เสียชีวิตแล้ว หนูน้อย 5 ขวบ ล้มแขนติดกับทางเลื่อนสกีรีสอร์ตฮอกไกโด

เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 14:59 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 08:12 น.
เสียชีวิตแล้ว หนูน้อย 5 ขวบ ที่ล้มและแขนติดกับทางเลื่อนสกีรีสอร์ตฮอกไกโด ก่อนที่ระบบรักษาความปลอดภัยจะไม่ทำงาน

จากกรณีสะเทือนขวัญที่ ฮินาตะ โกโต เด็กวัย 5 ขวบ แขนติดอยู่ในสายพานบันไดเลื่อนในสกีรีสอร์ตอาซะริกาว่า ในจังหวัดฮอกไกโด เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ อาการสาหัส ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดสำนักข่าว BBC อัปเดตความคืบหน้าว่าหนูน้อยคนดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว ภายหลังจากที่เขาล้มและแขนขวาติดกับสายพานบันไดเลื่อนในสกีรีสอร์ต ซึ่งแม้ว่าบันไดเลื่อนดังกล่าวจะมีระบบรักษาความปลอดภัย แต่ด้วยเหตุผลบางประการระบบดังกล่าวไม่ทำงาน ทำให้แม่ต้องรีบวิ่งไปกดปุ่มหยุดฉุกเฉิน ขณะที่สายพานลากเด็กขึ้นไป

อย่างไรก็ตามทางพนักงานยืนกรานว่าระบบรักษาความปลอดภัยจะทำงานทันที หากมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปติดในสายพานจะหยุดทำงาน และจากการทดสอบระบบก็ในช่วงเช้าก็ไม่พบความผิดพลาด

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าทำการตรวจสอบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีความประมาทเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นแง่ในการผลิตหรือในแง่ของการทำนุบำรุง

