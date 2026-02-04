ข่าว

“ครูอ้อย” ร่ายโต้ดราม่า ศิษย์เก่าชีวิตพัง เพราะทำตัวเอง แฉโดนเล่นงาน เพราะพาดพิงผู้มีอิทธิพล

เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 11:51 น.
"ครูอ้อย" ร่ายโต้ดราม่า ศิษย์เก่าชีวิตพัง เพราะเหลวไหลเอง แฉโดนเล่นงาน 20 ปี เพราะพาดพิงผู้มีอิทธิพล

ดร.ฐิตินาถ ณ พัทลุง หรือ “ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต” โพสต์ข้อความจากเบเวอร์ลีฮิลส์ แจงปมดราม่า ยันเลิกสอนนานแล้ว เผยสาเหตุศิษย์เก่าชีวิตพังเพราะกลับไปทำตัวเหลวไหลเอง ท้าคนกล่าวหากล้าสาบานต่อหน้าพระแก้วมรกตหรือไม่

ดร.ฐิตินาถ ณ พัทลุง หรือที่รู้จักกันในชื่อ ครูอ้อย เจ้าของหลักสูตรเข็มทิศชีวิต ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว ตอนนี้พักอยู่เบเวอร์ลีฮิลส์ สหรัฐอเมริกา เพื่อชี้แจงถึงกระแสข่าวและดราม่าที่เกิดขึ้น ว่าในปีที่ผ่านมาตนเดินทางกลับประเทศไทยบ่อยครั้ง เดือนพฤศจิกายนที่กลับไปถึง 3 ครั้ง เพื่อใช้เวลาในการนั่งสมาธิ พบปะเพื่อนฝูงอย่างเรียบง่าย มีความสุข

ครูอ้อยยืนยันว่าได้เลิกสอนมานานแล้ว ตลอดเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่เข้ามาหาล้วนเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตและการเงินอย่างหนัก บางคนเป็นหนี้สินระดับร้อยล้านถึงพันล้านบาท ซึ่งตนได้ช่วยให้คำแนะนำจนสามารถปลดหนี้และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้จริง ครูอ้อยท้าให้ไปรื้อดูหลักฐานจากไลฟ์เก่าๆ หรือดูรูปเปรียบเทียบ Before-After ของแต่ละคนได้

ในส่วนของกลุ่มคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ ครูอ้อยตอบโต้ว่าสาเหตุที่ชีวิตของคนเหล่านี้ถดถอยและเงินทองหมดไป เป็นเพราะเมื่อห่างหายไปนาน ก็กลับไปใช้นิสัยเดิม มัวเมาในอบายมุข ปฏิบัติตัวไม่ดีต่อพ่อแม่ พร้อมเปรียบเทียบแรงว่า คนเหล่านี้เหมือนคนที่มายืมเงินพอไม่ได้ก็ด่าทอ

ครูอ้อยอธิบายดราม่าที่ให้สัมภาษณ์ในคลิป คนจนทำให้คุณตกต่ำ คำว่า “คนจน” ในความหมายของตนนั้นไม่ได้วัดที่จำนวนเงิน แต่วัดที่จิตใจ หากใครคิดลบ ใส่ร้ายผู้มีพระคุณ ต่อให้มีเงินมากก็ยังถือเป็น “คนจนในระดับดีเอ็นเอ” เพราะความคิดที่ไม่ดีส่งผลให้ชีวิตตกต่ำตามการกระทำ

นอกจากนี้ ครูอ้อยยังได้เขียนวิพากษ์วิจารณ์สภาพสังคมไทยอย่างดุเดือดว่า ประเทศไทยมีดราม่าเกิดขึ้นแทบทุกสัปดาห์ คนทำชั่วมักมีเวลาว่างมาสร้างความวุ่นวาย ทำให้คนไทยที่มีศักยภาพระดับโลกจำนวนมากไม่กล้าออกมาประสบความสำเร็จในบ้านเกิด เพราะหวาดกลัวคำด่า คำตัดสิน และการตกเป็นเป้าให้ถูกรีดไถ จึงจำใจต้องออกไปสร้างตัวให้สำเร็จในต่างประเทศก่อนแล้วค่อยกลับมา

สำหรับประเด็นข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ศาสนามาบังหน้าเพื่อเรียกลูกค้านั้น ครูอ้อยปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง คนที่มาหาตนต้องการจัดการชีวิตและการเงิน ไม่ใช่มาเพราะศาสนา พร้อมท้าทายกลับไปยังผู้ที่กล่าวหาว่า “กล้าพูดสิ่งเหล่านั้นต่อหน้าพระแก้วมรกตหรือไม่”

อีกทั้งยังเปิดเผยด้วยว่า ตนถูกขบวนการจ้องทำลายชื่อเสียงต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี เพียงเพราะเคยพูดพาดพิงถึงผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่ง ทำให้ชื่อเสียงถูกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ในช่วงท้าย ครูอ้อยย้ำถึงปณิธานของตนเองว่า ความตั้งใจจริงคือการสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถให้ก้าวไปยืนบนเวทีโลกและกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศบ้านเกิด พร้อมขอบคุณทุกบททดสอบที่ทำให้ตนไม่ประมาทและเติบโตมาได้อย่างมั่นคง

