ข่าวดาราบันเทิง

กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 11:56 น.
66
กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ

กระติ๊บ ชวัลกร ปลื้มปิติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ ในวันที่หัวใจยังไม่เข้มแข็ง

หลังจากผ่านมรสุมชีวิตรัก 15 ปีที่พังทลายลงมากว่า 2 สัปดาห์แล้วก็ดูเหมือนว่านักแสดงสาว กระติ๊บ ชวัลกร เริ่มกลับมามีหัวใจที่เข้มแข็งขึ้นเยอะกว่าวันแรกที่เกิดเรื่องวิวาห์ล่ม และตัดสินใจจบรักแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหากันมากว่า 15 ปีลงอย่างน่าใจหาย หลังจากทราบเรื่องบางอย่างจากปากผู้หญิงอีกคนก่อนวันแต่งงาน

ล่าสุด กระติ๊บ ชวัลกร ได้โพสต์ภาพแห่งความปลื้มปิติลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังจากที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนกระติ๊บไปรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับของพระองค์ นับเป็นช่วงเวลาที่แสนอบอุ่นที่สุดในห้วงเวลาที่หัวใจเธอกำลังบอบช้ำอยู่

“ขอประทานกราบขอบพระคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดชวนหม่อมฉันไปรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ

ในห้วงเวลาที่จิตใจของหม่อมฉันยังไม่เข้มแข็งนัก มื้ออาหารอันเรียบง่าย แต่แสนอบอุ่น โต๊ะเสวยที่เปี่ยมด้วยรอยแย้มพระสรวลและการต้อนรับด้วยพระเมตตา โดยมิได้มีพระดำรัสใด ๆ ให้ต้องอธิบาย กลับเป็นความอบอุ่นใจอย่างยิ่งแก่หม่อมฉัน

ในบางคราวสิ่งที่ช่วยประคับประคองหัวใจ มิใช่ถ้อยคำปลอบโยน หากคือการได้มีที่นั่งอย่างสงบ และการได้รับพระเมตตาที่ตรัสกับหัวใจของหม่อมฉันโดยนัยว่า “มิจำเป็นต้องเข้มแข็งอยู่เสมอไป”

ขอประทานกราบขอบพระคุณจากดวงใจ ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”

กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร-2

กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาฯ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ใจหาย &quot;นักร้องสาว&quot; ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง บันเทิง

ใจหาย “นักร้องสาว” ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง

1 นาที ที่แล้ว
บ.รถดูดโคลน แจงคลิปสูบน้ำดำทิ้ง หาดจอมเทียน รับแค่ให้เช่ารถ ยันไม่ได้ปล่อยลงทะเล ข่าว

บริษัทรถดูดโคลน แจงคลิปปล่อยน้ำดำ หาดจอมเทียน แค่รับจ้างเช่ารถ ยันไม่ได้เทลงทะเล

27 นาที ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ ขอเวลา 4 ปีทำงานรัฐบาล ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโอกาสครั้งเดียว ลั่น ทำไม่ดีไม่ต้องเลือกซ้ำ โต้ข่าว ไม่รักชาติ-ทำคนแตกแยก

28 นาที ที่แล้ว
กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ บันเทิง

กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

บึ้มสนั่นคาบ้าน! โจรใต้ประกอบระเบิดพลาด ดับ 1 ศพ เจ็บอีก 4 หามกันหนีเข้าป่า

36 นาที ที่แล้ว
ประชาชนร่วมเป็นอาสาจับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

วิธีสมัคร อาสา Vote62 จับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็ก 5 ขั้นตอนง่ายๆ สกัดโกง

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สำนักงานประกันสังคม แจงปมที่ดินร้าง 84 ล้าน ตอบสาเหตุที่ยังได้เริ่มสร้าง

42 นาที ที่แล้ว
หมูกระทะร้านดัง ปิดกิจการ เจ้าของเดินขอบคุณลูกค้าด้วยตัวเองในวันสุดท้าย เพิ่งรู้เป็นแม่นักร้องดัง ข่าว

หมูกระทะร้านดัง ปิดกิจการ เจ้าของเดินขอบคุณลูกค้าด้วยตัวเองในวันสุดท้าย เพิ่งรู้เป็นแม่นักร้องดัง

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยื่น กกต. สอบ กปน. ทุจริตหรือไม่ ผิดพลาดเลือกตั้งล่วงหน้า

