ข่าวการเมือง

“จตุพร” วิเคราะห์ คนมอง “กกต.” กลั่นแกล้ง “พรรคส้ม” ทำคะแนนพุ่ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 11:38 น.
57

จตุพร วิเคราะห์ คนมอง กกต. กลั่นแกล้ง พรรคส้ม ได้คะแนนสงสารทำคะแนนพุ่ง ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง เชื่อหลังเลือกตั้งยังจะมีปัญหาอีก

นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน ได้กล่าวในรายการประเทศไทยต้องมาก่อน เทปวันที่ 3 ก.พ. 69 ถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า ความสงสัยที่มีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการทำหน้าที่จัดเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 69 ที่มากด้วยปัญหา หนุนส่งให้เกิดความสงสารกับพรรคประชาชน (ปชน.) ที่ถูกกลั่นแกล้งซึ่งดูเหมือนกระแสเช่นนี้พุ่งขึ้นอย่างมีนัยน่าสงสัย

นอกจากนี้ การทำงานของ กกต.ผิดพลาดทั้งไม่ติดรายชื่อผู้สมัคร สส.จากพรรคประชาชน แล้วให้ความเท็จว่า ผู้สมัครพรรคประชาชนที่ จ.ลำปาง ถูกตัดสิทธิ์ ขาดคุณสมบัติสมัคร สส. สิ่งสำคัญผู้มาเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว ยังต้องมาใช้สิทธิ์ลงประชามติจัดทำร่าง รธน.ใหม่ในวันที่ 8 ก.พ.69 อยู่ดี แต่ กกต.ไม่รณรงค์ให้ประชาชนรับรู้เลย

นายจตุพร ระบุด้วยว่า ส่วนสถานการณ์ลงประชามติจัดทำร่าง รธน.ใหม่นั้น เชื่อว่า จะพากันพังหลายเรื่องที่ต้องการแก้ไข เพราะ รธน.จะเขียนดีอย่างไรก็ตาม ถ้าคนชั่วเสียอย่าง ก็ชั่ววันยังค่ำ อีกอย่างคุณสมบัติต้องห้ามของผู้เป็นนายกฯ และรัฐมนตรีที่จะถ่วงดุลการใช้อำนาจอาจถูกรื้อแล้วร่างขึ้นมาใหม่ เพราะเป็นเป้าหมายจริงของนักการเมือง ดังนั้น คงผ่าน สว. ได้ยาก

“รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ แต่ไม่จำเป็นต้องไปฉีกแข่งกับคณะรัฐประหาร เราเป็นประเทศที่มีปัญหาและบ้าเรื่องรัฐธรรมนูญ การร่างขึ้นใหม่เท่ากับเลือกหักด้ามพร้าด้วยเข่า ซึ่งไม่ได้ประหยัดงบประมาณอะไรเลย ที่มาลงประชามติวันเดียวกับการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ.นี้”

นายจตุพร กล่าวอีกว่า หลังเลือกตั้งยังจะเกิดปัญหาอีก โดยเฉพาะการจัดตั้งรัฐบาลจะมีพรรคใดบ้าง ซึ่งจะเกิดความวุ่นวายขึ้น ดังนั้น เมื่อคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และ กกต.ปฎิบัติหน้าที่เต็มไปด้วยปัญหา ดังนั้นการปราบปรามคอร์รัปชันจึงยากจะเอาจริงจังได้ และหาความหวังอะไรไม่ได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ป๋าเต็ด ซัด กกต. ตรรกะอะไร ปมท้าประชาชนไม่เชื่อก็ไม่ต้องโหวต ข่าวการเมือง

ป๋าเต็ด โพสต์ถามตรรกะอะไร ปม กกต. เผยความเสียหาย ลั่น ไม่มั่นใจ อย่าไปเลือกตั้ง

2 นาที ที่แล้ว
เจ้าของ &quot;ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์&quot; รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง ข่าว

เจ้าของ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาล รธน. ตีตกคำร้อง “เท้ง-อนุทิน” เซ็นข้อตกลง MOA ขัดแย้งรัฐธรรมนูญ

28 นาที ที่แล้ว
ลูกค้าชายวัย 80 ปีไม่พอใจเมื่อพนักงานเรียกว่า &#039;คุณลูกค้า&#039; ข่าว

คลิป ดราม่าลุง 80 ปรี๊ดแตก พนักงานเรียก “คุณลูกค้า” หาว่าด้อยค่า-ไร้มารยาท

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวจีน มาแปลก ยก “ดราโก้ มัลฟอย” ตัวละครดัง เป็นสัญลักษณ์ตรุษจีน

44 นาที ที่แล้ว
ตร.มาเลย์เร่งสอบคนขับคุกคามผู้โดยสารสาว ข่าวต่างประเทศ

ว่อนเน็ต คนขับหื่นคุกคามสาว ถาม ‘ราคาเท่าไหร่’ ประวัติช็อก ขุดเจอเป็นครูประถม

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ประท้วง ไทย รุกอธิปไตย นำทูตทหาร ดูศูนย์สแกมเมอร์โอร์เสม็ด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อแม่ฆ่าลูกออทิสติก-ตายตาม ปมเครียดรัฐตัดเงิน ไร้คนเหลียวแล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ขอศาลปกครอง มีคำสั่งเพิกถอน ทำประชามติ 8 ก.พ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค ยายซื้อเสียงที่ปทุมธานี รับเงินจาก 2 พรรคตามที่กล่าวในคลิปสัมภาษณ์ ข่าว

