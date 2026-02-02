ข่าวกีฬาฟุตบอล

“คาร์ริค” ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล “ฟูแล่ม” ล่าตั๋วท็อปโฟร์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 13:47 น.
(AP Photo/Dave Thompson)

กุนซือขัดตาทัพปิศาจแดง มั่นใจเสียงเชียร์ในโอลด์ แทรฟฟอร์ด ยังกระหึ่ม แม้กลุ่ม The 1958 นัดรวมตัวขับไล่ตระกูลเกลเซอร์-เซอร์จิม ก่อนเกมรับมือเจ้าสัวน้อย ลั่นนักเตะโฟกัสแค่ผลงานในสนามเพื่อท็อปโฟร์

ไมเคิล คาร์ริค ผู้จัดการทีมชั่วคราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงสถานการณ์ความตึงเครียดนอกสนาม ก่อนที่ทัพ “ปิศาจแดง” จะมีคิวลงฟาดแข้งกับ ฟูแล่ม ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คืนนี้ โดยยืนยันว่าแผนการประท้วงของกลุ่มแฟนบอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อสมาธิและความมุ่งมั่นของนักเตะ

(AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

ความเคลื่อนไหวก่อนเกม กลุ่มแฟนบอลที่ใช้ชื่อว่า The 1958 ได้ประกาศนัดรวมพลสมาชิกประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คน บริเวณหน้าสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ก่อนเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง เป้าหมายเพื่อแสดงพลังขับไล่ตระกูลเกลเซอร์ และเซอร์ จิม แรทคลิฟฟ์ เจ้าของร่วมสโมสร

ทางกลุ่มมองว่าผู้บริหารชุดนี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อภาระหนี้สินของทีมที่พุ่งสูงถึง 1,100 ล้านปอนด์ รวมถึงปัญหาการค้างจ่ายค่าตัวนักเตะจำนวนหลายล้านปอนด์

แม้จะมีคลื่นใต้น้ำจากภายนอก แต่ ไมเคิล คาร์ริค ยังคงแสดงความเชื่อมั่นในพลังของแฟนบอล โดยระบุว่าตนเคารพสิทธิในการแสดงออกของแฟนๆ อย่างเต็มที่ และมั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาแข่งขัน บรรยากาศในสนามจะเป็นพลังบวกให้กับทีมเช่นเดิม

“มันไม่ส่งผลกระทบต่อทีม… ภายในสนาม เราได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลาม ซึ่งมีมาตลอดทุกเกมที่ผมได้ดู และผมมั่นใจว่ามันจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป” คาร์ริค กล่าว

(AP Photo/Dave Thompson)

สถานการณ์ปัจจุบันของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถือว่ากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจน นับตั้งแต่ คาร์ริค เข้ามารับหน้าที่กุนซือขัดตาทัพ สามารถพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะทีมใหญ่อย่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-0 และบุกไปชนะจ่าฝูง อาร์เซนอล ถึงถิ่น 3-2 ส่งผลให้ทีมขยับขึ้นมารั้งพื้นที่ท็อปโฟร์ได้เป็นครั้งแรกของฤดูกาล กุนซือหนุ่มจึงเน้นย้ำว่า หน้าที่สำคัญที่สุดของนักเตะในเวลานี้คือการไม่นำเรื่องราวนอกสนามมากวนใจ และมุ่งมั่นสร้างผลงานในสนามเพื่อต่อยอดความสำเร็จต่อไป

(AP Photo/Dave Thompson)

