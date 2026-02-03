ลือสนั่น! “คิม คาร์ดาเชียน” เดต “ลูอิส แฮมิลตัน” ทริปหวานฉ่ำค้างคืนคลับสุดหรู
สื่อดังแฉสัมพันธ์ลับ “คิม-ลูอิส” ควงคู่สปา-ดินเนอร์ส่วนตัวที่อังกฤษ หลังฝ่ายหญิงขนกระเป๋า 8 ใบข้ามโลกมาหาแชมป์โลก F1
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาวงการไฮโซและมอเตอร์สปอร์ตต้องสั่นสะเทือน! เมื่อมีรายงานระบุว่า คิม คาร์ดาเชียน ซุปตาร์เรียลลิตี้ตัวแม่ วัย 45 ปี กำลังปลูกต้นรักครั้งใหม่กับ ลูอิส แฮมิลตัน ยอดนักขับเอฟวัน (F1) ชาวอังกฤษ วัย 41 ปี หลังฝ่ายหญิงยอมควักกระเป๋าบินเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาท จากลอสแอนเจลิสมาลงจอดที่สหราชอาณาจักร เพื่อใช้เวลาค่ำคืนสุดพิเศษกับพ่อหนุ่มนักขับรายนี้โดยเฉพาะ
ความลับไม่มีในโลก เมื่อมีสายข่าวของสื่อต่างประเทศรายงานว่าทั้งคู่เลือกพักที่ “เอสเตลล์ มาเนอร์” คันทรี่คลับสุดเอ็กซ์คลูซีฟในคอตส์โวลด์ส เมืองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของลอนดอน ที่ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติและบ้านเมืองที่ยังคงรักษาความงดงามแบบอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 17-18
กิจกรรมในทริปนี้เรียกได้ว่าหวานจนมดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สปาและนวดคู่ซซึ่งสองซุปตาร์ตัวตึงจองสปาแบบส่วนตัวโดยห้ามแขกคนอื่นรบกวน มีบอดี้การ์ดยืนเฝ้าหน้าห้องแน่นหนา
ดินเนอร์ในห้องปิด โดยเลี่ยงการเผชิญหน้ากับแขกคนอื่นในโรงแรม เพื่อใช้เวลาดื่มด่ำบรรยากาศกันเพียงสองต่อสอง
แม้คิมจะเป็นเจ้าแม่โซเชียลที่โพสต์ทุกย่างก้าว แต่ทริปนี้เธอกลับเงียบกริบ เช่นเดียวกับตัวพ่อวงการรถสูตรหนึ่งที่ไม่มีการอัปเดตใดๆ
กระเป๋า 8 ใบ และชุดวอร์มตัวโคร่ง
พยานในเหตุการณ์เล่าว่า คิมเดินทางมาถึงพร้อมบอดี้การ์ดและสัมภาระกองพะเนิน โดยมีกระเป๋าเดินทางถึง 8 ใบที่สลักชื่อเธอไว้อย่างชัดเจน รวมถึงกระเป๋าใบหรูราคาหลายล้านที่บอดี้การ์ดต้องประคองด้วยสองมือ
ขณะที่ฝั่งลูอิส แฮมิลตัน แชมป์โลก 7 สมัย (ที่ปัจจุบันสังกัดทีมเฟอร์รารี) นั่งเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวจากลอนดอนตามมาสมทบในเวลาไม่นาน โดยช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนเห็นลูอิสในชุดวอร์มตัวโคร่งออกมาเดินเล่นและออกกำลังกายในบริเวณคันทรี่คลับ ก่อนที่ทั้งคู่จะเช็กเอาต์และนั่งรถออกไปพร้อมกันในช่วงสาย
หากย้อนกลับไป ทั้งคู่รู้จักกันมานานกว่า 10 ปี โดยลูอิสเคยสนิทสนมกับ คานเย เวสต์ อดีตสามีของคิม และยังเคยไปร่วมงานอีสเตอร์ที่บ้านของครอบครัวคาร์ดาเชียนมาแล้ว รวมถึงมีความสัมพันธ์อันดีกับคนในครอบครัวอย่าง เคนดัล เจนเนอร์ และ คริส เจนเนอร์ มาโดยตลอด
แต่ดูเหมือนว่ามิตรภาพที่ยาวนานจะเริ่มเปลี่ยนเป็นความโรแมนติก หลังจากมีคนเห็นทั้งคู่แยกกันออกจากงานปาร์ตี้คืนส่งท้ายปีเก่าของเคท ฮัดสัน เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน จนกระทั่งมาเกิดทริปหวานที่อังกฤษในครั้งนี้
