นทท.สาว เสียชีวิตกลางรีสอร์ตสกีญี่ปุ่น เป้เกี่ยวกับสายกระเช้า ร่างลอยกลางอากาศ
นักท่องเที่ยวสาวชาวออสเตรเลีย เสียชีวิตกลางรีสอร์ตสกีญี่ปุ่น ในจังหวัดนางาโนะ หลังเป้เกี่ยวกับสายกระเช้า ร่างลอยกลางอากาศ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ มัสต์แชร์นิวส์ รายงานว่า นักท่องเที่ยวหญิงออสเตรเลียเสียชีวิต ภายหลังจากที่กระเป๋าสะพายของเธอถูกเกี่ยวขึ้นไปกับกระเช้าลอยฟ้า ในรีสอร์ตสกี ในจังหวัดนางาโนะ ประเทศญี่ปุ่น
โดยผู้ตายทราบชื่อคือ บรู๊ค เดย์ วัย 22 ปี ซึ่งอ้างอิงจากสื่อท้องถิ่นระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เธอจะลงจากกระเช้าซึ่งเป็นแบบเก้าอี้ ก่อนที่หัวเข็มขัดของกระเป๋าเป้สะพายหลังของเธอจะเกี่ยวกับกระเช้า และเธอยังไม่ได้ปลดที่รัดอก ทำให้เธอถูกลากขึ้นไปลอยบนฟ้า และห้อยอยู่กลางอากาศ
นักท่องเที่ยวหญิงคนดังกล่าวถูกพบในสภาพหัวใจหยุดเต้น และได้นำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนที่แพทย์จะยืนยันว่าเธอเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว
ขณะที่ทางรีสอร์ตได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าพวกเขาจะเพิ่มมาตรการความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุซ้ำรอยขึ้นอีก ด้านตำรวจกำลังสอบปากคำพนักงานรีสอร์ตรวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยของสกีด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เสียชีวิตแล้ว หนูน้อย 5 ขวบ ล้มแขนติดกับทางเลื่อนสกีรีสอร์ตฮอกไกโด
- สลดซ้ำ นักสกีเจอหิมะถล่มฝังร่างลึก 2.5 เมตร กู้ภัย 50 คนเร่งยื้อชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์
- จำคุกตลอดชีวิต เจ้าของรีสอร์ตสกีตุรกี เพลิงไหม้คร่า 78 ศพ ช่วงต้นปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: