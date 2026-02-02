กกต. ขอโทษเลือกตั้งล่วงหน้าบกพร่อง มองภาพรวมเรียบร้อย เชื่อไม่กระทบ 8 ก.พ.
เลขาธิการ กกต. ขอโทษเลือกตั้งล่วงหน้าบกพร่อง ชี้แจงทุกประเด็น มองภาพรวมเรียบร้อย เชื่อว่าไม่กระทบวันเลือกตั้งจริง 8 ก.พ.
จากกรณีที่มีการร้องเรียนถึงปัญหาหลายเรื่องในการเลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ. 69 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูล QR โค้ดผิด, เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครหาย จนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ กกต. นั้น
ล่าสุด นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงภาพรวมหลังการเลือกตั้งล่วงหน้าในและนอกเขตเลือกตั้งว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่มีหลายเหตุการณ์ที่อยากชี้แจงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ 1. บางหน่วย บางจังหวัดไม่มีเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครของบางพรรคการเมืองที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง จากการตรวจสอบพบว่าทั่วประเทศมี 2 แห่ง คือที่จังหวัดชลบุรี และเชียงราย เหตุเกิดจากต้นทางคือจังหวัดลำปาง จัดส่งชุดเอกสารบกพร่อง โดยที่ส่งไปที่ชลบุรี มีหมายเลข 6 ซ้ำกัน ไม่มีหมายเลข 8 ส่วนที่จังหวัดเชียงราย เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครหมายเลข 8 ไปอยู่ในเขตอื่น
2. กรณีปัญหา QR โค้ดข้อมูลผู้สมัครสส. ที่ทางกทม.จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลกับผู้มาใช้สิทธิ์ พบว่ามีปัญหาที่เขตบางบอน ซึ่งทำ QR โค้ดไปลิ้งค์กับข้อมูลผู้สมัครเมื่อปี 2566 ซึ่งตนต้องขอโทษกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ส่วนที่มีการระบุว่า มีเจ้าหน้าที่กกต.โทรไปข่มขู่นั้น ตนคิดว่าไม่น่าจะใช่คนของ กกต. เพราะเราอบรมมาให้บริการประชาชน และเรื่องนี้เป็นความบกพร่องของทางเราจึงควรขอโทษมากกว่า อย่างไรก็ตามตนจะตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้ง
3. กรณีเจ้าหน้าที่เขียนรหัสเขตเลือกตั้งหน้าซองใส่บัตรผิด ซึ่งขอชี้แจงว่า รหัสเขตเลือกตั้ง ใน 1 เขต จะมีหลายอำเภอ แต่ละอำเภอจะมีรหัสไปรษณีย์แตกต่างกัน และบางเขตรหัสไปรษณีย์ซ้ำกัน เช่น สมุทรปราการ กับกทม. ดังนั้นทางไปรษณีย์ ในฐานะผู้นำส่ง จึงได้กำหนดรหัสเขตการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพื่อให้นำส่งถึงทั้ง 400 เขตอย่างถูกต้อง ซึ่งหลังปิดหีบลงคะแนนวันนี้ ประธานกกต.ประจำเขตเลือกตั้งแต่ละเขตจะทำการตรวจสอบจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ กับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่อยู่ในหีบก็จะมีการตรวจสอบรหัสเขตที่จ่าหน้าซองไปด้วย ดังนั้นต่อให้ไม่กรอกรหัสเขตเลือกตั้งก็ยังส่งไปถึง เพราะรูปแบบที่เราออกแบบไว้ ทำให้สามารถตรวจสอบได้ โดยในวันที่ 3 ก.พ. เวลา 14.00 น.จะมีการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ส่วนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ขณะนี้ทยอยส่งกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว แต่ช้าที่สุดคือ 5 ก.พ. ซึ่งจะทำการคัดแยกให้เสร็จภายในวันที่ 6 และส่งในวันที่ 6 และ 7 ให้ไปถึงหน่วยเลือกตั้ง เพื่อนำไปนับรวมกันในวันที่ 8 ก.พ.
4. กรณีประชาชนลืมบัตรเลือกตั้งสส.แบบแบ่งเขตไว้ในหน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดนครปฐม ไม่ได้นำใส่ไปในซอง ทางกรรมการประจำหน่วยจึงได้ทำบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน และเย็บติดบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 5. กรณีกปน. จังหวัดนนทบุรี ฉีกบัตรเลือกตั้ง ติดต้นขั้วให้กับผู้มาใช้สิทธิ์ไปด้วย ซึ่งบัตรดังกล่าวจะส่งไปปลายทางที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้มีการประสานไปยังจังหวัดสุราษฎร์ฯ ว่าก่อนนับ ให้แยกต้นขั้วออกมาก่อนนำบัตรไปนับเป็นคะแนน
“ปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะไม่ส่งผลกระทบกับการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. เพราะในวันที่ 8 ก.พ.ไม่มีเรื่องการใช้รหัสเขตการเลือกตั้ง หรือ QR โค้ดแล้ว รวมถึงเรื่องการสังเกตการณ์ของผู้แทน และประชาชน ในหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในเขตทหาร ซึ่งเราจะนำสิ่งที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงการทำงานในวันที่ 8 ก.พ.” นายแสวง กล่าว
