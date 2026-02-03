เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว

ข่าว

เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 14:20 น.
71
เพจ ซ้อเปา-เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เปิดหน้าจริง “ทนายหื่น” แอบถ่ายสาวในห้องน้ำปั๊ม ย่านบางแสน อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปี แถมเคยถูกจับมาแล้ว

จากกรณีสาวรายหนึ่งโพสต์แฉถูก ทนายหื่น แอบถ่ายในห้องปั๊ม ย่านบางแสน ช่วงกลางดึกวันที่ 31 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา หลังจากก่อเหตุแฟนของผู้เสียหายและพลเมืองดีบริเวณนั้นช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้ พบหลักฐานเป็นภาพถ่ายและคลิปวิดีโอแอบถ่ายทั้งเด็ก รวมถึงนักศึกษานับพันไฟล์ นอกจากนั้นยังค้นพบเอกสารใบอนุญาตทนายความ จึงรู้ว่าผู้ก่อนเหตุมีอาชีพเป็นทนาย ต่อมาผู้เสียหายได้ร้องสภาทนายความ เพื่อเอาผิดทนายหื่นรายนี้ โดยมี ทนายรัชพล ศิริสาคร เป็นที่ปรึกษาคดีนี้

ล่าสุดเพจดังอย่าง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาชี้เป้า ทนายหื่น โดยโพสต์ภาพของผู้ชายรายหนึ่ง พร้อมด้วยเครื่องแบบทนายความ ก่อนระบุแคปชั่นประกอบว่า “ทนายถ้ำมอง ส่องสาวในห้องน้ำ ย่องแอบถ่ายตามปั้ม หลักฐานในโทรศัพท์เพียบ มีพฤติกรรมแบบนี้มานานกว่า 10 ปี เคยถูกจับกุมมาแล้ว….”

เพจดัง เผยโฉม ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว-1

อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

