ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” ลั่นไม่ได้เพ้อเจ้อ ตั้งเป้าส่งไทยไปดาวอังคาร ชี้ชาติอื่นก็ทำได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 08:02 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 08:02 น.
50

เต้ มงคลกิตติ์ ลั่นไม่ได้เพ้อเจ้อ ตั้งเป้าส่งไทยไปดาวอังคารหากตนได้เป็นนายก ชี้ชาติอื่นก็ทำได้ อยากให้ประเทศไทยพัฒนาแบบติดสปีด

นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ พี่เต้ เลขาธิการและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคทางเลือกใหม่ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “รายชื่อประเทศและองค์กรที่ไปถึงดาวอังคาร

1.สหรัฐอเมริกา (NASA): เป็นชาติแรกและมีภารกิจมากที่สุด ทั้งแบบโคจร (Orbiter), ลงจอด (Lander) และรถสำรวจ (Rover) เช่น Perseverance

2.รัสเซีย (อดีตสหภาพโซเวียต): เป็นชาติแรกที่ส่งยานผ่านและลงจอดได้สำเร็จในช่วงปี 1970s

3.สหภาพยุโรป (ESA): ประสบความสำเร็จในการส่งยานโคจร Mars Express

4.อินเดีย (ISRO): ประสบความสำเร็จในการส่งยาน Mars Orbiter Mission (Mangalyaan) เข้าสู่วงโคจรในภารกิจแรกเมื่อปี 2014

5.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE): ส่งยาน “โฮป” (Hope Probe) เข้าสู่วงโคจรสำเร็จในปี 2021 นับเป็นประเทศอาหรับแรก

6 จีน (CNSA): ประสบความสำเร็จกับภารกิจ “เทียนเวิ่น-1″ (Tianwen-1) ทั้งโคจรและลงจอดได้สำเร็จ

********ต่อไป ต้อง ประเทศไทย ยุค พี่เต้007*******

ผม ไม่ได้ เพ้อเจ้อ เพราะชาติอื่น เขาทำได้แล้ว ผมแค่ต้องการให้ ประชาชนไทย ประเทศไทย พัฒนาแบบติดสปีด แข่งกับประเทศอื่นๆเขาได้ ผมตั้งใจจริง แค่นั้นครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” ลั่นไม่ได้เพ้อเจ้อ ตั้งเป้าส่งไทยไปดาวอังคาร ชี้ชาติอื่นก็ทำได้

15 วินาที ที่แล้ว
โมซูจิน นักร้องเกาหลี เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ปี ต้นสังกัดขอปิดสาเหตุ ข่าวต่างประเทศ

ช็อกวงการ โมซูจิน นักร้องเกาหลี เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ญาติไม่เผยสาเหตุ วอนอย่าเดา

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” กางหลักฐาน ผู้สมัคร สส. พรรคส้ม เคยเป็นรองนายกฯ แม้อายุไม่ถึง

17 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 30 1 69 ดูดวง

4 ราศี ผลงานเข้าตาเจ้านาย มีเกณฑ์ปรับตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปหลุด CEO เริงรัก ลูกน้องสาว เสียงครางดังลั่นออฟฟิศ ก่อนถูกปลดบอร์ดบริหารทั้งคู่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

รวบ “เจอร์วอนตา เดวิส” นักมวยแชมป์โลก WBA หลังหนีหมายจับคดีทำร้ายร่างกาย 2 สัปดาห์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอนนี่ บลู เลื่อนภารกิจทุบสถิติเซ็กซ์มาราธอน เผยกลัวเดินกลับบ้านไม่ไหว ข่าวต่างประเทศ

อึ้งเหตุผล! ดาว OnlyFans ขอเลื่อนเซ็กซ์มาราธอน ทุบสถิติเก่า ฟาด 1057 คน ใน 12 ชม.

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดแฟ้มคดี หมอโหด พบประวัติขู่ฆ่า-ขืนใจอดีตภรรยา ก่อนจบที่โศกนาฏกรรม

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1 ก.พ. 69 จุดธูปปู่ได้เลขเบิ้ล แจกเลขท้ายเน้น ๆ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคมก้มหัวขอโทษปมระบบ 850 ล้านล่ม ข่าว

สรยุทธ หลุดถาม แอปฯ 850 ล้านล่ม เฮงซวยไหม? ประกันสังคม ไหว้ขอโทษ-รับทุกคำวิจารณ์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลุ่มวัยรุ่นตีกันในโรงพยาบาลกุยบุรี ทำให้บุรุษพยาบาลได้รับบาดเจ็บ ข่าว

คลิปป่าเถื่อน! แก๊งโจ๋บุกรุมยำอริคาเตียง รพ.กุยบุรี บุรุษพยาบาลรับเคราะห์โดนเตะเต็มแข้ง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายหัวร้อน ด่าเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ โวยตักอาหารไม่แบ่งคนอื่น ก่อนเดินหนี ไร้คำขอโทษ ข่าว

ชายหัวร้อน ด่าเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ เจอพลเมืองดีสวนกลับ ก่อนเดินหนี ไร้คำขอโทษ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นุ่น รมิดา โพสต์ครั้งแรก หลังสูญเสียลูกสาว อายุครรภ์ 9 เดือน จากภาวะมดลูกแตก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พีท กันตพร ตอบชัดเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวของน้องชายแก้มบุ๋ม บันเทิง

พีท กันตพร ตอบชัด ปมน้องชาย “แก้มบุ๋ม” ยัน แยกบ้านแล้ว ไม่ขอก้าวก่าย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม แจงดราม่าตัดสูท 30 ล้าน ยันใช้งบบริหารตามระเบียบ ข่าว

ฟังชัด ๆ ประกันสังคม ตอบดราม่าตัดสูท 35 ล้าน ทำตามระเบียบ แต่ถูกมองฟุ่มเฟือย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 3 สำนักดัง ไทยรัฐ-เดลินิวส์-บางกอกทูเดย์ งวด 1/2/69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รอดแล้ว! 4 พี่สาว เน็กชาลี ชนะคดีหมิ่นประมาท ศาลยกฟ้อง ไม่ต้องติดคุก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จักภาวะ &quot;มดลูกแตก&quot; คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง ข่าว

รู้จักภาวะ “มดลูกแตก” คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่ ข่าว

กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.ฉะเชิงเทรา 2569 ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. ฉะเชิงเทรา 2569 รวม 26 คน ครบ 4 เขต ก่อนไปใช้สิทธิ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อ.ปริญญา&quot; โดดป้อง &quot;หมอสุภัทร&quot; กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม ข่าว

“อ.ปริญญา” โดดป้อง “หมอสุภัทร” กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ โพสต์เกี่ยวกับสูทประกันสังคมที่ตัดมาแล้ว 2 รอบใน 5 ปี เศรษฐกิจ

สรยุทธ เพิ่งรู้ สูทประกันสังคม ตัดมาแล้ว 2 รอบ 5 ปีเปลี่ยนที ครั้งละ 7 พันชุด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนประหารชีวิตแล้ว 11 สมาชิก “ตระกูลหมิง” แก๊งค์มาเฟียคอลเซ็นเตอร์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;นิกกี้ มินาจ&quot; ประกาศลั่น เป็นแฟนคลับเบอร์ 1 &quot;ทรัมป์&quot; ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก ข่าวต่างประเทศ

“นิกกี้ มินาจ” ลั่น แฟนคลับเบอร์ 1 “ทรัมป์” ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุยส์ สก๊อต-นุ่น รมิดา ร่ำไห้กลางโต๊ะแถลง สูญเสียลูกในท้อง จากสาเหตุ มดลูกแตก ทีมแพทย์ต้องช่วยชีวิตแม่ไว้ก่อน บันเทิง

หัวใจสลาย นุ่น-หลุยส์ ร่ำไห้เปิดใจหลัง สูญเสียลูกในท้อง จากภาวะ มดลูกแตก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 08:02 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 08:02 น.
50
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โมซูจิน นักร้องเกาหลี เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ปี ต้นสังกัดขอปิดสาเหตุ

ช็อกวงการ โมซูจิน นักร้องเกาหลี เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ญาติไม่เผยสาเหตุ วอนอย่าเดา

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
ดูดวงวันนี้ 30 1 69

4 ราศี ผลงานเข้าตาเจ้านาย มีเกณฑ์ปรับตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569

คลิปหลุด CEO เริงรัก ลูกน้องสาว เสียงครางดังลั่นออฟฟิศ ก่อนถูกปลดบอร์ดบริหารทั้งคู่

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569

รวบ “เจอร์วอนตา เดวิส” นักมวยแชมป์โลก WBA หลังหนีหมายจับคดีทำร้ายร่างกาย 2 สัปดาห์

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
Back to top button