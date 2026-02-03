ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโอกาสครั้งเดียว ลั่น ทำไม่ดีไม่ต้องเลือกซ้ำ โต้ข่าว ไม่รักชาติ-ทำคนแตกแยก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 11:58 น.
56
เท้ง ณัฐพงษ์ ขอเวลา 4 ปีทำงานรัฐบาล

เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโอกาสครั้งเดียวเป็นรัฐบาล ถ้าล้มเหลวรอบหน้าไม่ต้องเลือก โต้ข่าว ไม่รักชาติ-ทำคนแตกแยก เข้าใจกระแสข่าวช่วงเลือกตั้ง แนะนำเสนอนโยบาย จุดยืนพรรคดีกว่า

ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นายสรยุทธ พิธีกรรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ เชิญ เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชน ครั้งนี้เจ้าตัวมาเพื่อพิสูจน์ฝีมือการทำงานด้วยเงื่อนไขเวลาเพียง 4 ปี

ในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ เท้ง ณัฐพงษ์ ได้ให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าประชาชน ระบุว่าขอโอกาสให้พรรคประชาชนได้เข้าไปทำงานบริหารประเทศเพียงวาระเดียว (4 ปี) เพื่อพิสูจน์ว่าการเมืองไทยดีขึ้นได้จริง

“ขอโอกาสครั้งนี้ครั้งเดียว เข้าไปแล้ว ผมให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ดีขึ้น ประเทศไทยกลับมาอยู่ในร่องในรอยได้ดีกว่าเดิมแน่นอน แต่ถ้าเราทำแล้วล้มเหลว 4 ปีต่อไป คุณก็ไม่ต้องมาเลือกเราอีก”

นอกจากคำท้าพิสูจน์ฝีมือแล้ว ณัฐพงษ์ ยังได้ชี้แจงถึงข้อครหาที่พรรคมักถูกโจมตีว่าเป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง ไม่รักชาติ หรือเป็นพวกหัวรุนแรงที่จ้องจะรื้อทำลายทุกอย่าง โดยเข้าใจดีว่าช่วงหน้าเสียงจะมีกระแสโจมตีออกมา ทั้งยังเคลียร์ข่าวที่หลายคนอ้างว่าตนไม่ร้องเพลงชาติ เจ้าตัวยืนยันว่าร้องเพลงชาติ และ ไม่ควรจะนำมาเป็นประเด็น ควรจะมานำเสนอเรื่องนโยบายของพรรค จุดยืนทางการเมือง หรือทีมบริหารประเทศดีกว่านำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการหาเสียง

เท้ง ณัฐพงษ์ เดิมพันเก้าอี้นายกฯ ขอเวลา 4 ปีพิสูจน์ฝีมือ
ภาพจาก Facebook : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

เมื่อ สรยุทธ ถามว่าเข้าตัวมักจะถูกมองว่า ไม่รักชาติ จะตอบกลับอย่างไร เจ้าตัวชี้แจงแล้วว่า “รักชาติที่แท้จริงต้องรักประชาชน ไม่ใช่รักที่จะเข้าไปปล่อยให้มีการทุกจริต คอร์รัปชั่น คนในรัฐบาลของตนเอง หรือมีคนในรัฐบาลของตนเองมีประวัติสีเทาแต่ยังลอยนวลต่อไป ผมว่าวิธีการพิสูจน์ความรักชาติ มันพิสูจน์กันแบบนี้มากกว่า”

พร้อมยืนยันว่าพรรคไม่เคยปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยก สิ่งที่นำเสนอคือภาพสังคมที่คนเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษา และการรักษาพยาบาลที่ดีกว่า หลายคนกลัวคำว่า ปฏิรูปรื้อโครงสร้าง แต่ความจริงคือ พรรคไม่ได้จะเข้าไปรื้อทุกอย่าง อะไรที่เป็นสิ่งดีอยู่แล้วก็รักษาไว้ ส่วนอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ต้องเข้าไปแก้ไขให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ดี เท้ง ยังสะท้อนมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า บริบทการเมืองไทยเปลี่ยนไปแล้ว เขาเริ่มเห็นสัญญาณจากกลุ่มคนที่เคยอยู่ฝั่งอนุรักษ์นิยม เริ่มเปิดใจและแสดงตัวมากขึ้น ซึ่งคนกลุ่มนี้เริ่มมองหาการเปลี่ยนแปลง เพราะไม่อยากจมอยู่กับวงจรการเมืองแบบเก่า ๆ มีแนวโน้มที่พลังเงียบเหล่านี้จะเทคะแนนให้พรรคประชาชนทั้ง 2 ใบ เพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้าไปทำงาน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ใจหาย &quot;นักร้องสาว&quot; ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง บันเทิง

ใจหาย “นักร้องสาว” ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง

17 วินาที ที่แล้ว
บ.รถดูดโคลน แจงคลิปสูบน้ำดำทิ้ง หาดจอมเทียน รับแค่ให้เช่ารถ ยันไม่ได้ปล่อยลงทะเล ข่าว

บริษัทรถดูดโคลน แจงคลิปปล่อยน้ำดำ หาดจอมเทียน แค่รับจ้างเช่ารถ ยันไม่ได้เทลงทะเล

25 นาที ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ ขอเวลา 4 ปีทำงานรัฐบาล ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโอกาสครั้งเดียว ลั่น ทำไม่ดีไม่ต้องเลือกซ้ำ โต้ข่าว ไม่รักชาติ-ทำคนแตกแยก

