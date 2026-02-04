การเงินเศรษฐกิจ

วิธีเช็กสถานะ คืนภาษี 2569 ง่ายๆ ผ่าน D-My Tax ยื่นไปกี่วันถึงได้เงิน?

เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 10:59 น.
65
การเช็กสถานะคืนภาษี 2569 ผ่าน My Tax Account ทำได้ง่ายและสะดวก

วิธีเช็กสถานะคืนภาษี 2569 ผ่าน My Tax Account (D-MyTax) แบบละเอียด ทำตามได้จริง พร้อมคำตอบยื่นไปกี่วันถึงได้เงิน ปัจจัยที่ทำให้คืนช้า วิธีเช็กพร้อมเพย์ผูกบัญชีธนาคารไหน และควรทำอย่างไรเมื่อระบบขอเอกสารเพิ่ม

การเช็กสถานะ คืนภาษี 2569 (ปีภาษี 2568) ในปัจจุบันทำได้สะดวกที่สุดผ่านระบบ My Tax Account (หรือบริการ D-MyTax) ของกรมสรรพากร เนื่องจากเป็นช่องทางทางการที่ปลอดภัยสำหรับการติดตามผลการคืนภาษีและการนำส่งเอกสาร โดยมีการยืนยันตัวตนก่อนใช้งานตามมาตรฐาน PDPA

ก่อนเช็กสถานะ เตรียม 3 สิ่งนี้ให้พร้อม

เพื่อให้การตรวจสอบลื่นไหล ไม่สะดุดกลางทาง ควรเตรียมข้อมูลดังนี้

1. เลขบัตรประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

2. บัญชีเข้าใช้งาน บัญชีที่ใช้ยื่น e-Filing (RD ID) หรือ แอปพลิเคชัน ThaID สำหรับการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล

3. โทรศัพท์มือถือหรืออีเมล สำหรับรับรหัส OTP ในขั้นตอนยืนยันตัวตน

วิธีเช็กสถานะคืนภาษี 2569 ผ่าน My Tax Account

ทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ โดยเริ่มจากการ เข้าเว็บไซต์ กรมสรรพากร ไปที่ พอร์ทัลบริการภาษี ของกรมสรรพากร แล้วเลือกเมนู My Tax Account หรือ D-My Tax

จากนั้นให้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบ สามารถเลือกเข้าใช้งานได้ 2 รูปแบบหลัก คือ เข้าผ่าน Digital ID / ThaID (สแกน QR Code ผ่านแอป ThaID) หรือเข้าผ่าน RD ID (บัญชีเดียวกับที่ใช้ยื่น e-Filing)

ตรวจสอบสถานะ เลือกเมนู ติดตามสถานะขอคืน/นำส่งเอกสาร เพื่อดูความคืบหน้าล่าสุดของแบบที่ยื่นไป ในส่วนของ กรณีต้องส่งเอกสาร หากระบบขึ้นสถานะว่า ขอเอกสารเพิ่มเติม/ให้นำส่งเอกสาร ให้รีบจัดเตรียมและอัปโหลดผ่านระบบทันที เพราะยิ่งส่งช้า การพิจารณาก็จะยิ่งล่าช้าออกไป

เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนเช็กสถานะคืนภาษี 2569 เพื่อความรวดเร็ว
กรมสรรพากร

แปลความหมาย สถานะ ที่พบบ่อย ในการขอคืนภาษี

เมื่อเข้าไปดูแล้วอาจเจอข้อความเหล่านี้ นี่คือความหมายเบื้องต้น

อยู่ระหว่างดำเนินการ/พิจารณา

  • เจ้าหน้าที่และระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

ขอเอกสารเพิ่ม

  • จำเป็นต้องส่งหลักฐานประกอบการลดหย่อนหรือรายได้เพิ่มเติม (เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย)

ส่งคืนภาษี/อนุมัติแล้ว

  • ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการโอนเงินคืน

ได้รับเงินคืนแล้ว

  • กรมสรรพากรโอนเงินสำเร็จ หรือได้ดำเนินการคืนเงินเรียบร้อยแล้ว

ไขข้อข้องใจ ยื่นไปกี่วันถึงได้เงิน?