55 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ลือสนั่น! “คิม คาร์ดาเชียน” เดต “ลูอิส แฮมิลตัน” ทริปหวานฉ่ำค้างคืนคลับสุดหรู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่ใช่ครั้งแรก! เพจดังเปิดภาพ ปล่อยน้ำเสียลงหาดจอมเทียน ปี 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ. จัดหนัก! พา FBI-ทูตทหาร 20 ชาติ บุกรัง &quot;โอร์เสม็ด&quot; แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับโลก ข่าว

ทบ. รุกฆาต! พา FBI-ทูตทหาร 20 ชาติ บุกรัง “โอร์เสม็ด” แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อย่าหลงเชื่อ! ข่าวลืออ้าง “ไวรัสนิปาห์” ระบาดในไทย หมอติดเชื้อ ไม่เป็นความจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รู้แล้วฝีมือใคร เฉลยสาเหตุ ป้ายแนะนำตัวผู้สมัคร สส.ส้ม-เพื่อไทย ขาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 3 ก.พ. 69 ปรับตัวขึ้น 850 บาท สู่ 72,000 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 3 ก.พ.69 เปิดตลาดดีดกลับ 72,000 บาท หลังวานนี้ทุบสถิติผันผวนปรับ 69 รอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบว์ ณัฏฐา งง &quot;ประกันสังคม&quot; โยงการเมืองทำไม? รมต.ไม่มีอำนาจสั่งลงทุน เศรษฐกิจ

โบว์ ณัฏฐา งง “ประกันสังคม” โยงการเมืองทำไม? รมต.ไม่มีอำนาจสั่งลงทุน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นั่งเก้าอี้ประธาน ประชุม ครม. ส่งท้าย ก่อนการเลือกตั้ง 8 ก.พ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะเลี่ยง 5 เส้นทางรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ จัดสวนสนามวันทหารผ่านศึก ข่าว

แนะเส้นทางเลี่ยง วันทหารผ่านศึก 2569 รอบอนุสาวรีย์ชัยฯ สดุดีวีรชนผู้กล้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จิน จรินทร์ โพสต์ภาพหยอดคำหวาน กวาง รติชา &quot;มีจะไม่ปล่อยมือนี้ไป&quot; คนโฟกัสแหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้าย หรือกำลังจะมีข่าวดี บันเทิง

ลุ้นข่าวดี? จิน จรินทร์ หยอดคำหวาน กวาง รติชา คนสะดุดแหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ สดุดี 42 วีรชนผู้กล้า พิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ข่าว

นายกฯ ร่วมพิธีบรรจุอัฐิ 42 ทหารกล้า พิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา วันทหารผ่านศึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ.ปวิน ฟาดกลับ อนุทิน ปมยืนเคารพธงชาติ สวนกลับ บรรพบุรุษคุณมาจากซัวเถา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บิล-ฮิลารี คลินตัน” พร้อมขึ้นให้การในสภา หลังชื่อโผล่ในเอกสาร “เอปสตีน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะลึก! พิรุธจ้างตัดสูท ประกันสังคม พบผู้ชนะประมูล สถานะร้าง ตั้งแต่ปี 53 ข่าว

พิรุธจ้างตัดสูท ประกันสังคม กว่า 42 ล้าน พบผู้ชนะประมูล สถานะร้าง ตั้งแต่ปี 53

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินอภิสิทธิ์ เลือกน้ำเงินได้เหมือนเดิม ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เมิน “อภิสิทธิ์” ปั่นเลือกน้ำเงินได้แบบเดิม ย้ำ ภท.ไม่ชี้นำให้เกลียดพรรคอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งปิดระบบชั่วคราว เช็ก-วันเวลา ทำธุรกรรมไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 11:56 น.
66
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บ.รถดูดโคลน แจงคลิปสูบน้ำดำทิ้ง หาดจอมเทียน รับแค่ให้เช่ารถ ยันไม่ได้ปล่อยลงทะเล

บริษัทรถดูดโคลน แจงคลิปปล่อยน้ำดำ หาดจอมเทียน แค่รับจ้างเช่ารถ ยันไม่ได้เทลงทะเล

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
เท้ง ณัฐพงษ์ ขอเวลา 4 ปีทำงานรัฐบาล

เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโอกาสครั้งเดียว ลั่น ทำไม่ดีไม่ต้องเลือกซ้ำ โต้ข่าว ไม่รักชาติ-ทำคนแตกแยก

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569

บึ้มสนั่นคาบ้าน! โจรใต้ประกอบระเบิดพลาด ดับ 1 ศพ เจ็บอีก 4 หามกันหนีเข้าป่า

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
ประชาชนร่วมเป็นอาสาจับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เพื่อความโปร่งใส

วิธีสมัคร อาสา Vote62 จับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็ก 5 ขั้นตอนง่ายๆ สกัดโกง

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button