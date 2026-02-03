ข่าวกีฬาฟุตบอล

เปิดสาเหตุ “โรนัลโด้” ตบะแตก ประท้วงไม่ลงสนามให้ อัล นาสเซอร์

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 14:01 น.
คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ปฏิเสธการลงสนามให้ อัล นาสเซอร์ ท่ามกลางกระแสข่าวไม่พอใจกองทุน PIF ที่ลำเอียงทุ่มงบให้ทีมคู่แข่งมากกว่า

สถานการณ์ในแคมป์ อัล นาสเซอร์ (Al Nassr) กำลังเข้าขั้นวิกฤต! เมื่อ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ซูเปอร์สตาร์หมายเลข 1 ตัดสินใจก่อหวอด “สไตรค์” โดยปฏิเสธลงสนามในเกมที่ต้นสังกัดในซาอุฯ เอาชนะ อัล ริยาด 1-0 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (2 ก.พ.) โดยเจ้าตัวไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรอง ทั้งที่สภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์ 100%

สกายสปอร์ตอ้างแหล่งข่าววงในระบุว่า “ซีอาร์ 7” รู้สึกขุ่นเคืองอย่างหนักต่อ กองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะ หรือ พีไอเอฟ (PIF) ของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นเจ้าของ 4 สโมสรยักษ์ใหญ่ในลีก โดยเจ้าตัวมองว่า อัล นาสเซอร์ กำลังได้รับการปฏิบัติแบบลูกเมียน้อย เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง อัล ฮิลาล, อัล อาห์ลี และอัล อิตติฮัด

ขณะที่ อัล ฮิลาล คว้าตัว ปาโบล มารี และเตรียมปิดดีล คาเดอร์ เมอิเต้ รวมถึงการปาดหน้าคว้า คาริม เบนเซม่า ไปร่วมทีม แต่อัล นาสเซอร์ กลับได้เพียงดาวรุ่งอย่าง ไฮเดอร์ อับดุลคารีม เท่านั้น

บอร์ดบริหารสั่งแช่แข็งการทำงานของ ซิเมา คูตินโญ่ ผู้อำนวยการกีฬา และโฮเซ่ เซเมโด้ ซึ่งทั้งคู่เป็นชาวโปรตุเกสและเป็นพันธมิตรที่โรนัลโด้ไว้วางใจที่สุด

ความกดดันเรื่องแชมป์ ตั้งแต่ย้ายมา โรนัลโด้ยังไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้เลย เป็นเหตุให้แข้งโปรตุกีสจึงคาดหวังการเสริมทัพที่ดุดันกว่านี้เพื่อสู้กับยอดทีมอย่าง อัล ฮิลาล

เส้นทางสู่ 1,000 ประตูที่อาจสะดุด

ปัจจุบัน โรนัลโด้ ยิงประตูในอาชีพค้าแข้งไปแล้ว 961 ประตู (ลูกล่าสุดยิงถล่ม อัล โคลูด 3-0) ซึ่งขาดอีกเพียง 39 ประตู เท่านั้นจะถึงเป้าหมายประวัติศาสตร์ 1,000 ประตู แต่การตัดสินใจประท้วงด้วยการไม่ลงสนามครั้งนี้ อาจทำให้สถิติดังกล่าวต้องล่าช้าออกไป และสร้างรอยร้าวที่ยากจะประสานกับฝ่ายจัดการแข่งขันของซาอุฯ

“ลองนึกภาพคนที่รับเงินวันละ 5 แสนปอนด์ (ประมาณ 22 ล้านบาท) แต่ยอมทิ้งเงินก้อนนั้นเพื่อประท้วงเพราะอยากเห็นทีมดีขึ้น นี่แหละคือตัวตนของโรนัลโด้” นายคาเวห์ โซลเฮคอล หัวหน้าผู้สื่อข่าวสกายสปอร์ตส ระบุ

อัปเดตล่าสุด เบนเซม่า ย้ายซบ อัล ฮิลาล เรียบร้อย!

ท่ามกลางความตึงเครียดของโรนัลโด้ คู่ปรับเก่าอย่าง คาริม เบนเซม่า ก็บรรลุข้อตกลงย้ายจาก อัล อิตติฮัด ไปร่วมทัพ อัล ฮิลาล ด้วยสัญญา 1 ปีครึ่ง รับค่าเหนื่อยเน้นๆ 1.6 ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกของโรนัลโด้ว่าทีมคู่แข่งกำลังทิ้งห่างเขาไปทุกที

สถานการณ์นี้จะจบลงอย่างไร? โรนัลโด้ จะยอมกลับมาลงสนามในเกมบิ๊กแมตช์ที่จะพบกับอัล อิตติฮัด วันที่ 7 ก.พ.นี้ หรือไม่? ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด.

