“พิธา” ยอมรับเสียใจ พูดไม่เคลียร์ปม “ทหารมีไว้ทำไม” ยืนยันเคารพทหารในสนามรบ
พิธา ยอมรับเสียใจ ที่ตนพูดไม่เคลียร์เรื่อง ทหารมีไว้ทำไม ที่ตนคิดคือทหารสนามกอล์ฟ ทหารที่มีนาฬิกาแพง ยืนยันเคารพทหารในสนามรบ
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้กล่าวบนเวทีขณะพูดคุยกับประชาชนที่นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงวาทะกรรมที่นายพิธาเคยพูดว่า “ทหารมีไว้ทำไม?” ซึ่งเป็นวลีที่มีการหยิบยกมาพูดกันมากในช่วงก่อนเลือกตั้ง 69 และหลังการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
โดยนายพิธาบอกว่า ตนเคยที่ไปพูดที่ จ. กาญจนบุรี แล้วก็โดนโจมตีอยู่ปัจจุบันนี้ คำว่า “ทหารมีไว้ทำไม?” ตอนที่พูด ตนนึกถึงทหารสนามกอล์ฟ ไม่ได้นึกถึงทหารสนามรบ นี่คือความผิดของตน
นายพิธา ยอมรับว่า ฃจนถึงทุกวันนี้ยังรู้สึกเสียใจ และรู้สึกอยากจะขอโทษกับทหารสนามรบจริง ๆ ทหารชั้นผู้น้อย ทหารมืออาชีพที่เขาเสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินของเรา เพราะว่าตอนที่พูด พูดในช่วงที่มีทหารที่มีนาฬิกาแพง ๆ เป็นทหารรัฐประหาร เป็นทหารสนามกอล์ฟซะเยอะ
แต่ว่าไม่ได้พูดออกมาให้มันชัด ย้ำว่าตนเคารพทหารที่เป็นทหารสนามรบ แต่ทหารที่ปกครองประเทศหรือทหารสนามกอล์ฟที่กินภาษีของประชาชนนั่นน่ะ คนละเรื่องกัน แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่พูดไปตอนนั้นมันล้าสมัยมาก กับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ณ ตอนนี้
นายพิธา ยังให้ความเห็นถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เพิ่มเติมด้วยว่า ตอนนี้หยุดยิงอยู่ สิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกคือ ต้องติดตามและบันทึกทั้งหมดว่า “ฮุน เซน” ทำอะไร เพราะตนเชื่อว่าตอนนี้ ฮุน เซน กำลังสะสมอาวุธอยู่
อย่างที่สอง จุดอ่อนของ ฮุน เซน มีที่ไหนบ้าง เส้นเงินของอยู่ที่ไหนบ้าง ตนได้เข้าห้องสมุดฮาร์วาร์ด เขาบอกว่าอยู่ที่ไซปรัส มอลตา เบลารุส จุดอ่อนเรื่องการฆาตกรรมชาวกัมพูชาในกรุงเทพฯ แน่นอน ต้องทำให้คน ๆ นั้นรับผิดชอบ แล้วก็แก้ไขว่าโอเค ไม่ให้เขาสะสมอาวุธเพิ่ม
นอกจากนี้ตนดูใน Harvard มี Global Witness บอกว่า มีบริษัทที่อยู่ในตระกูลฮุนทั้งหมด 114 บริษัท พวกนี้ต้อง คว่ำบาตรให้หมด อเมริกาอุตส่าห์บอกมาแล้ว จีนอุตส่าห์บอกมาแล้ว เกาหลีใต้อุตส่าห์บอกมาแล้ว ต้องตัดเส้นทางการเงินพวกนี้
