“เต้” เสนอนโยบายกระตุ้นการมีบุตร เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย ส่งเสริมความมั่นใจ
เต้ มงคลกิตติ์ เสนอนโยบายกระตุ้นการมีบุตร เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย อยู่ในหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมความมั่นใจให้ท่านชาย
นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กถึงนโยบายหาเสียงเลือกตั้งก่อนถึงช่วงโค้งสุดท้ายว่า “เพิ่มเติม นโยบายส่งเสริมการมีบุตร เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย
หรือ ฝังมุก เพิ่มความมั่นใจ ให้อยู่ในหลักประกันสุขภาพ สปสช. กาเบอร์ 10 พรุ่งนี้ 1,8 ก.พ.69”
หลังจากนี้นโยบายนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก รวมถึง นายวัน อยู่บำรุง นักการเมืองตระกูลดังที่เข้ามาแสดงความเห็นว่า “เห้ย เห้ย เห้ย….พักบ้างเหอะเต้”
ทั้งนี้นายมงคลกิตติ์ เคยโพสต์ข้อความระบุว่า หากพรรคทางเลือกใหม่ได้เป็นรัฐบาล จะผลักดันให้ผู้หญิงวัย 36–50 ปี ได้รับสิทธิ ตกแต่ง–รีแพร์เลเบีย 1–2 ครั้ง ฟรี พร้อม ยาบำรุง ปจด. และ บรรจุไว้ใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
