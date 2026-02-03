กองทัพบก ยันทหารเป็นกลาง โต้คลิปเสียงก่อรัฐประหาร หากพรรคส้มเป็น รบ.
กองทัพบก ยันหน่วยทหารเป็นกลาง และจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมการเมือง หลังมีคลิปเสียงปริศนา บอกว่าจะก่อรัฐประหาร หากพรรคส้มเป็นรัฐบาล
กองทัพบก ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กชี้แจงหลังมีคลิปเสียง จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายบุคคลทางการเมืองกล่าวอ้างว่าหากพรรคประชาชนเป็นรัฐบาลจะเกิดการยึดอำนาจ
โดย พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า คลิปเสียงดังกล่าวยังไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ และไม่ใช่ท่าทีหรือจุดยืนของกองทัพบกแต่อย่างใด ซึ่งจากการฟังในเบื้องต้น ลักษณะของเสียงในคลิปคล้ายเป็นการสนทนาในประเด็นทางการเมือง ซึ่งการกล่าวอ้างบางส่วนอาจเป็นความคิดเห็นในระดับบุคคล และผู้ที่ปรากฏในบทสนทนาไม่ได้เป็นผู้แทนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทัพบกโดยตรง ส่งผลให้เนื้อหาบางประเด็นยังขาดความน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ในช่วงห้วงการเลือกตั้ง กองทัพบกขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังและติดตามข่าวสารจากแหล่งต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
โฆษกกองทัพบก ยืนยันว่า ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในช่วงการเลือกตั้ง หน่วยทหารทุกระดับจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง และจะมุ่งสนับสนุนให้กำลังพลในสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามกลไกของระบอบประชาธิปไตย ในฐานะประชาชนชาวไทยที่มีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
