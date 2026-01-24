ข่าวดาราบันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก กระติ๊บ ชวัลกร-ปั่น พจศกร จากจูบลืมแฟนเก่า สู่วันวิวาห์ล่มและความจริงทำใจสลาย

เผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 12:13 น.
ย้อนเส้นทางรัก 15 ปี กระติ๊บ ชวัลกร กับ ปั่น พจศกร จากจูบวัดใจเพื่อลืมแฟนเก่า สู่วันวิวาห์ล่มและความจริงจากปากผู้หญิงอีกคน ที่ทำหัวใจแตกสลาย

ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ช็อกวงการบันเทิงรับต้นปี หลังจากที่นักแสดงสาวมากฝีมือ กระติ๊บ ชวัลกร ออกมาประกาศยกเลิกงานแต่งงาน และปิดฉากรัก 15 กับ ปั่น พจศกร แฟนหนุ่มนอกวงการ เนื่องจากเธอได้รับรู้ความจริงบางอย่างจากผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งหัวใจของเธอไม่สามารถรับไหว สร้างความตกใจให้กับคนบันเทิงและแฟนคลับเป็นอย่างมาก

วันนี้ทีมข่าวขออนุญาตย้อนเส้นทางความรักตลอด 15 ปีของ กระติ๊บ และ ปั่น ที่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเรื่องราวความรักที่คล้ายกับว่าเป็นพรหมลิขิต แม้จะไม่ได้สุขสันต์ตลอดทางเดิน แต่ทั้งคู่ก็เคยจับมือฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันจนถึงวันที่ฝ่ายชายขอแต่งงานท่ามกลางหิมะ

ย้อนเส้นทางรัก กระติ๊บ ชวัลกร-ปั่น พจศกร จากจูบวัดใจ เพื่อลืมแฟนเก่า สู่วันวิวาห์ล่มและความจริงทำใจสลาย-1

เส้นทางรัก กระติ๊บ ชวัลกร-ปั่น พจศกร ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

หากย้อนกลับไปจุดเริ่มต้น ความรักของทั้งคู่ถูกขนานนามว่าแปลกยิ่งกว่าพล็อตหนัง โดยฝ่ายชายเดินเข้ามาท้าทายกระติ๊บด้วยรูปแฟนเก่าพร้อมข้อเสนอว่า “ถ้าเธอจูบเราแล้วทำให้เราลืมผู้หญิงคนนี้ได้ ฉันจะจีบเธอ” ซึ่งดาราสาวสายมั่นก็จัดให้ตามคำขอจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักมาราธอนที่ใครหลายคนต่างอิจฉา เพราะฝ่ายชายมีคุณสมบัติครบตาม “เช็กลิสต์” ในฝัน ทั้งรูปร่างหน้าตาและหน้าที่การงาน

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา กระติ๊บ และ ปั่น ไม่ได้เดินบนกลีบกุหลาบ ครั้งหนึ่งนักแสดงสาว เล่าว่า ต้องฝ่าฟันกำแพงครอบครัวที่ไม่ยอมรับ แต่ก็ได้แรงสนับสนุนจากฝ่ายชายที่ยืนยันหนักแน่นว่า “คนนี้คือคนที่ผมเลือก” จนสามารถประคับประคองรักมาจนถึงวันที่แฟนหนุ่มตัดสินใจคุกเข่าขอ กระติ๊บ แต่งงานด้วยแหวนเพชรเม็ดโต ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาปกคลุมไปด้วยหิมะ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ฉลองครบรอบ 13 ปีอย่างหวานชื่น

กระติ๊บ ชวัลกร ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงาน-1

วิวาห์ล่ม เพราะความจริงบางอย่างปรากฎ

หลาย ๆ อย่างดูเหมือนจะก้าวผ่านไปด้วยกันอย่างชื่นมื่น และเตรียมแพลนงานแต่งเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้จะต้องเลื่อนออกไปจากแผนเดิมนิดหน่อย เพราะฝ่ายหญิงยังติดงานและติดเรียนในช่วงก่อนหน้านี้ ทว่าล่าสุดชีวิตคู่ของ กระติ๊บ ชวัลกร และ ปั่น พจศกร จะเดินทางมาถึงทางตัน

เมื่อฝ่ายหญิงออกมาประกาศยกเลิกงานแต่งที่กำลังจะจัดขึ้น พร้อมเผยเหตุที่ต้องปิดฉากความรัก 15 ปีกับแฟนหนุ่มนอกวงการไป เนื่องจากเธอได้รับรู้ความจริงบางอย่างที่เกินกว่าหัวใจจะรับไว้ จากปากของผู้หญิงคนหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตคู่กับผู้ชายคนนี้ได้อีกต่อไป

กระติ๊บ ชวัลกร ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงาน-3

 

กระติ๊บ ชวัลกร วิวาห์ล่ม หลังรู้ความจริงจากปากผู้หญิงอีกคน โพสต์เศร้าปิดฉากรัก 15 ปี-1 กระติ๊บ ชวัลกร วิวาห์ล่ม หลังรู้ความจริงจากปากผู้หญิงอีกคน โพสต์เศร้าปิดฉากรัก 15 ปี-2 กระติ๊บ ชวัลกร วิวาห์ล่ม หลังรู้ความจริงจากปากผู้หญิงอีกคน โพสต์เศร้าปิดฉากรัก 15 ปี-3

อ้างอิงจาก : รายการ คุยแซ่บShow, IG kratip

