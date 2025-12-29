เสียชีวิตแล้ว หนูน้อย 5 ขวบ ล้มแขนติดกับทางเลื่อนสกีรีสอร์ตฮอกไกโด
เสียชีวิตแล้ว หนูน้อย 5 ขวบ ที่ล้มและแขนติดกับทางเลื่อนสกีรีสอร์ตฮอกไกโด ก่อนที่ระบบรักษาความปลอดภัยจะไม่ทำงาน
จากกรณีสะเทือนขวัญที่ ฮินาตะ โกโต เด็กวัย 5 ขวบ แขนติดอยู่ในสายพานบันไดเลื่อนในสกีรีสอร์ตอาซะริกาว่า ในจังหวัดฮอกไกโด เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ อาการสาหัส ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC อัปเดตความคืบหน้าว่าหนูน้อยคนดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว ภายหลังจากที่เขาล้มและแขนขวาติดกับสายพานบันไดเลื่อนในสกีรีสอร์ต ซึ่งแม้ว่าบันไดเลื่อนดังกล่าวจะมีระบบรักษาความปลอดภัย แต่ด้วยเหตุผลบางประการระบบดังกล่าวไม่ทำงาน ทำให้แม่ต้องรีบวิ่งไปกดปุ่มหยุดฉุกเฉิน ขณะที่สายพานลากเด็กขึ้นไป
อย่างไรก็ตามทางพนักงานยืนกรานว่าระบบรักษาความปลอดภัยจะทำงานทันที หากมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปติดในสายพานจะหยุดทำงาน และจากการทดสอบระบบก็ในช่วงเช้าก็ไม่พบความผิดพลาด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าทำการตรวจสอบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีความประมาทเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นแง่ในการผลิตหรือในแง่ของการทำนุบำรุง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฮอกไกโดระทึก เด็ก 5 ขวบแขนติดสายพานบันไดเลื่อนในสกีรีสอร์ต หมดสติอาการสาหัส
- คลิป บันไดเลื่อนสุวรรณภูมิ พังกลางคัน ผดส.หวิดร่วง สกรูขาด แต่เซฟตี้ตัดทัน
- ผู้โดยสาร ถูกทางเลื่อนสนามบินดอนเมืองดูด ขาซ้ายขาด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: