หวานมาก! ตั้น พิเชษฐ์ไชย แต่งงานแฟนสาว เริ่มต้นชีวิตคู่ พี่ชาย ‘ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ โผล่ยินดี

สุดเซอร์ไพรส์ ตั้น พิเชษฐ์ไชย เผยภาพแต่งงานแฟนสาว ‘ปุ๊กลุก’ แคปชั่นหวานเริ่มบทใหม่ชีวิต พี่ชาย ‘ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ โผล่เมนต์ ร่วมยินดีน้องชายเริ่มต้นชีวิตคู่

ต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์แบบหวานฉ่ำจนน้ำตาลเรียกพี่ อดีตพระเอกหนุ่มมาดเข้ม ตั้น พิเชษฐ์ไชย น้องชายสุดหล่อของพระเอกตลอดกาล ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ทำเอาแฟนคลับเซอร์ไพรส์กันถ้วนหน้า หลังโพสต์ภาพคู่สุดโรแมนติกที่ดูยังไงก็คือสัญญาณข่าวดีต้อนรับวาเลนไทน์

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว หนุ่มตั้นเคยเปิดตัวหวานใจสาวสวยดีกรีอดีตแอร์โฮสเตส คุณปุ๊กลุก แต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา เจ้าตัวได้อัปเดตสถานะหัวใจอีกครั้งที่ดูเหมือนจะเป็นการเลื่อนขั้นสู่คู่ชีวิตอย่างเป็นทางการ

จากภาพที่ทั้งคู่โพสต์ลงอินสตาแกรม pooklooksflower เห็นว่า หนุ่มตั้นมาในชุดสูทสีเทาดูภูมิฐาน ส่วนฝ่ายหญิงงดงามในชุดเดรสลูกไม้สีม่วงเข้ม พร้อมถือช่อดอกไม้สีขาวในมือ โดยมีแบ็คดรอปดอกไม้ด้านหลังปรากฏชื่อภาษาอังกฤษสีทองว่า “THIDA PICHESTCHAI” ซึ่งเป็นชื่อจริงของฝ่ายหญิงเคียงคู่กับนามสกุลของฝ่ายชาย

ปุ๊กลุก โพสต์ระบุวันที่ “01.02.26” พร้อมแคปชั่นสั้น ๆ แต่ความหมายลึกซึ้งว่า “A New Chapter Begins…” (บทใหม่ของชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว)

งานนี้พี่ชายที่แสนดีอย่าง ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีผ่านคอมเมนต์ว่า “ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องชาย” การันตีความอบอุ่นของครอบครัวผลดีได้เป็นอย่างดี รวมถึงเพื่อนและแฟนคลับที่ต่างเข้ามาร่วมอวยพรกันอย่างคับคั่ง เช่น พวกเราขอแสดงความยินดีกับคุณตั้นและคุณปุ๊กด้วยนะครับ, ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้งสองมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ, มีความสุขมากๆครับพี่ตั้น และ ยินดีด้วนนะคุณตั้น เป็นฝั่งเป็นฝาแล้ววว

ตั้น พิเชษฐ์ไชย แต่งงาน
ภาพจาก Instagram : tun_pichestchai_ironman

 

ตั้น พิเชษฐ์ไชย แต่งงานแฟนนอกวงการ
ภาพจาก Instagram : tun_pichestchai_ironman
ตั้น พิเชษฐ์ไชย แต่งงานแฟนนอกวงการ-2
ภาพจาก Instagram : tun_pichestchai_ironman

