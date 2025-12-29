“โรนัลโด” ประกาศกร้าว ไม่แขวนสตั๊ด ถ้ายิงไม่ถึง 1,000 ประตู ยันไฟยังแรงพร้อมลุยต่อ
“คริสเตียโน โรนัลโด” ประกาศลั่น ยังไม่แขวนสตั๊ด ตั้งเป้ายิงให้ครบ 1,000 ประตู หลังซัดเบิ้ลพาอัล-นัสเซอร์คว้าชัย ยันไฟยังแรงพร้อมลุยต่อ
คริสเตียโน โรนัลโด ดาวยิงวัย 40 ปี ยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง ล่าสุดเหมาคนเดียวสองประตูช่วยให้ต้นสังกัด อัล-นัสเซอร์ เปิดบ้านเอาชนะ อัล อัคดูด ไปอย่างขาดลอย 3-0 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดรวมการทำประตูตลอดอาชีพค้าแข้งทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติของยอดดาวยิงรายนี้ ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 956 ประตู เข้าใกล้เป้าหมายสำคัญที่เจ้าตัววางไว้ก่อนอำลาวงการลูกหนัง
หลังจากได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งตะวันออกกลาง ในงาน Globe Soccer Awards ที่ดูไบ โรนัลโดได้เปิดใจถึงอนาคตการค้าแข้งว่า แม้การยืนระยะเล่นต่อไปเรื่อยๆ จะเป็นเรื่องยาก แต่ไฟในตัวและความกระหายชัยชนะยังคงเปี่ยมล้น
โรนัลโด ยืนยันว่า ตนมีความสุขกับการเตะบอลเสมอไม่ว่าจะเล่นที่ไหน พร้อมประกาศชัดเจนว่าต้องการคว้าถ้วยรางวัลและยิงให้ครบ 1,000 ประตูตามที่ตั้งเป้าไว้ หากร่างกายไม่บาดเจ็บไปเสียก่อน
สำหรับอนาคตของยอดดาวยิงรายนี้ โรนัลโดได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ระยะเวลา 2 ปีกับอัล-นัสเซอร์ ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ซึ่งสัญญาจะครอบคลุมไปจนถึงอายุ 42 ปี
แม้ก่อนหน้านี้ในการสัมภาษณ์กับ เพียร์ส มอร์แกน เจ้าตัวจะเคยเปรยว่าวางแผนจะเกษียณในเร็วๆ นี้ และยอมรับว่าคงเป็นเรื่องยากลำบากและคงร้องไห้แน่นอนเมื่อวันนั้นมาถึง แต่เป้าหมาย 1,000 ประตู ดูเหมือนจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้โรนัลโดยังคงโลดแล่นในสนามต่อไป
ในฤดูกาลนี้ โรนัลโดยิงไปแล้ว 13 ประตู จากการลงสนาม 14 นัดให้กับอัล-นัสเซอร์ ซึ่งขณะนี้รั้งจ่าฝูงซาอุดีโปรลีก โดยมีสถิติส่วนตัวกับสโมสรสูงถึง 112 ประตู จาก 125 นัด
นอกจากนี้ โรนัลโดยังครองสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติโปรตุเกส และเรอัล มาดริด รวมถึงเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ยิงได้มากกว่า 100 ประตูให้กับ 4 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เรอัล มาดริด, ยูเวนตุส และอัล-นัสเซอร์ โดยเจ้าตัววางแผนให้ฟุตบอลโลก 2026 เป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้าย
