ชาวเน็ตขุดคลิป “ซีเค” หลุดปากบอก “กรณ์” ยายรับเงินซื้อเสียงจริง

เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 11:50 น.
ซีเค ยายซื้อเสียงที่ปทุมธานี รับเงินจาก 2 พรรคตามที่กล่าวในคลิปสัมภาษณ์
ภาพจาก : Youtube CK Cheong

ดราม่าลามทุ่ง! ชาวเน็ตขุดหลักฐานมัดตัว คลิปสัมภาษณ์ กรณ์ จาติกวณิช ซีเคเล่าเอง “ยายโดนซื้อเสียงที่ปทุมธานี” รับเงิน 2 พรรคแต่ไม่กา ด้าน กกต. เด้งรับลูก สั่งสอบข้อเท็จจริงหลังลบโพสต์ปริศนา

วันนี้ (4 ก.พ. 69) กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง สำหรับกรณีของ ซีเค เจิง (CK Cheong) หรือ นายซีเค เจิง ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงแห่ง Fastwork และผู้สนับสนุนพรรคประชาชน ที่แม้จะทำการลบโพสต์ต้นเรื่องเกี่ยวกับคุณยายรับเงินซื้อเสียงออกไปแล้ว แต่ดูเหมือนเรื่องราวจะไม่จบง่าย ๆ เมื่อชาวเน็ตได้ขุดคลิปวิดีโอรายการ Podcast เก่าขึ้นมาเป็นหลักฐานสำคัญ

ขุดคลิปมัดตัว หลุดปากกลางรายการ กรณ์ จาติกวณิช

หลังจากเกิดข้อกังขาว่าเรื่องราวการซื้อเสียงเป็นเรื่องจริงหรือคอนเทนต์ ล่าสุดมีการแชร์คลิปวิดีโอจากรายการ Podcast with CK Ep.48 ชื่อตอน “ทนหายใจ ไทยหายจน” ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.26 น. โดยแขกรับเชิญคือ นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์

จุดพีคของคลิปอยู่ที่ช่วงนาทีที่ 1.12.34 ซีเค เจิง ได้กล่าวถึงประเด็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียง โดยระบุชัดเจนว่า

“ที่ตลาดปทุมธานีก็มีการซื้อเสียงเช่นกัน ซึ่งคุณยายของตนก็เพิ่งเจอเหตุการณ์นี้ โดยได้รับเงินจากทั้ง 2 พรรค และยายรับไว้ทั้ง 2 พรรค แต่สุดท้ายไม่ได้ตัดสินใจเลือกพรรคใดเลย”

คลิปซีเคเผยยายโดนซื้อเสียงจริง สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม
ภาพจาก : Youtube
CK Cheong

ย้อนรอย ทีวี OLED แลกประชาธิปไตย

ต้นตอของดราม่าเริ่มจากเพจเฟซบุ๊ก CK Cheong, CPA ได้โพสต์เล่าบทสนทนากับคุณยาย โดยระบุว่ายายรับเงินซื้อเสียงมา 2,000 บาท และน่าจะเลือกพรรคที่ให้เงิน ทำให้ซีเคตอบกลับในเชิงขู่ทีเล่นทีจริงว่า “เห็นทีวี OLED ที่เพิ่งซื้อให้ไหม เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งคนมายึดคืน”

โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลทันที โดยชาวเน็ตจำนวนมากแนะนำให้ซีเคพายายไปแจ้งความดำเนินคดี เพราะถือเป็นพยานปากเอกในการเอาผิดทุจริตเลือกตั้ง แต่ต่อมาโพสต์นั้นกลับถูกลบทิ้งไปดื้อๆ สร้างความมึนงงและเกิดคำถามว่าเป็นการแต่งเรื่องเพื่อโจมตีทางการเมืองหรือไม่ จนกระทั่งมาโป๊ะแตกที่คลิปสัมภาษณ์นายกรณ์ล่าสุด

กกต. ขยับ! สั่งเรียกสอบหาความจริง

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ล่าสุด นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้สำนักงาน กกต. ดำเนินการเรียกตัว นายซีเค เจิง เข้ามาสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงประเด็นการซื้อเสียงดังกล่าวแล้ว ว่าเหตุการณ์ที่ระบุในโพสต์และในคลิปเป็นเรื่องจริงหรือไม่ และเกิดขึ้นในพื้นที่ใด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายเลือกตั้งต่อไป

ชาวเน็ตขุดคลิป “ซีเค” หลุดปากบอก “กรณ์” ยายรับเงินซื้อเสียงจริง

