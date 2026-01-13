สลดซ้ำ นักสกีเจอหิมะถล่มฝังร่างลึก 2.5 เมตร กู้ภัย 50 คนเร่งยื้อชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์
สลด นักสกีอังกฤษวัย 50 ถูกหิมะฝังลึก 2.5 เมตร กู้ภัยยื้อไม่ทัน เผยนาทีระทึกระดมกำลัง 50 นายค้นหานับชั่วโมงแต่ไร้ปาฏิหาริย์ จนท. เตือนพื้นที่เสี่ยงสูงหลังสังเวย 6 ชีวิต
วันที่ 12 มกราคม 2569 เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเหตุสลดหิมะถล่มรุนแรงหลายจุด ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตรวมถึง 6 ราย ภายในเวลาเพียง 2 วัน โดยหนึ่งในนั้นเป็นนักสกีชาวอังกฤษที่ต้องจบชีวิตลงหลังถูกหิมะฝังกลบทั้งเป็น
รายงานจากสกีรีสอร์ต La Plagne ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส เปิดเผยถึงเหตุการณ์น่าเศร้าเมื่อชายชาวอังกฤษวัยประมาณ 50 ปี ประสบเหตุหิมะถล่มขณะเล่นสกีแบบนอกเส้นทาง ต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 50 นาย ได้ระดมกำลังปูพรมค้นหาอย่างเร่งด่วน โดยใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมง จึงพบร่างของผู้ประสบเหตุจมอยู่ใต้กองหิมะที่ความลึกถึง 2.5 เมตร (ประมาณ 8 ฟุต) แม้ทีมแพทย์พยายามยื้อชีวิตและทำการกู้ชีพ แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายชาวอังกฤษรายนี้เป็นเพียงหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสเตือนว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดหิมะถล่มในช่วงนี้ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ในภูมิภาค รายงานว่า เฉพาะช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีหิมะถล่มเกิดขึ้นอย่างน้อย 6 ครั้งในพื้นที่สกีต่าง ๆ ส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม
นอกจากชายชาวอังกฤษที่ La Plagne แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่กู้ร่างนักสกีที่ถูกหิมะถล่มฝังที่รีสอร์ต Courchevel และมีนักสกีวัย 32 ปี เสียชีวิตจากการเล่นสกีแบบนอกเส้นทางที่ Vallorcine ในเขต Haute-Savoie เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 และ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา เกิดเหตุหิมะถล่ม 2 ครั้ง แยกกันคนละจุด คร่าชีวิตนักสกีแบบนอกเส้นทางไปถึง 3 ราย
รวมยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุหิมะถล่มในเทือกเขาแอลป์ ฝั่งฝรั่งเศส ตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงถึง 6 ราย
ก่อนหน้านี้ไม่นานเพิ่งเกิดข่าวเศร้ากับนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษในละแวกใกล้เคียง เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา มีชายชาวอังกฤษวัย 49 ปี เสียชีวิตขณะเล่นสกีที่ Claviere ทางตอนเหนือของอิตาลี
จากรายงานระบุว่า ชายคนดังกล่าวเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันและล้มลงขณะกำลังไถลลงจากเนินเขาในช่วงสาย ทีมลาดตระเวนสกีและหน่วยกู้ภัยทางอากาศพยายามเข้าช่วยเหลือด้วยการทำ CPR และใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า แต่เนื่องจากจุดเกิดเหตุเข้าถึงได้ยาก แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามอย่างสุดความสามารถ แต่เขาก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ข้อมูลจาก : the-sun
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- น่ากลัวมาก อั๋น ภูวนาท เล่นสกีไถลตกเขา ขยับตัวไม่ได้หวิดจมหิมะ
- อัปเดต “ไฟไหม้บาร์สกีรีสอร์ตที่สวิส” พบนักบอลดาวรุ่งวัย 19 โดนไฟไหม้สาหัส
- ดับพุ่ง 40 ศพ ระเบิดบาร์สกี สวิตเซอร์แลนด์ ประกาศภาวะฉุกเฉิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: