“มงคลกิตติ์” ลั่นไม่ได้เพ้อเจ้อ ตั้งเป้าส่งไทยไปดาวอังคาร ชี้ชาติอื่นก็ทำได้
เต้ มงคลกิตติ์ ลั่นไม่ได้เพ้อเจ้อ ตั้งเป้าส่งไทยไปดาวอังคารหากตนได้เป็นนายก ชี้ชาติอื่นก็ทำได้ อยากให้ประเทศไทยพัฒนาแบบติดสปีด
นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ พี่เต้ เลขาธิการและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคทางเลือกใหม่ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “รายชื่อประเทศและองค์กรที่ไปถึงดาวอังคาร
1.สหรัฐอเมริกา (NASA): เป็นชาติแรกและมีภารกิจมากที่สุด ทั้งแบบโคจร (Orbiter), ลงจอด (Lander) และรถสำรวจ (Rover) เช่น Perseverance
2.รัสเซีย (อดีตสหภาพโซเวียต): เป็นชาติแรกที่ส่งยานผ่านและลงจอดได้สำเร็จในช่วงปี 1970s
3.สหภาพยุโรป (ESA): ประสบความสำเร็จในการส่งยานโคจร Mars Express
4.อินเดีย (ISRO): ประสบความสำเร็จในการส่งยาน Mars Orbiter Mission (Mangalyaan) เข้าสู่วงโคจรในภารกิจแรกเมื่อปี 2014
5.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE): ส่งยาน “โฮป” (Hope Probe) เข้าสู่วงโคจรสำเร็จในปี 2021 นับเป็นประเทศอาหรับแรก
6 จีน (CNSA): ประสบความสำเร็จกับภารกิจ “เทียนเวิ่น-1″ (Tianwen-1) ทั้งโคจรและลงจอดได้สำเร็จ
********ต่อไป ต้อง ประเทศไทย ยุค พี่เต้007*******
ผม ไม่ได้ เพ้อเจ้อ เพราะชาติอื่น เขาทำได้แล้ว ผมแค่ต้องการให้ ประชาชนไทย ประเทศไทย พัฒนาแบบติดสปีด แข่งกับประเทศอื่นๆเขาได้ ผมตั้งใจจริง แค่นั้นครับ”