27 นาที ที่แล้ว
กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ บันเทิง

กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

บึ้มสนั่นคาบ้าน! โจรใต้ประกอบระเบิดพลาด ดับ 1 ศพ เจ็บอีก 4 หามกันหนีเข้าป่า

35 นาที ที่แล้ว
ประชาชนร่วมเป็นอาสาจับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

วิธีสมัคร อาสา Vote62 จับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็ก 5 ขั้นตอนง่ายๆ สกัดโกง

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สำนักงานประกันสังคม แจงปมที่ดินร้าง 84 ล้าน ตอบสาเหตุที่ยังได้เริ่มสร้าง

41 นาที ที่แล้ว
หมูกระทะร้านดัง ปิดกิจการ เจ้าของเดินขอบคุณลูกค้าด้วยตัวเองในวันสุดท้าย เพิ่งรู้เป็นแม่นักร้องดัง ข่าว

หมูกระทะร้านดัง ปิดกิจการ เจ้าของเดินขอบคุณลูกค้าด้วยตัวเองในวันสุดท้าย เพิ่งรู้เป็นแม่นักร้องดัง

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยื่น กกต. สอบ กปน. ทุจริตหรือไม่ ผิดพลาดเลือกตั้งล่วงหน้า

54 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ลือสนั่น! “คิม คาร์ดาเชียน” เดต “ลูอิส แฮมิลตัน” ทริปหวานฉ่ำค้างคืนคลับสุดหรู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่ใช่ครั้งแรก! เพจดังเปิดภาพ ปล่อยน้ำเสียลงหาดจอมเทียน ปี 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ. จัดหนัก! พา FBI-ทูตทหาร 20 ชาติ บุกรัง &quot;โอร์เสม็ด&quot; แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับโลก ข่าว

ทบ. รุกฆาต! พา FBI-ทูตทหาร 20 ชาติ บุกรัง “โอร์เสม็ด” แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อย่าหลงเชื่อ! ข่าวลืออ้าง “ไวรัสนิปาห์” ระบาดในไทย หมอติดเชื้อ ไม่เป็นความจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รู้แล้วฝีมือใคร เฉลยสาเหตุ ป้ายแนะนำตัวผู้สมัคร สส.ส้ม-เพื่อไทย ขาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 3 ก.พ. 69 ปรับตัวขึ้น 850 บาท สู่ 72,000 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 3 ก.พ.69 เปิดตลาดดีดกลับ 72,000 บาท หลังวานนี้ทุบสถิติผันผวนปรับ 69 รอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบว์ ณัฏฐา งง &quot;ประกันสังคม&quot; โยงการเมืองทำไม? รมต.ไม่มีอำนาจสั่งลงทุน เศรษฐกิจ

โบว์ ณัฏฐา งง “ประกันสังคม” โยงการเมืองทำไม? รมต.ไม่มีอำนาจสั่งลงทุน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นั่งเก้าอี้ประธาน ประชุม ครม. ส่งท้าย ก่อนการเลือกตั้ง 8 ก.พ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะเลี่ยง 5 เส้นทางรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ จัดสวนสนามวันทหารผ่านศึก ข่าว

แนะเส้นทางเลี่ยง วันทหารผ่านศึก 2569 รอบอนุสาวรีย์ชัยฯ สดุดีวีรชนผู้กล้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จิน จรินทร์ โพสต์ภาพหยอดคำหวาน กวาง รติชา &quot;มีจะไม่ปล่อยมือนี้ไป&quot; คนโฟกัสแหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้าย หรือกำลังจะมีข่าวดี บันเทิง

ลุ้นข่าวดี? จิน จรินทร์ หยอดคำหวาน กวาง รติชา คนสะดุดแหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ สดุดี 42 วีรชนผู้กล้า พิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ข่าว

นายกฯ ร่วมพิธีบรรจุอัฐิ 42 ทหารกล้า พิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา วันทหารผ่านศึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ.ปวิน ฟาดกลับ อนุทิน ปมยืนเคารพธงชาติ สวนกลับ บรรพบุรุษคุณมาจากซัวเถา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บิล-ฮิลารี คลินตัน” พร้อมขึ้นให้การในสภา หลังชื่อโผล่ในเอกสาร “เอปสตีน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะลึก! พิรุธจ้างตัดสูท ประกันสังคม พบผู้ชนะประมูล สถานะร้าง ตั้งแต่ปี 53 ข่าว

พิรุธจ้างตัดสูท ประกันสังคม กว่า 42 ล้าน พบผู้ชนะประมูล สถานะร้าง ตั้งแต่ปี 53

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินอภิสิทธิ์ เลือกน้ำเงินได้เหมือนเดิม ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เมิน “อภิสิทธิ์” ปั่นเลือกน้ำเงินได้แบบเดิม ย้ำ ภท.ไม่ชี้นำให้เกลียดพรรคอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งปิดระบบชั่วคราว เช็ก-วันเวลา ทำธุรกรรมไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 11:58 น.
56
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใจหาย &quot;นักร้องสาว&quot; ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง

ใจหาย “นักร้องสาว” ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
บ.รถดูดโคลน แจงคลิปสูบน้ำดำทิ้ง หาดจอมเทียน รับแค่ให้เช่ารถ ยันไม่ได้ปล่อยลงทะเล

บริษัทรถดูดโคลน แจงคลิปปล่อยน้ำดำ หาดจอมเทียน แค่รับจ้างเช่ารถ ยันไม่ได้เทลงทะเล

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ

กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569

บึ้มสนั่นคาบ้าน! โจรใต้ประกอบระเบิดพลาด ดับ 1 ศพ เจ็บอีก 4 หามกันหนีเข้าป่า

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button