“เต้” เสนอนโยบายกระตุ้นการมีบุตร เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย ส่งเสริมความมั่นใจ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 31 ม.ค. 2569 09:26 น.
เต้ มงคลกิตติ์ เสนอนโยบายกระตุ้นการมีบุตร เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย อยู่ในหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมความมั่นใจให้ท่านชาย

นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กถึงนโยบายหาเสียงเลือกตั้งก่อนถึงช่วงโค้งสุดท้ายว่า “เพิ่มเติม นโยบายส่งเสริมการมีบุตร เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย
หรือ ฝังมุก เพิ่มความมั่นใจ ให้อยู่ในหลักประกันสุขภาพ สปสช. กาเบอร์ 10 พรุ่งนี้ 1,8 ก.พ.69”

หลังจากนี้นโยบายนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก รวมถึง นายวัน อยู่บำรุง นักการเมืองตระกูลดังที่เข้ามาแสดงความเห็นว่า “เห้ย เห้ย เห้ย….พักบ้างเหอะเต้”

ทั้งนี้นายมงคลกิตติ์ เคยโพสต์ข้อความระบุว่า หากพรรคทางเลือกใหม่ได้เป็นรัฐบาล จะผลักดันให้ผู้หญิงวัย 36–50 ปี ได้รับสิทธิ ตกแต่ง–รีแพร์เลเบีย 1–2 ครั้ง ฟรี พร้อม ยาบำรุง ปจด. และ บรรจุไว้ใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

