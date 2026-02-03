ข่าวต่างประเทศ

บริการดีเวอร์! คู่รักฝรั่งจ้างรถไปอยุธยา เจอพี่คนขับจัดทัวร์กิน พาตะลุยร้านลับ อร่อยจนต้องหิ้วกลับ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 13:43 น.
72
ฝรั่งจ้างรถไปอยุธยา เจอพี่คนขับจัดทัวร์กิน พาตะลุยร้านลับ อร่อยจนต้องหอบกลับ

คู่รักฝรั่งรีวิวทริปอยุธยา เจอพี่คนขับบริการดีเวอร์ ซื้อโรตีฝาก แถมพาบุกร้านลับ “หมูสะเต๊ะ-เต้าหู้ทอด” อร่อยจนต้องหิ้วกลับเต็มรถ

เรื่องราวสุดประทับใจนี้กลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์ เมื่อคู่รักชาวต่างชาติเจ้าของบัญชี TikTok ชื่อ @kaitlyndanny หรือ เคลทลิน (Kaitlyn) และ แดนนี่ (Danny) ได้โพสต์คลิปวิดีโอเล่าประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยทั้งคู่ได้เรียกใช้บริการรถ Grab จากกรุงเทพฯ เพื่อเดินทางไปเที่ยวชมเมืองเก่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเมื่อเดินทางไปถึง พี่คนขับรถผู้ใจดีได้เสนอตัวว่าจะรอรับทั้งคู่กลับกรุงเทพฯ ในช่วงเย็นวันเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

เมื่อถึงเวลานัดหมายขากลับ ทั้งคู่ต้องเซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อขึ้นมาบนรถ เพราะพี่คนขับได้เตรียม “โรตีสายไหม” ขนมขึ้นชื่อประจำจังหวัดวางไว้เต็มเบาะหลังเพื่อเป็นของฝาก พร้อมกับเอ่ยปากชวนว่าอยากจะพาแวะไปชิมร้านเด็ดร้านดังที่คนท้องถิ่นนิยมทานกัน ซึ่งแน่นอนว่าเคลทลินและแดนนี่ตอบตกลงทันที

โดยพิกัดแรกพี่คนขับพาไปที่ “ร้านหมูสะเต๊ะเฮียแกละ” เจ้าดังระดับมิชลินไกด์ แถมยังอาสาเป็นไกด์จัดการสั่งเมนูเด็ดให้ทุกอย่าง รวมถึงไส้และตับที่ทั้งคู่ไม่เคยคิดจะลอง แต่พอได้ชิมพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดกลับพบว่าอร่อยมากจนต้องถ่ายรูปคู่กับเจ้าของร้านไว้เป็นที่ระลึก

ภาพจากคลิป TikTok ของ Kaitlyn และ Danny ขณะโชว์โรตีสายไหมในรถ
TikTok/ @kaitlyn&danny

การผจญภัยตามล่าของอร่อยยังไม่จบเพียงเท่านี้ พี่คนขับได้พาคู่รักชาวต่างชาติออกนอกเส้นทางท่องเที่ยวหลัก มุ่งหน้าสู่ร้านโปรดในความทรงจำวัยเด็ก นั่นคือร้าน “เจ๊เพ็ญ เต้าหู้ทอด” ซึ่งเป็นเพิงเล็กๆ ข้างทาง พี่คนขับการันตีว่าไม่มีใครทอดเต้าหู้ได้เหมือนป้าคนนี้ แม้แต่ในกรุงเทพฯ ก็หาทานไม่ได้

เมื่อได้ลองชิมเต้าหู้ทอด ทอดมันข้าวโพด และเผือกทอด ทั้งคู่ถึงกับออกปากชมว่ากรอบอร่อยเหลือเชื่อ รสสัมผัสดีจนแทบไม่เหมือนกินเต้าหู้ ซึ่งความอร่อยนี้ทำให้พี่คนขับถึงกับเหมากลับบ้านไปฝากครอบครัวถึง 8 ถุง และยังใจดีอนุญาตให้ทั้งคู่นั่งทานของอร่อยในรถได้อย่างสบายใจ

ก่อนจะมุ่งหน้ากลับกรุงเทพฯ พี่คนขับยังขอแวะจุดสุดท้ายคือร้านขายฝรั่งและแอปเปิ้ลแช่น้ำบ๊วย ซึ่งพี่เขาบอกว่าเป็นของดีที่หาทานได้เฉพาะที่อยุธยาเท่านั้น รสชาติที่สด กรอบ เข้ากันได้ดีกับน้ำบ๊วย ทำให้ทั้งคู่ติดใจจนต้องซื้อกลับมาอีก 2 กล่อง และปิดท้ายทริปด้วยการแวะชมวัดสวยริมแม่น้ำ ซึ่งสร้างความประทับใจให้ทั้งคู่เป็นอย่างมาก จากเดิมที่คิดว่าจะเป็นแค่การเดินทางธรรมดา กลับกลายเป็นวันที่น่าจดจำที่สุดในทริปนี้

TikTok/ @kaitlyn&danny

ตลอดการเดินทางกลับกรุงเทพฯ เคลทลินและแดนนี่ได้เปิดเพลงของ Olivia Dean ฟังคลอไปตลอดทาง ท่ามกลางกองทัพขนมและของกินแสนอร่อยที่หอบหิ้วกลับมาเต็มรถ คลิปวิดีโอนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตจำนวนมาก ต่างเข้ามาชื่นชมในน้ำใจและการบริการที่เหนือความคาดหมายของพี่คนขับ Grab รายนี้ ที่ทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี ช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวและอาหารไทยให้ดังไกลไปทั่วโลก

@kaitlyndanny

We put a lot of trust into our grab driver, I can’t believe these things happen to us! #travel #traveling #grabdrivers #thailand

♬ original sound – kaitlyn&danny

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ภาพของสำนักงานประกันสังคมที่มีชื่อของธุรกิจ ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ ปรากฏอยู่ เศรษฐกิจ

เจาะธุรกิจ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” ผู้ชนะประมูลตัดสูทประกันสังคม 42 ล้าน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลยกฟ้อง กกต. โดนฟ้องเว็บลงทะเบียนประชามติล่ม ทำคนไทย 8 แสนเสียสิทธิ์

10 นาที ที่แล้ว
เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว ข่าว

เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว

19 นาที ที่แล้ว
โรนัลโด้อยู่ทีมอะไร ข่าวกีฬา

เปิดสาเหตุ “โรนัลโด้” ตบะแตก ประท้วงไม่ลงสนามให้ อัล นาสเซอร์

38 นาที ที่แล้ว
ฝรั่งจ้างรถไปอยุธยา เจอพี่คนขับจัดทัวร์กิน พาตะลุยร้านลับ อร่อยจนต้องหอบกลับ ข่าวต่างประเทศ

บริการดีเวอร์! คู่รักฝรั่งจ้างรถไปอยุธยา เจอพี่คนขับจัดทัวร์กิน พาตะลุยร้านลับ อร่อยจนต้องหิ้วกลับ

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจไทย หารือ ตำรวจญี่ปุ่น คืบหน้าคดีแม่หลอกเด็ก 12 ไปค้ากามที่โตเกียว

47 นาที ที่แล้ว
สรยุทธเฉลยแล้วน้องไบรท์ลาพักร้อน ข่าว

สรยุทธ พูดแล้ว น้องไบร์ท ไปไหน? ไร้เงาเล่าข่าว แฟน ๆ บ่นคิดถึง

56 นาที ที่แล้ว
ขายทองรูปพรรณวันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2569 การเงิน

คลิปลุ้นมาก! เหตุเก็บมาหลายปี ฝรั่งหอบทองตีราคา หวัง 3 แสนได้กลับจริงตาตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตน ม.39 ที่เซเว่นแจ้งค้างชำระทั้งที่จ่ายแล้ว ข่าว

เช็กด่วนก่อนจ่าย ประกันสังคม ม.39 รวนซ้ำ แจ้ง “ค้างชำระ” ทั้งที่จ่ายแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จนท.ดับเพลิงมาเลฯ 8 นาย เข้าช่วยครูหนัก 350 กิโล หมดสติในห้องน้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีลอน มัสก์ เดือดจวก &quot;โนแลน&quot; หลังลือ เลือกนางเอกผิวดำ รับบท เฮเลน กรุงทรอย ใน The Odyssey บันเทิง

อีลอน มัสก์ เดือดจวก “โนแลน” หลังลือ เลือกนางเอกผิวดำ รับบท เฮเลน กรุงทรอย ใน The Odyssey

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. ซ้อมระบบนับคะแนน เลือกตั้ง 2569 คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ ภายใน 20.00 น. ข่าว

กทม. ซ้อมระบบนับคะแนน เลือกตั้ง 2569 คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ ภายใน 20.00 น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ไม่กังวล หลัง “ฮุนมาเนต” บอกจะฟ้องไทย ข้อหารุกรานเขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า คลิปแม่คนไทย จับลูกทำ &quot;สุหนัดหญิง&quot; หมอเตือน เสี่ยงอันตราย-ละเมิดสิทธิเด็ก ข่าว

ดราม่า คลิปแม่คนไทย จับลูกทำ “สุหนัดหญิง” หมอเตือน เสี่ยงอันตราย-ละเมิดสิทธิเด็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย &quot;นักร้องสาว&quot; ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง บันเทิง

ใจหาย “นักร้องสาว” ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บ.รถดูดโคลน แจงคลิปสูบน้ำดำทิ้ง หาดจอมเทียน รับแค่ให้เช่ารถ ยันไม่ได้ปล่อยลงทะเล ข่าว

บริษัทรถดูดโคลน แจงคลิปปล่อยน้ำดำ หาดจอมเทียน แค่รับจ้างเช่ารถ ยันไม่ได้เทลงทะเล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ ขอเวลา 4 ปีทำงานรัฐบาล ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโอกาสครั้งเดียว ลั่น ทำไม่ดีไม่ต้องเลือกซ้ำ โต้ข่าว ไม่รักชาติ-ทำคนแตกแยก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ บันเทิง

กระติ๊บ ปลื้มปิติ องค์หริภา ทรงชวนทานอาหาร ณ ที่ประทับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

บึ้มสนั่นคาบ้าน! โจรใต้ประกอบระเบิดพลาด ดับ 1 ศพ เจ็บอีก 4 หามกันหนีเข้าป่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประชาชนร่วมเป็นอาสาจับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

วิธีสมัคร อาสา Vote62 จับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็ก 5 ขั้นตอนง่ายๆ สกัดโกง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สำนักงานประกันสังคม แจงปมที่ดินร้าง 84 ล้าน ตอบสาเหตุที่ยังได้เริ่มสร้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมูกระทะร้านดัง ปิดกิจการ เจ้าของเดินขอบคุณลูกค้าด้วยตัวเองในวันสุดท้าย เพิ่งรู้เป็นแม่นักร้องดัง ข่าว

หมูกระทะร้านดัง ปิดกิจการ เจ้าของเดินขอบคุณลูกค้าด้วยตัวเองในวันสุดท้าย เพิ่งรู้เป็นแม่นักร้องดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยื่น กกต. สอบ กปน. ทุจริตหรือไม่ ผิดพลาดเลือกตั้งล่วงหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ลือสนั่น! “คิม คาร์ดาเชียน” เดต “ลูอิส แฮมิลตัน” ทริปหวานฉ่ำค้างคืนคลับสุดหรู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่ใช่ครั้งแรก! เพจดังเปิดภาพ ปล่อยน้ำเสียลงหาดจอมเทียน ปี 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 13:43 น.
72
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพของสำนักงานประกันสังคมที่มีชื่อของธุรกิจ ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ ปรากฏอยู่

เจาะธุรกิจ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” ผู้ชนะประมูลตัดสูทประกันสังคม 42 ล้าน

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569

ศาลยกฟ้อง กกต. โดนฟ้องเว็บลงทะเบียนประชามติล่ม ทำคนไทย 8 แสนเสียสิทธิ์

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว

เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
โรนัลโด้อยู่ทีมอะไร

เปิดสาเหตุ “โรนัลโด้” ตบะแตก ประท้วงไม่ลงสนามให้ อัล นาสเซอร์

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button