พบยาต้านโควิด VV116 เผยยับยั้ง “ไวรัสนิปาห์” ได้ดี

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
พีเค แจงสัมพันธ์อดีตภรรยาจบด้วยดี

พีเค แจงปมหย่าอดีตภรรยา ยันแยกทางแบบสมัครใจ จบกันด้วยดี แม้เคยไม่เข้าใจกัน

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button