จำคุกตลอดชีวิต เจ้าของรีสอร์ตสกีตุรกี เพลิงไหม้คร่า 78 ศพ ช่วงต้นปี
จำคุกตลอดชีวิต เจ้าของรีสอร์ตสกีตุรกีและผู้เกี่ยวข้อง เพลิงไหม้คร่า 78 ศพ บาดเจ็บ 133 ราย หลังศาลพิเคราะห์แล้วว่าประมาทร้ายแรง
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน สำนักข่าว CNN รายงานว่าศาลตุรกีได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเจ้าของรีสอร์ตสกีและผู้เกี่ยวข้องอีก 10 ราย ฐานความผิดประมาทร้ายแรง เป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ และมีผู้เสียชีวิต 78 ศพ บาดเจ็บ 133 ราย โดยเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม
ตามคำฟ้อง ระบุว่าไฟได้เริ่มลุกไหม้เมื่อเวลาตี 3.17 น. ตามเวลาท้องถิ่น สืบเนื่องจากที่ประกายไฟจากเตาย่างไฟฟ้าไปติดกับถังขยะ ก่อนจะทำให้สายท่อแก๊สหุงต้ม รั่วและเกิดเพลิงไหม้ขึ้น พนักงานสังเกตเห็นเปลวไฟหลังจากนั้นประมาณ เจ็ดนาที แต่ภายในเวลาเพียง สองนาทีต่อมา ไฟก็ลุกลามจนควบคุมไม่ได้ อากาศที่พัดเข้ามาทางประตูที่เปิดอยู่ช่วยเร่งให้ไฟลุกแรงขึ้น และเพลิงได้ลามไปทั่วเพดานไม้ของอาคารอย่างรวดเร็ว
จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า มาตรการด้านความปลอดภัยที่บกพร่อง ไม่มีระบบดูดควัน การเตือนภัยที่ชำรุด การฝึกอบรมพนักงานที่ไม่เพียงพอ และการขาดระบบสปริงเกลอร์ รวมไปถึงไม่มีไฟส่องทางฉุกเฉิน ป้ายบอกทางหนีไฟ และทางออกสำรอง ทำให้การอพยพแขกของโรงแรมจำนวน 238 คน เป็นไปอย่างยากลำบาก นำไปสู่เหตุสูญเสียในที่สุด
โดยศาลมองว่าเจ้าของโรงแรมพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องนั้น ประมาทเลินเล่อโดยมีเจตนาที่อาจถึงแก่ชีวิต ทั้งหมดถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาการเสียชีวิตของเด็ก และถูกลงโทษจำคุกเพิ่มเติมอีก 25 ปี สำหรับการเสียชีวิตของเหยื่อรายอื่นอีก 44 ศพ
