จนท. ระทึกกลางดึก เข้าเก็บกู้ระเบิด 2 จุด กลางปั้มน้ำมัน จ.ปัตตานี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 08:02 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 08:02 น.
66
ขอบคุณภาพจาก : อนุวัต จัดให้

เจ้าหน้าที่ระทึก เข้าเก็บกู้ระเบิด 2 จุด กลางปั้มน้ำมัน จ.ปัตตานี หลังได้รับแจ้งจากพนักงานปั๊ม คาดเกี่ยวกับความไม่สงบในพื้นที่

พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ได้รับแจ้งจากพนักงานปั้มน้ำมัน บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ถ.หนองจิก ต.สะบารัง เมื่อช่วงดึกของวันที่ 3 ก.พ. 69 ว่า พบวัตถุต้องสงสัยภายในห้องน้ำภายในปั๊ม หลังรับแจ้งจึงแจ้ง พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ทราบพร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด เข้าตรวจสอบพื้นที่ทันที

เมื่อถึงที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบ ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้จุดเสี่ยงภัย จากการตรวจสอบภายในห้องน้ำชายของปั๊มน้ำมัน พบวัตถุต้องสงสัยลักษณะเป็นอุปกรณ์ประกอบด้วยแผงวงจรดิจิทัลตั้งเวลา บรรจุอยู่ในถุงซิปล็อก ซุกซ่อนภายในอ่างชักโครก เจ้าหน้าที่จึงถอยกำลังออกจากพื้นที่ ก่อนให้ชุด EOD เข้าทำการตรวจสอบและใช้ยิงแรงดันน้ำยิงทำลายวัตถุดังกล่าวทันที

ต่อมาเวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพบวัตถุต้องสงสัยอีก 1 จุด ภายในปั๊มน้ำมัน ตั้งอยู่ริม ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง ซึ่งอยู่ห่างจากจุดแรกประมาณ 1 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย จากการตรวจสอบพบวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ในอ่างชักโครกห้องน้ำคนพิการ มีลักษณะคล้ายกับจุดแรก ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้สวมชุดบอมบ์สูท และทำการทำลายด้วยปืนแรงดันน้ำทันที

จากการตรวจสอบพบว่า วัตถุต้องสงสัยทั้ง 2 จุด เป็นระเบิดขนาดเล็กแบบตั้งเวลา ไม่มีสะเก็ดระเบิด บรรจุอยู่ในถุงซิปล็อก โดยโชคดีจุดแรกระเบิดไม่ทำงาน เนื่องจากน้ำเข้าแผงวงจร ขณะที่ระเบิดจุดที่สองพบว่าคนร้ายได้มีการตั้งเวลาระเบิดไว้เวลา 22.00 วันที่ 14 ก.พ. ซึ่งตรงกับคืนวันวาเลนไทน์ จึงชื่อว่าระเบิดทั้งสองจุดน่าจะมีการตั้งวันเวลาเดียวกัน

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุในจุดแรก พนักงานปั๊มน้ำมันได้เข้าไปใช้ห้องน้ำชาย แต่กดชักโครกไม่ลง จึงเปิดดูและพบวัตถุต้องสงสัยดังกล่าว จึงรีบแจ้งพนักงานให้ออกจากพื้นที่และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที ภายหลังเจ้าของปั๊มน้ำมันได้แจ้งไปยังพนักงานปั๊มน้ำมันอีกแห่งที่อยู่ใกล้เคียงให้ตรวจสอบห้องน้ำทุกจุด จนกระทั่งจุดที่สองพนักงานปั้นเข้าตรวจสองพบวัตถุต้องสงสัยในห้องน้ำคนพิการ และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด พยานแวดล้อม และตรวจหาดีเอ็น แฝงในวัตถุต้องสงสัย เพื่อหาความเชื่อมโยงของผู้ก่อเหตุ โดยหน่วยความมั่นคงเชื่อว่า การก่อเหตุครั้งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

