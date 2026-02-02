ข่าวการเมือง

รวมสารพัดปัญหา เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 รหัสซองผิด-รายชื่อหาย-จนท.สับสน

เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 10:00 น.
วิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากข่าว

สรุปปัญหา เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 วุ่นทั่วไทย รายชื่อผู้สมัครหาย – จนท.สับสน – QR Code ข้อมูลเก่า – ขโมยบัญชีรายชื่อ

ภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้าเสร็จสิ้นลง พบว่าภาพรวมบรรยากาศการลงคะแนนในหลายพื้นที่ประสบปัญหาและมีข้อร้องเรียนจากประชาชนและผู้สมัคร ส.ส. หลายราย โดยทีมข่าวได้รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในส่วนของเอกสารข้อมูลผู้สมัคร ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย และการบริหารจัดการ ดังนี้

ปัญหาข้อมูลและรายชื่อผู้สมัครสูญหาย

ปัญหาสำคัญที่พบในหลายหน่วยเลือกตั้งคือความผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร ซึ่งสร้างความสับสนให้กับผู้มาใช้สิทธิ

  • กรณีของนางทิพา ปวีณาเสถียร ผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 1 พรรคประชาชน พบว่ารายชื่อและรูปถ่ายหมายเลข 8 หายไปจากบอร์ดแนะนำตัวหน้าหน่วยเลือกตั้ง โดยหมายเลขข้ามจาก 7 ไป 9 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดชลบุรี (หน่วยวัดพันเสด็จนอก, ศาลากลางจังหวัด, โรงเรียนเมืองพัทยา 7, อำเภอสัตหีบ) รวมถึงบางหน่วยในจังหวัดฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม (วัดไร่ขิง)

เจ้าหน้าที่บางหน่วยแจ้งผิดพลาดว่าผู้สมัครถูกตัดสิทธิทำให้เกิดการโต้แย้ง จนมีการตรวจสอบและยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ก่อนจะนำข้อมูลมาติดเพิ่มในช่วงสาย

  • ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา) จ.พระนครศรีอยุธยา เอกสารจากจังหวัดอุตรดิตถ์ขาดรายชื่อผู้สมัครพรรคประชาชน หมายเลข 1 เขต 1 เจ้าหน้าที่ต้องส่งไฟล์ข้อมูลมาให้พิมพ์เพิ่มเพื่อแก้ไข
  • ที่จังหวัดนนทบุรี มีกรณีเจ้าหน้าที่นำประกาศผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิของจังหวัดระยอง มาปิดทับข้อมูลของ ทนายไพศาล เรืองฤทธิ์ ผู้สมัคร ส.ส.ระยอง เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากหมายเลขเดียวกันแต่คนละเขต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่เข้าใจคลาดเคลื่อนและได้แก้ไขแล้ว
  • ที่เทคนิคราชสิทธิ กรุงเทพฯ (เขต 28) น.ส.ชลณัฏฐ์ โกยกุล ผู้สมัคร สส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน พบว่า QR code สำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครหน้าหน่วย เมื่อสแกนแล้วกลับเป็นข้อมูลเก่าของปี 2566 ทั้งหมด
บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ. 69
แฟ้มภาพ

ความผิดพลาดในการเขียนรหัสหน้าซองบัตรเลือกตั้ง

อีกหนึ่งประเด็นหลักคือความผิดพลาดของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการกรอกรหัสจังหวัดและเขตลงบนหน้าซองใส่บัตรเลือกตั้ง

  • ที่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จ.สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่เขียนรหัสจังหวัดเพชรบูรณ์ผิดจาก “67” เป็น “57” และเขียนรหัสจังหวัดสงขลาผิดจาก “90” เป็น “80” โดยเจ้าหน้าที่ยอมรับความผิดพลาดและบันทึกเหตุการณ์ไว้ พร้อมแจ้งว่าจะเปิดหีบเพื่อแก้ไขรหัสให้ถูกต้องหลังเวลา 17.00 น.
  • ที่เทศบาลเมืองบางคูรัด จ.นนทบุรี ผู้ใช้สิทธิจากนนทบุรี เขต 6 ร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่เขียนหน้าซองเป็น “เขต 8” (ซึ่งเป็นเขตที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง) แทนที่จะเป็นเขตตามสิทธิของผู้เลือกตั้ง แม้ผู้ร้องเรียนจะทักท้วงแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันให้เขียนเขต 8 จนต้องจำยอมหย่อนบัตร ภายหลังประธานหน่วยตรวจสอบแล้วยืนยันว่าต้องระบุเป็นเขต 6 และรับปากว่าจะแก้ไขตัวเลขหน้าซองให้ถูกต้องหลังปิดหีบ โดยตรวจสอบคู่กับรหัส 4 หลักบนซอง

ปัญหาการบริการและการจัดการหน่วยเลือกตั้ง

นอกจากความผิดพลาดด้านเอกสาร ยังพบปัญหาด้านการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

  • ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ผู้มาใช้สิทธิซึ่งมีภูมิลำเนา จ.สงขลา ถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ให้ลงคะแนนและไล่ให้ไปที่อื่น โดยอ้างว่าคนสงขลาไม่ได้เลือกจุดนี้ ทั้งที่ผู้ร้องเรียนตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์กรมการปกครองมาถูกต้องแล้ว และพยายามแสดงหลักฐานแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมดู
  • ในพื้นที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (ตำบลตลิ่งชันและตำบลสระแก้ว) พบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบขโมยบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน้าหน่วยหายไปกว่า 10 หน่วย ทาง กกต.จังหวัดได้มอบหมายให้แจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.ท่าศาลา แล้ว

จากปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยในแต่ละจุดได้รับทราบเรื่อง และส่วนใหญ่ได้ดำเนินการบันทึกเหตุการณ์พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไข โดยเฉพาะการแก้ไขรหัสหน้าซองบัตรเลือกตั้งที่ผิดพลาด เพื่อให้คะแนนเสียงของประชาชนถูกส่งต่อไปยังเขตเลือกตั้งที่ถูกต้อง

ที่มา: iLaw

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