ชาวเน็ตขุดคลิป “ซีเค” หลุดปากบอก “กรณ์” ยายรับเงินซื้อเสียงจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แสวง&quot; แจงชัด กปน.นับคะแนน ผลเลือกตั้ง-ประชามติ พร้อมกันทั้ง 3 กระดาน ข่าวการเมือง

“แสวง” แจงชัด กปน.นับคะแนน ผลเลือกตั้ง-ประชามติ พร้อมกันทั้ง 3 กระดาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จตุพร” วิเคราะห์ คนมอง “กกต.” กลั่นแกล้ง “พรรคส้ม” ทำคะแนนพุ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยที่ถูกเปรียบเทียบเป็นคนป่วยแห่งเอเชีย เศรษฐกิจ

สิ้นลายเสือตัวที่ 5 สื่อต่างชาติวิเคราะห์ เศรษฐกิจไทยวิกฤต กลายเป็น “คนป่วยแห่งเอเชีย” โดนเพื่อนบ้านแซงยับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ครูอ้อย&quot; ร่ายโต้ดราม่า ศิษย์เก่าชีวิตพัง เพราะเหลวไหลเอง แฉโดนเล่นงาน 20 ปี เพราะพาดพิงผู้มีอิทธิพล ข่าว

“ครูอ้อย” ร่ายโต้ดราม่า ศิษย์เก่าชีวิตพัง เพราะทำตัวเอง แฉโดนเล่นงาน เพราะพาดพิงผู้มีอิทธิพล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.สาว เสียชีวิตกลางรีสอร์ตสกีญี่ปุ่น เป้เกี่ยวกับสายกระเช้า ร่างลอยกลางอากาศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทบ.โต้ ไม่มีการขอใช้พื้นที่ทหาร เป็นหน่วยเลือกตั้ง ไม่บังคับความคิดทหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม ยอมรับผิด ระบบแอปฯ SSO Plus ขัดข้อง ข่าว

ประกันสังคม ขอโทษ-ยอมรับผิด ระบบขัดข้อง ปัญหาเพียบ ข้อมูลมั่ว ยอดไม่ตรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;ครูปอ&quot; จบชีวิต แฟนแฉถูกบีบเรื่องเงิน-ผอ.โต้ &quot;กลัวความผิด&quot; สั่งย้ายแล้ว ข่าว

สรุปดราม่า “ครูปอ” จบชีวิต แฟนแฉถูกบีบเรื่องเงิน-ผอ.โต้ “กลัวความผิด” สั่งย้ายแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ระเบิดปั๊มน้ำมัน ใกล้โรงงานไฟฟ้าตาลุโบะ เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 1 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูฯดัง แจงปม ลูกน้องขโมยไอโฟน-ทองคำ ยันทั้งหมดเป็นความจริง จ่อฟ้องคนหมิ่น ข่าว

อินฟลูฯดัง แจงดราม่า ลูกน้องขโมยไอโฟน-ทองคำ ยันไม่โกหก ลั่นจ่อฟ้องคนหมิ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเช็กสถานะคืนภาษี 2569 ผ่าน My Tax Account ทำได้ง่ายและสะดวก เศรษฐกิจ

วิธีเช็กสถานะ คืนภาษี 2569 ง่ายๆ ผ่าน D-My Tax ยื่นไปกี่วันถึงได้เงิน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปธ.ต่อต้านคอร์รัปชัน จี้ กกต. เผย คนไทยกลัวโกงเลือกตั้งรอบนี้มาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

หวานมาก! ตั้น พิเชษฐ์ไชย แต่งงานแฟนสาว เริ่มต้นชีวิตคู่ พี่ชาย ‘ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ โผล่ยินดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภานอร์เวย์ โหวตชนะ &quot;คงไว้ระบอบกษัตริย์&quot; ไม่สนดราม่าฉาว เจ้าหญิง ลูกชายคดีข่มขืน ข่าวต่างประเทศ

สภานอร์เวย์ โหวตชนะ “คงไว้ระบอบกษัตริย์” ไม่สนดราม่าฉาว เจ้าหญิง ลูกชายคดีข่มขืน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปวงจรปิดแสดงเหตุการณ์นักเรียนหญิงถูกมอเตอร์ไซค์ชนที่ทางม้าลาย ข่าว

ทางม้าลายอีกแล้ว! คลิปวงจรปิดจับภาพชัด 2 นักเรียนเดินข้ามถนน จยย.เบรกไม่อยู่ไถลชนร่างนักเรียนหญิงล้มคว่ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 11:38 น.
57
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของ &quot;ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์&quot; รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง

เจ้าของ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
ลูกค้าชายวัย 80 ปีไม่พอใจเมื่อพนักงานเรียกว่า &#039;คุณลูกค้า&#039;

คลิป ดราม่าลุง 80 ปรี๊ดแตก พนักงานเรียก “คุณลูกค้า” หาว่าด้อยค่า-ไร้มารยาท

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569

ชาวจีน มาแปลก ยก “ดราโก้ มัลฟอย” ตัวละครดัง เป็นสัญลักษณ์ตรุษจีน

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
บัตรกดเงินสด

แนะนำ 5 บัตรเงินสด Non-Bank ถูกกฎหมาย น่าเชื่อถือ

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button