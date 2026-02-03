ดูดวง

5 ราศี บุพเพอาละวาด ไม่ต้องวิ่งตามความรักอีกต่อไป คนดี ๆ กำลังเข้ามา คู่แท้มาเคาะประตู

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 11:39 น.
52
ดูดวงวันนี้ 4 1 69

เช็ก 5 ราศีที่จักรวาลกำลังเหวี่ยง “คนคุณภาพ” เข้ามาในชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัว เตรียมรับแรงกระแทกจากกามเทพได้เลย

ช่วงเวลานี้ดวงดาวแห่งความรักกำลังโคจรเข้าสู่มุมที่ทรงพลังที่สุด ส่งผลให้ “กฎแห่งแรงดึงดูด” ทำงานอย่างหนักกับ 5 ราศี ต่อไปนี้ ที่บุพเพสันนิวาสจะไม่ได้มาแบบธรรมดา แต่มาแบบ “อาละวาด” คือมาแรง มาเร็ว และมาแบบคนที่ “ใช่” จนคุณต้องร้องว้าว! มาดูกันว่ามีราศีของคุณหรือไม่

1. ราศีกรกฎ

ชาวกรกฎที่เคยเจ็บช้ำ หรือปิดตายหัวใจไปแล้ว ขอให้เตรียมตัวให้ดี ประตูหัวใจที่คุณล็อกไว้แน่นหนา กำลังจะถูกเคาะโดยใครบางคนที่ดูอบอุ่น เป็นผู้ใหญ่ และมีความเข้าอกเข้าใจสูง เขาคนนี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อเรียกร้อง แต่เข้ามาเพื่อ “ให้” และ “รักษา” แผลใจของคุณ คุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลย แค่ทำตัวเป็นธรรมชาติ ความอ่อนโยนของคุณจะดึงดูดเขาเข้ามาเอง

2. ราศีตุลย์

ดาวศุกร์ส่องแสงสว่างวาบ! ชาวราศีตุลย์มีเกณฑ์ได้เจอคู่แท้จากแวดวงสังคมเดิม แต่ความรู้สึกจะเปลี่ยนไปแบบฉับพลัน บุพเพจะทำงานในรูปแบบของ “ความบังเอิญ” เช่น บังเอิญเจอกันที่ร้านกาแฟ บังเอิญต้องทำงานโปรเจกต์เดียวกัน การไม่ต้องวิ่งตามคือเรื่องจริง เพราะเขาจะวนเวียนอยู่รอบตัวคุณจนคุณเริ่มเอะใจว่า “คนนี้หรือเปล่านะ?”

3. ราศีมังกร

ปกติชาวมังกรจะโฟกัสแต่เรื่องงานและการสร้างเนื้อสร้างตัว จนลืมเรื่องหัวใจ แต่จักรวาลเห็นความตั้งใจของคุณแล้ว จึงส่ง “ของขวัญ” มาให้ คนคนนี้จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตความฝันของคุณ ไม่ใช่เข้ามาเป็นภาระ เขาจะชอบที่คุณเป็นคนเก่งและขยัน โดยที่คุณไม่ต้องพยายามแอ๊บแบ๊วหรือเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาใจใคร ความนิ่งและความมั่นคงของคุณคือเสน่ห์ที่มัดใจเขาอยู่หมัด

4. ราศีมีน

ชาวมีนผู้ช่างฝัน บทจะมาก็มาแบบบทละครซีรีส์เกาหลี! คุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่มีศีลเสมอกัน มีความชอบเรื่องมูเตลู ศิลปะ หรือดนตรีเหมือนกัน เขาจะเดินเข้ามาทักคุณก่อน หรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ต้องมารู้จักกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะดำเนินไปอย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง เหมือนรู้จักกันมาแรมปี

5. ราศีพฤษภ

หลังจากเจอความสัมพันธ์แบบ “รักเล่นๆ” หรือ “คุยแก้เหงา” มาเยอะ ถึงเวลาของชาวพฤษภที่จะได้เจอ “ตัวจริง” คนที่เข้ามาในช่วงนี้จะมีฐานะมั่นคง หรือมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่เกินตัว เขาพร้อมจะหยุดที่คุณ และต้องการสร้างอนาคต ไม่ใช่แค่คบผ่านๆ คุณแค่อยู่นิ่งๆ ในพื้นที่ของคุณ ทำตัวเองให้สวยหล่อดูดีเสมอ เดี๋ยวเขาจะพุ่งเข้าใส่เอง

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับ 5 ราศีผู้โชคดี (และราศีอื่นๆ ที่กำลังรอคอย) สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อ “ไม่ต้องวิ่งตาม” ไม่ได้แปลว่าให้ปิดตัวอยู่ในห้องนอน แต่หมายถึง “การกลับมารักตัวเองให้เต็มที่”

เมื่อพลังงานของคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความมั่นใจ และการเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self-Love) พลังงานนี้แหละครับ คือแม่เหล็กขนาดยักษ์ที่จะดึงดูด “คู่แท้” ให้เข้ามาหาคุณเอง

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

