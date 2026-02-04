“จตุพร” วิเคราะห์ คนมอง “กกต.” กลั่นแกล้ง “พรรคส้ม” ทำคะแนนพุ่ง
จตุพร วิเคราะห์ คนมอง กกต. กลั่นแกล้ง พรรคส้ม ได้คะแนนสงสารทำคะแนนพุ่ง ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง เชื่อหลังเลือกตั้งยังจะมีปัญหาอีก
นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน ได้กล่าวในรายการประเทศไทยต้องมาก่อน เทปวันที่ 3 ก.พ. 69 ถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า ความสงสัยที่มีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการทำหน้าที่จัดเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 69 ที่มากด้วยปัญหา หนุนส่งให้เกิดความสงสารกับพรรคประชาชน (ปชน.) ที่ถูกกลั่นแกล้งซึ่งดูเหมือนกระแสเช่นนี้พุ่งขึ้นอย่างมีนัยน่าสงสัย
นอกจากนี้ การทำงานของ กกต.ผิดพลาดทั้งไม่ติดรายชื่อผู้สมัคร สส.จากพรรคประชาชน แล้วให้ความเท็จว่า ผู้สมัครพรรคประชาชนที่ จ.ลำปาง ถูกตัดสิทธิ์ ขาดคุณสมบัติสมัคร สส. สิ่งสำคัญผู้มาเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว ยังต้องมาใช้สิทธิ์ลงประชามติจัดทำร่าง รธน.ใหม่ในวันที่ 8 ก.พ.69 อยู่ดี แต่ กกต.ไม่รณรงค์ให้ประชาชนรับรู้เลย
นายจตุพร ระบุด้วยว่า ส่วนสถานการณ์ลงประชามติจัดทำร่าง รธน.ใหม่นั้น เชื่อว่า จะพากันพังหลายเรื่องที่ต้องการแก้ไข เพราะ รธน.จะเขียนดีอย่างไรก็ตาม ถ้าคนชั่วเสียอย่าง ก็ชั่ววันยังค่ำ อีกอย่างคุณสมบัติต้องห้ามของผู้เป็นนายกฯ และรัฐมนตรีที่จะถ่วงดุลการใช้อำนาจอาจถูกรื้อแล้วร่างขึ้นมาใหม่ เพราะเป็นเป้าหมายจริงของนักการเมือง ดังนั้น คงผ่าน สว. ได้ยาก
“รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ แต่ไม่จำเป็นต้องไปฉีกแข่งกับคณะรัฐประหาร เราเป็นประเทศที่มีปัญหาและบ้าเรื่องรัฐธรรมนูญ การร่างขึ้นใหม่เท่ากับเลือกหักด้ามพร้าด้วยเข่า ซึ่งไม่ได้ประหยัดงบประมาณอะไรเลย ที่มาลงประชามติวันเดียวกับการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ.นี้”
นายจตุพร กล่าวอีกว่า หลังเลือกตั้งยังจะเกิดปัญหาอีก โดยเฉพาะการจัดตั้งรัฐบาลจะมีพรรคใดบ้าง ซึ่งจะเกิดความวุ่นวายขึ้น ดังนั้น เมื่อคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และ กกต.ปฎิบัติหน้าที่เต็มไปด้วยปัญหา ดังนั้นการปราบปรามคอร์รัปชันจึงยากจะเอาจริงจังได้ และหาความหวังอะไรไม่ได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปธ.ต่อต้านคอร์รัปชัน จี้ กกต. เผย คนไทยกลัวโกงเลือกตั้งรอบนี้มาก
- กกต. เรียกสอบ ซีเค หลังโพสต์เล่ายายรับเงินซื้อเสียง 2 พันบาท
- “พี่เต้” ส่องานเข้า! กกต. ชี้นโยบายพรรค อาจฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: