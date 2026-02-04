ข่าว

ยอมรับผิด! ประกันสังคม ขอโทษระบบขัดข้อง ปัญหาเพียบ ข้อมูลมั่ว-ยอดไม่ตรง

ประกันสังคม ยอมรับผิด ระบบแอปฯ SSO Plus ขัดข้อง

ประกันสังคม ยอมรับผิด-ขอโทษ ระบบแอปฯ SSO Plus ขัดข้อง ยังไม่เสถียร เจอปัญหาเพียบ ข้อมูลมั่ว-เงินสมทบหาย-ยอดไม่ตรง เร่งแก้ปมข้อมูลผิดพลาดด่วน ทำงานจนถึงเที่ยงคืน

หลังจากที่สำนักงานประกันสังคมได้ปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ไปตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2569 และกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ปรากฏว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก มีผู้ประกันตนจำนวนมากร้องเรียนปัญหาการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus และระบบฐานข้อมูลที่ผิดพลาด ทั้งที่โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 850 ล้านบาท

จากการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ส่งเข้ามายังเพจดัง Drama-addict และสื่อโซเชียลต่าง ๆ พบปัญหาหลากหลายรูปแบบ เริ่มจากกรณีผู้ประกันตนรายหนึ่งพบว่า แม้ชื่อ-นามสกุลในระบบจะถูกต้อง แต่ข้อมูลที่อยู่กลับกลายเป็นของใครก็ไม่รู้ ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นทันทีที่อัปเดตและเปิดใช้งานแอปพลิเคชันใหม่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังพบความผิดปกติของตัวเลขยอดเงินสมทบชราภาพ มีผู้ร้องเรียนระบุว่า หน้าหลักของแอปพลิเคชันแสดงยอดเงิน 118,999.45 บาท แต่เมื่อกดเข้าไปดูรายละเอียดที่มุมขวาล่าง ยอดเงินกลับลดเหลือ 116,691.55 บาท ซึ่งตัวเลขไม่ตรงกัน อีกทั้งเมื่อตรวจสอบย้อนหลังยังพบว่า ยอดเงินสมทบสะสมในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลง บางปีเพิ่มขึ้น บางปีลดลง ทั้งที่เงินสะสมควรจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จน นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เอ่ยถามขึ้นมาว่า “ไม่ได้นำไปซื้ออะไรใช่ไหม”

ปัญหาอีกประการคือ ข้อมูลสิทธิประโยชน์หายไป ผู้ประกันตนรายหนึ่งระบุว่า ตนส่งเงินสมทบมาแล้ว 220 งวด ตามเกณฑ์หากครบ 180 เดือนจะต้องได้สิทธิบำนาญชราภาพ แต่หลังจากแอปพลิเคชันอัปเดต ระบบกลับแจ้งว่า “ยังไม่ได้รับสิทธิ” ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยได้รับสิทธิเรียบร้อยแล้ว

ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้งานหลายรายยังเจอปัญหาแอปพลิเคชันล่ม ไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ จนมีการตั้งคำถามว่าระบบมูลค่า 850 ล้านบาท ทำไมถึงยังมีปัญหาเช่นนี้

ปัญหาดังกล่าวยังลามไปถึงจุดชำระเงิน โดยพบกรณีผู้ประกันตนไปชำระเงินงวดเดือนกุมภาพันธ์ที่ร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven) แต่ระบบแจ้งเตือนว่ายังมียอดค้างชำระของเดือนมกราคม ทั้งที่ผู้ประกันตนยืนยันว่าจ่ายไปแล้ว พนักงานร้านสะดวกซื้อเองก็ยืนยันว่าช่วงนี้มีลูกค้าเจอปัญหานี้เยอะมาก

มีกรณีตัวอย่างที่ผู้ประกันตนไปติดต่อสำนักงานประกันสังคม เจ้าหน้าที่แจ้งว่ายอดเดือนมกราคมหายไปจริงและจะตรวจสอบให้ โดยให้ชำระของเดือนกุมภาพันธ์ไปก่อน แต่เมื่อชำระเสร็จแล้วกลับมาเช็กในแอปพลิเคชัน ระบบกลับแจ้งเตือนให้จ่ายทั้งของเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ซ้ำอีก อีกทั้งบางรายพบว่าเงินสมทบหายไป 1 เดือน เป็นจำนวนเงิน 432 บาท

ประกันสังคมขอโทษ ระบบกลับมาใช้ได้ แต่ยังขัดข้องอยู่
ทางด้านความเคลื่อนไหวจากสำนักงานประกันสังคม ผู้สื่อข่าวของเรื่องเล่าเช้านี้ได้สอบถามไปยัง นิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม ยอมรับว่าระบบยังมีข้อขัดข้องและยังไม่เสถียร ทางสำนักงานฯ พยายามเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่

นิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม
