บริการดีเวอร์! คู่รักฝรั่งจ้างรถไปอยุธยา เจอพี่คนขับจัดทัวร์กิน พาตะลุยร้านลับ อร่อยจนต้องหิ้วกลับ
คู่รักฝรั่งรีวิวทริปอยุธยา เจอพี่คนขับบริการดีเวอร์ ซื้อโรตีฝาก แถมพาบุกร้านลับ “หมูสะเต๊ะ-เต้าหู้ทอด” อร่อยจนต้องหิ้วกลับเต็มรถ
เรื่องราวสุดประทับใจนี้กลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์ เมื่อคู่รักชาวต่างชาติเจ้าของบัญชี TikTok ชื่อ @kaitlyndanny หรือ เคลทลิน (Kaitlyn) และ แดนนี่ (Danny) ได้โพสต์คลิปวิดีโอเล่าประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยทั้งคู่ได้เรียกใช้บริการรถ Grab จากกรุงเทพฯ เพื่อเดินทางไปเที่ยวชมเมืองเก่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเมื่อเดินทางไปถึง พี่คนขับรถผู้ใจดีได้เสนอตัวว่าจะรอรับทั้งคู่กลับกรุงเทพฯ ในช่วงเย็นวันเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
เมื่อถึงเวลานัดหมายขากลับ ทั้งคู่ต้องเซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อขึ้นมาบนรถ เพราะพี่คนขับได้เตรียม “โรตีสายไหม” ขนมขึ้นชื่อประจำจังหวัดวางไว้เต็มเบาะหลังเพื่อเป็นของฝาก พร้อมกับเอ่ยปากชวนว่าอยากจะพาแวะไปชิมร้านเด็ดร้านดังที่คนท้องถิ่นนิยมทานกัน ซึ่งแน่นอนว่าเคลทลินและแดนนี่ตอบตกลงทันที
โดยพิกัดแรกพี่คนขับพาไปที่ “ร้านหมูสะเต๊ะเฮียแกละ” เจ้าดังระดับมิชลินไกด์ แถมยังอาสาเป็นไกด์จัดการสั่งเมนูเด็ดให้ทุกอย่าง รวมถึงไส้และตับที่ทั้งคู่ไม่เคยคิดจะลอง แต่พอได้ชิมพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดกลับพบว่าอร่อยมากจนต้องถ่ายรูปคู่กับเจ้าของร้านไว้เป็นที่ระลึก
การผจญภัยตามล่าของอร่อยยังไม่จบเพียงเท่านี้ พี่คนขับได้พาคู่รักชาวต่างชาติออกนอกเส้นทางท่องเที่ยวหลัก มุ่งหน้าสู่ร้านโปรดในความทรงจำวัยเด็ก นั่นคือร้าน “เจ๊เพ็ญ เต้าหู้ทอด” ซึ่งเป็นเพิงเล็กๆ ข้างทาง พี่คนขับการันตีว่าไม่มีใครทอดเต้าหู้ได้เหมือนป้าคนนี้ แม้แต่ในกรุงเทพฯ ก็หาทานไม่ได้
เมื่อได้ลองชิมเต้าหู้ทอด ทอดมันข้าวโพด และเผือกทอด ทั้งคู่ถึงกับออกปากชมว่ากรอบอร่อยเหลือเชื่อ รสสัมผัสดีจนแทบไม่เหมือนกินเต้าหู้ ซึ่งความอร่อยนี้ทำให้พี่คนขับถึงกับเหมากลับบ้านไปฝากครอบครัวถึง 8 ถุง และยังใจดีอนุญาตให้ทั้งคู่นั่งทานของอร่อยในรถได้อย่างสบายใจ
ก่อนจะมุ่งหน้ากลับกรุงเทพฯ พี่คนขับยังขอแวะจุดสุดท้ายคือร้านขายฝรั่งและแอปเปิ้ลแช่น้ำบ๊วย ซึ่งพี่เขาบอกว่าเป็นของดีที่หาทานได้เฉพาะที่อยุธยาเท่านั้น รสชาติที่สด กรอบ เข้ากันได้ดีกับน้ำบ๊วย ทำให้ทั้งคู่ติดใจจนต้องซื้อกลับมาอีก 2 กล่อง และปิดท้ายทริปด้วยการแวะชมวัดสวยริมแม่น้ำ ซึ่งสร้างความประทับใจให้ทั้งคู่เป็นอย่างมาก จากเดิมที่คิดว่าจะเป็นแค่การเดินทางธรรมดา กลับกลายเป็นวันที่น่าจดจำที่สุดในทริปนี้
ตลอดการเดินทางกลับกรุงเทพฯ เคลทลินและแดนนี่ได้เปิดเพลงของ Olivia Dean ฟังคลอไปตลอดทาง ท่ามกลางกองทัพขนมและของกินแสนอร่อยที่หอบหิ้วกลับมาเต็มรถ คลิปวิดีโอนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตจำนวนมาก ต่างเข้ามาชื่นชมในน้ำใจและการบริการที่เหนือความคาดหมายของพี่คนขับ Grab รายนี้ ที่ทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี ช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวและอาหารไทยให้ดังไกลไปทั่วโลก
