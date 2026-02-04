ข่าวต่างประเทศ

นทท.สาว เสียชีวิตกลางรีสอร์ตสกีญี่ปุ่น เป้เกี่ยวกับสายกระเช้า ร่างลอยกลางอากาศ

นักท่องเที่ยวสาวชาวออสเตรเลีย เสียชีวิตกลางรีสอร์ตสกีญี่ปุ่น ในจังหวัดนางาโนะ หลังเป้เกี่ยวกับสายกระเช้า ร่างลอยกลางอากาศ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ มัสต์แชร์นิวส์ รายงานว่า นักท่องเที่ยวหญิงออสเตรเลียเสียชีวิต ภายหลังจากที่กระเป๋าสะพายของเธอถูกเกี่ยวขึ้นไปกับกระเช้าลอยฟ้า ในรีสอร์ตสกี ในจังหวัดนางาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

โดยผู้ตายทราบชื่อคือ บรู๊ค เดย์ วัย 22 ปี ซึ่งอ้างอิงจากสื่อท้องถิ่นระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เธอจะลงจากกระเช้าซึ่งเป็นแบบเก้าอี้ ก่อนที่หัวเข็มขัดของกระเป๋าเป้สะพายหลังของเธอจะเกี่ยวกับกระเช้า และเธอยังไม่ได้ปลดที่รัดอก ทำให้เธอถูกลากขึ้นไปลอยบนฟ้า และห้อยอยู่กลางอากาศ

นักท่องเที่ยวหญิงคนดังกล่าวถูกพบในสภาพหัวใจหยุดเต้น และได้นำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนที่แพทย์จะยืนยันว่าเธอเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว

ขณะที่ทางรีสอร์ตได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าพวกเขาจะเพิ่มมาตรการความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุซ้ำรอยขึ้นอีก ด้านตำรวจกำลังสอบปากคำพนักงานรีสอร์ตรวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยของสกีด้วย

ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