ระยะเวลาการได้รับเงินคืนแบ่งออกเป็น 2 กรอบเวลาหลัก ๆ ดังนี้

1. กรอบระยะเวลาตามระเบียบทางการ

กรมสรรพากรระบุว่า หากเอกสารชัดเจนว่ามีการเสียภาษีเกิน ผิด ซ้ำ หรือไม่มีหน้าที่ต้องเสีย จะดำเนินการคืนภาษี ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับคำร้องหรือแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด.90/91)

2. ความเร็วหลังสถานะขึ้น อนุมัติ

หากสถานะเปลี่ยนเป็น ส่งคืน/อนุมัติแล้ว และผู้เสียภาษีได้ผูกบัญชี พร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน ไว้แล้ว เงินมักจะเข้าบัญชีภายในเวลาไม่กี่วันทำการ (โดยทั่วไปประมาณ 3–7 วันทำการหลังอนุมัติ ขึ้นอยู่กับรอบการโอน)

สรุปสั้น ๆ คือ เร็วสุด เพียงไม่กี่วันทำการหลังจากสถานะเปลี่ยนเป็นอนุมัติ กรณี ช้าสุด อาจใช้เวลาเกือบ 3 เดือน หากต้องมีการตรวจสอบเอกสารละเอียดหรือขอข้อมูลเพิ่ม

เช็กให้ชัวร์ เงินเข้าบัญชีไหน

การรับเงินคืนผ่านพร้อมเพย์เป็นวิธีที่สะดวกที่สุด แต่ต้องระวังการผูกบัญชีผิด

1. ตรวจสอบบัญชี ในระบบ My Tax Account มีเมนูให้ตรวจสอบได้ว่าท่านผูกพร้อมเพย์รับเงินคืนไว้กับธนาคารใด (ในเมนูติดตามสถานะ)

2. ช่องทางหลัก ในแบบ ภ.ง.ด.91 กรมสรรพากรระบุชัดเจนว่าแนวทางการคืนเงินจะทำผ่าน ระบบโอนแบบพร้อมเพย์ เพื่อความรวดเร็ว

5 สาเหตุที่ทำให้ได้เงินคืนช้า

หากรู้สึกว่ารอนานผิดปกติ อาจเกิดจากสาเหตุเหล่านี้

ส่งเอกสารเพิ่มเติมล่าช้า

  • เมื่อระบบขอเอกสารแล้วผู้ยื่นไม่ได้เข้าไปเช็กหรือส่งช้า

ข้อมูลไม่ตรง

  • รายได้หรือรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ (เช่น ใบ 50 ทวิ ไม่ตรงกับที่นายจ้างส่งกรมฯ)

ปัญหาพร้อมเพย์

  • ยังไม่ได้สมัครพร้อมเพย์ หรือผูกไว้กับบัญชีธนาคารที่ปิดไปแล้ว หรือผูกผิดธนาคาร

ยอดขอคืนสูง

  • กรณีมียอดขอคืนจำนวนมาก อาจเข้าข่ายต้องได้รับการตรวจสอบรายละเอียดมากกว่าปกติ

การยื่นแก้ไข

  • หากยื่นแล้วพบข้อผิดพลาดจนต้องยื่นเพิ่มเติมหรือแก้ไขแบบ จะต้องเริ่มกระบวนการตรวจสอบใหม่ตามแนวทางที่กำหนด
การเช็กสถานะคืนภาษี 2569 เป็นวิธีที่ปลอดภัยและง่ายดาย
เงินคืนภาษี คืออะไร

ถ้ารอนานเกินไป ควรทำอย่างไร?

เช็กสถานะอีกครั้ง

  • เข้าไปดูใน D-MyTax ว่ามีสถานะ ขอเอกสารเพิ่มเติม ค้างอยู่หรือไม่ เพราะบางครั้งระบบรอข้อมูลจากเราอยู่

ติดต่อเจ้าหน้าที่

  • หากสถานะนิ่งนานเกินไป สามารถโทรสอบถาม RD Call Center 1161 หรือติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่

เงินคืนภาษี คืออะไร? ทำไมบางคนได้คืนเป็นหมื่น

การคืนภาษี คือเงินที่ กรมสรรพากร คืนกลับมาให้เรา เพราะตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เราถูกหักเงินไปจ่ายภาษี เยอะเกินกว่าที่ควรจะจ่ายจริง

สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เงินมัดจำของเราสูงกว่าค่าภาษีจริง มักเกิดจาก 3 ข้อนี้

1. โดนหักระหว่างปีไว้เยอะ โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน หรือฟรีแลนซ์ที่มีรายได้หลายทาง

2. มีตัวช่วยลดหย่อนภาษี ระหว่างปีคุณอาจจะซื้อประกันชีวิต, ซื้อกองทุน (SSF/RMF), จ่ายดอกเบี้ยบ้าน หรือบริจาคเงิน สิ่งเหล่านี้จะไปกดให้ “บิลภาษีจริง” ต่ำลง แต่เงินที่ถูกหักไปแล้วมันเท่าเดิม ส่วนต่างจึงเยอะขึ้น

3. จ่ายผิด/ซ้ำ หรือบางคนรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี แต่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไปก่อน ก็สามารถขอคืนได้ทั้งหมด

อ้างอิงข้อมูลจาก: ไทยคู่ฟ้า, กรมสรรพากร

