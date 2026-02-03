กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ

กระติ๊บ ชวัลกร ปลื้มปิติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ ในวันที่หัวใจยังไม่เข้มแข็ง
หลังจากผ่านมรสุมชีวิตรัก 15 ปีที่พังทลายลงมากว่า 2 สัปดาห์แล้วก็ดูเหมือนว่านักแสดงสาว กระติ๊บ ชวัลกร เริ่มกลับมามีหัวใจที่เข้มแข็งขึ้นเยอะกว่าวันแรกที่เกิดเรื่องวิวาห์ล่ม และตัดสินใจจบรักแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหากันมากว่า 15 ปีลงอย่างน่าใจหาย หลังจากทราบเรื่องบางอย่างจากปากผู้หญิงอีกคนก่อนวันแต่งงาน
ล่าสุด กระติ๊บ ชวัลกร ได้โพสต์ภาพแห่งความปลื้มปิติลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังจากที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนกระติ๊บไปรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับของพระองค์ นับเป็นช่วงเวลาที่แสนอบอุ่นที่สุดในห้วงเวลาที่หัวใจเธอกำลังบอบช้ำอยู่
“ขอประทานกราบขอบพระคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดชวนหม่อมฉันไปรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ
ในห้วงเวลาที่จิตใจของหม่อมฉันยังไม่เข้มแข็งนัก มื้ออาหารอันเรียบง่าย แต่แสนอบอุ่น โต๊ะเสวยที่เปี่ยมด้วยรอยแย้มพระสรวลและการต้อนรับด้วยพระเมตตา โดยมิได้มีพระดำรัสใด ๆ ให้ต้องอธิบาย กลับเป็นความอบอุ่นใจอย่างยิ่งแก่หม่อมฉัน
ในบางคราวสิ่งที่ช่วยประคับประคองหัวใจ มิใช่ถ้อยคำปลอบโยน หากคือการได้มีที่นั่งอย่างสงบ และการได้รับพระเมตตาที่ตรัสกับหัวใจของหม่อมฉันโดยนัยว่า “มิจำเป็นต้องเข้มแข็งอยู่เสมอไป”
ขอประทานกราบขอบพระคุณจากดวงใจ ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”
อ้างอิงจาก : FB กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล
